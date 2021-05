Haustechnikshop Selfio 2021 zum vierten Mal von COMPUTER BILD als Top Shop ausgezeichnet

Onlineshops gibt es wie Sand am Meer – aber nicht alle können hohe Qualitätsstandards erfüllen, die den Kunden ein sicheres und komfortables Einkaufserlebnis ermöglichen. Genau darum geht es aber bei der jährlichen Erhebung des Statistik-Instituts Statista und der bekannten Computerzeitschrift COMPUTER BILD. Sie küren jedes Jahr die besten deutschen Onlineshops, die hohe Standards erfüllen. 2021 konnten sich aus über 7.000 Anwärtern

750 Onlineshops über die Vergabe des Qualitätssiegels “Top Shop” freuen. Darunter auch Haustechnikshop Selfio, der die Auszeichnung als Top Shop im Bereich Garten & Handwerk in der Kategorie Haustechnik bereits zum vierten Mal erreicht.

Das Top-Shop-Siegel erhalten nur solche Onlineshops, die ein bequemes und sicheres Einkaufserlebnis bieten. Es handelt sich um den größten und aufwendigsten Test für Onlineshops in Deutschland. Alle Top Shops mussten sich in den sechs Bereichen Aufbau & Usability, Vertrauen & Sicherheit, Service & Kommunikation, Zahlungsmethoden, Kauf & Lieferung sowie Technische Details bewähren. Getestet wurde teils über eine Online-Befragung, teils durch unabhängige Tester. 79 subjektive und objektive Merkmale wurden auf diese Weise abgefragt – zum Beispiel die Einschätzung der Optik und Übersichtlichkeit des Onlineshops als subjektives Merkmal oder die Bewertung der Lieferdauer und Zahlungsmöglichkeiten als objektives Merkmal. Insgesamt ergaben sich daraus beeindruckende 111.153 Prüfpunkte, die in die Gesamtbewertung einflossen und über die die Onlineshops auf Herz und Nieren geprüft wurden.

Selfio-Geschäftsführer Roger Moore freut sich über die erneute Auszeichnung des Haustechnikshops als Top Shop: “Wir arbeiten täglich daran, unseren Kunden nicht nur hochwertige Produkte anzubieten, sondern auch ein angenehmes Einkaufserlebnis auf hohem technischen Niveau zu bieten. Die Einstufung als Top Shop ist eine tolle Bestätigung für uns – und dass wir auf dem richtigen Weg sind.”

Haustechnikshop Selfio konnte insbesondere bei der “Technischen Qualität” die Bewertung “sehr hoch” und bei der Benutzerfreundlichkeit “exzellent” – also die höchste Einstufung – erzielen.

Insbesondere die sehr gute Bewertung der Benutzerfreundlichkeit ist für das Team des Haustechnikshops Anlass zur Freude. Denn Selfio richtet sich mit seinem Angebot vor allem an Heimwerker und Selberbauer und stellt nicht nur Haustechnikprodukte wie Fußbodenheizungen, Wasserenthärtungsanlagen, zentrale und dezentrale Lüftungsgeräte und Sanitärprodukte bereit, sondern auch viele Hintergrundinformationen und Montageanleitungen sowohl als Ratgebertexte als auch Videos zur Verfügung. Gerade bei einem so umfassenden und vielseitigen Angebot ist eine gute Benutzerfreundlichkeit Voraussetzung für ein gutes Einkaufserlebnis der Kunden.

Der Einkauf im Internet erfreut sich weiterhin großer Beliebtheit. Neben der Notwendigkeit während der Corona-Pandemie viele Dinge des täglichen Bedarfs über Onlineshops im Internet zu beziehen, sehen die Konsumenten auch unabhängig davon viele Vorteile. 58 % der Befragten bei der Erhebung von Statista und COMPUTER BILD geben an, dass sie den Komfort schätzen, dass die Bestellung direkt nach Hause geliefert wird. 57 % bewerten die bessere Vergleichbarkeit der Preise und die größere Produktauswahl im Onlinehandel positiv. Auch im Onlinehandel im Bereich der Haustechnik-Produkte ist die Beliebtheit des Online-Shoppings über eine gesteigerte Nachfrage spürbar.

Selfio GmbH ist ein Anbieter hochwertiger Produkte aus den Bereichen Heizung, Lüftung und Sanitär. Der Schwerpunkt der Tätigkeit liegt auf dem Vertrieb von Fußbodenheizungen, Wohnungslüftungsanlagen, solarthermischen Anlagen sowie Gas- und Ölheizungen, Wärmepumpen, Kamin- und Pelletöfen, Schornsteinen, Sanitärprodukten und Pumpen an Heimwerker und Selberbauer. Basierend auf langjähriger Erfahrung in der Heizungs- und Lüftungsindustrie bietet Selfio professionelle Unterstützung sowohl bei Neubau als auch bei Sanierung. Sämtliche Produkte werden direkt und hauptsächlich online vertrieben. Gleichzeitig bietet Selfio den Kunden kostenlose Beratung und umfassenden Service mit genauen Anleitungen, um ihnen das Heimwerkern zu erleichtern.

Firmenkontakt

Selfio GmbH

Mandy Ebisch

Drieschweg 9

53604 Bad Honnef

+49 6421 9991456

ebisch@3u.net

https://www.selfio.de/

Pressekontakt

Headware GmbH

Beatriz Dirksen

Dollendorfer Straße 34

5363939 Königswinter

02244-920866

b.dirksen@headware.de

http://www.selfio.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.