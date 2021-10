Headhunterin Claudia Ulpts wechselt zur führenden Personalberatung für Frauen

Düsseldorf. Headhunterin Claudia Ulpts ist seit 01.10.2021 neue Partnerin bei Hunting/Her HR-Partners. Die auf Positionierung und Entwicklung weiblicher Executives spezialisierte Beratung gehört seit 2020 zur globalen Top-Beratung Stanton Chase, wo die Krefelderin bisher tätig war.

Nachdem die Diplom Betriebswirtin zuletzt bereits übergreifend eine Scharnierfunktion bei Stanton Chase und Hunting/Her innehatte, entschloss sich Claudia Ulpts in Absprache mit der Geschäftsleitung zu ihrem Wechsel, um ihre ausgewiesene Expertise und vielfältigen Branchenerfahrungen künftig vollständig beim “ShePlacement-Pionier” einbringen zu können. “Nach mehr als fünf Jahren bester Zusammenarbeit als Partnerin bei Stanton Chase wünschen wir Claudia Ulpts nun auch viel Erfolg für ihre neue Aufgabe bei unseren geschätzten Kolleginnen und Kollegen von Hunting/Her,” so Andreas Ehrhardt, Geschäftsführer von Stanton Chase in Düsseldorf.

Executive Search-Erfahrung aus mehr als 300 Headhunting-Aufträgen

“Diversity und Inclusion waren bereits bei Stanton Chase wichtige Aspekte meiner Arbeit, auf die ich mich nun bei Hunting/Her spezialisieren kann, um gezielt noch mehr weibliche Führungskräfte in Unternehmen zu bringen,” so Claudia Ulpts. Seit mehr als 20 Jahren berät die Headhunterin Unternehmen vom gehobenen deutschen Mittelstand bis zu internationalen Großkonzernen, woraus eine besondere Expertise insbesondere in den Bereichen Handel, Versorger, Industrie, Maschinenbau und Fashion resultierte. Mehr als 300 Top-Führungskräfte konnte Claudia Ulpts insgesamt erfolgreich platzieren.

“Wir freuen uns, mit Claudia Ulpts eine äußerst erfahrene Expertin im Bereich Executive Search zu gewinnen,” so Regina Lindner, Managing Partnerin bei Hunting/Her HR-Partners. “Insbesondere bei Besetzungen auf Geschäftsleitungsebene sowie bei Positionen im gehobenen Management ist die Personalberaterin zu Hause, wobei sie besonders ihr tiefes Verständnis für unterschiedliche Unternehmenskulturen und die wesentlichen Bedürfnisse von Unternehmen und KandidatInnen auszeichnet”.

Bereits 2007 in Hamburg und Zürich gegründet, gehört “Deutschlands führende Personalberatung für Frauen” seit 2020 zur weltweit führenden Executive Search-Beratung Stanton Chase.

