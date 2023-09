Hausverkauf ohne Makler ist das ohne Risiko?

Der Name steht für über 1600 verkaufte Immobilien sowie für Schnelligkeit-Sicherheit und Verkauf zum besten Preis ! Sonneninsel Rügen GmbH Ihr Rügenspezialist seit 1995

Angesichts sinkender Verkaufspreise durch einen Preisrückgang am Immobilienmarkt überlegen einige Verkäufer ohne Makler ihre Immobilie zu verkaufen. Aber ist das wirklich so einfach wie es klingt und bringt es Nachteile mit sich? Die Antwort ist eindeutig – JA.

Die aktuelle Marktlage macht sehr deutlich, dass Verkäufer und Käufer ohne einen professionellen Vermittler mit ihren jeweiligen Vorstellungen kaum zu einander finden. Verkäufer haben noch meist sehr hohe Preisvorstellungen und Käufer können sich heute nicht mehr dieselbe Finanzierung leisten wie noch vor zwei Jahren. Und….wer ohne Makler verkauft hat das Risiko den Wert der Immobilie völlig falsch einzuschätzen. Der Verkauf ohne Makler birgt sehr viele Risiken die aber ein Profi kennt. Das zentrale Kriterium bei der Auswahl eines Maklers ist die Ortsansässigkeit. Wenn Sie Ihre Immobilie auf der Insel Rügen und insbesondere in Glowe- Breege- Juliusruh-Wiek und Kap Arkona verkaufen möchten sollten Sie unbedingt mit den freundlichen Mitarbeitern der Sonneninsel Rügen GmbH in Glowe sprechen. Über 1600 verkaufte Immobilien sprechen für sich. Sie erreichen die kompetenten Mitarbeiter unter Tel 01715662049 oder 038302 887374 Hauptstr. 24 – 18551 Glowe www.immobilien.ostseeparadies.de

Sonneninsel Rügen

Immobilienvertriebs GmbH

Wir haben die besten Lagen !

www.immoblienfranchise.info

www.duenenresidenz-juliusruh-loft.de

www.leuchtturm-ruegen-strand-loft.de

www.ostseeparadies.de

www.ruegen-events.de

immobilien.ostseeparadies.de

https://immobilien.ostseeparadies.de

Kontakt

Sonneninsel Rügen GmbH

Horst Stricker

Hauptstr. 24

18551 Glowe

01715662049



http://www.ostseeparadies.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.