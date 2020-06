Bringt die Personalsuche auf den Punkt

Wer als Unternehmer oder Recruiter auf der Suche nach dem idealen neuen Mitarbeiter ist, der kennt bereits die einschlägigen Möglichkeiten über verschiedenen Online- oder Offline-Jobbörsen und weiß auch, dass sich dort nur höchst selten die geeigneten Kandidaten finden lassen. Insbesondere dann, wenn an einen Bewerber ganz bestimmte Anforderungen gestellt werden, wie etwa bei Führungspositionen, versagen die “Klassiker” an breiter Front. Das liegt allein in der Natur der Sache, denn je spezieller die Anforderungen ausfallen, desto weniger Kandidaten kommen überhaupt in Frage. Diese zu finden, ist jetzt die große Aufgabe, die das Headhunting in Köln, Düsseldorf, Essen und Dortmund auf den Plan bringt.

Ein Headhunter, der sich beim Headhunting durchaus als “Kopfjäger” bezeichnen darf, ist darauf spezialisiert, exakt den Kandidaten für eine offene Vakanz zu finden, der gewünscht ist. In einem persönlichen Gespräch mit Recruiter oder Geschäftsführung findet er heraus, über welche spezifischen Eigenschaften der gewünschte Kandidat verfügen soll. Dabei geht es nicht nur um die fachlichen Kompetenzen, sondern auch um persönliche Eigenschaften sowie charakterliche Stärken.

Der Headhunter beginnt dann seine intensive Suche im Raum Köln, Düsseldorf, Essen und Dortmund und arbeitet dabei ausschließlich offline. Die namhaften Businessnetzwerke sind beim Headhunting sein hauptsächliches Handwerkszeug. Hierbei zahlt sich vor allem die Erfahrung des Headhunters aus, denn Headhunting basiert auf intensivem Netzwerken. Das Netzwerk hilft dem Headhunter, den entsprechenden Kandidaten durch seine Kontakte oder Empfehlungen möglichst schnell und treffsicher zu finden. Ist der potentielle Kandidat gefunden, folgt ein möglichst baldiger persönlicher Kontakt. Bei diesem Kontakt ist besonderes Feingefühl und Überzeugungskraft gefragt, denn beim Headhunting in Düsseldorf, Essen, Dortmund und Köln befinden sich solch rar gesähte Kandidaten in der Regel in einem Arbeits- oder Angestelltenverhältnis. Es bedarf also wirklich schlagkräftiger Argumente, um den Kandidaten zu einem Wechsel seiner Arbeitsstelle zu bewegen. In der Praxis bedarf es oftmals sogar mehrerer persönlicher Gespräche und Anläufe, um den gewünschten Kandidaten zu einem Wechsel zu bewegen.

Headhunting ist eine Herausforderung, soviel ist klar. Daher ist der Headhunter selbst als echter Spezialist einzustufen, der über gute Kontakte und ausgezeichnetes Einfühlungsvermögen verfügt. Las-recruitment verfügt über die entsprechenden Fachkräfte und unterstützt Unternehmen aller Branchen per Headhunting in Düsseldorf, Köln, Essen und Dortmund bei genau dieser schwierigen Aufgabe.

LAS RECRUITMENT – IHR Ansprechpartner für ACTIVE SOURCING, PERSONALSUCHE RECRUITING, Headhunting und RPO in Essen, Düsseldorf, Dortmund und Bonn.

Firmenkontakt

LAS Recruitment

Sabrina Lassoued

Goethestr. 29

58300 Wetter

+49 (0)2335 – 9754 125

info@las-recruitment.de

https://las-recruitment.de

Pressekontakt

IMS-Deluxe

Luciano Longo

Mainparkstr. 1

63814 Mainaschaff

06021/8629465

info@ims-deluxe.de

http://www.ims-deluxe.de/seo-suchmaschinenoptimierung/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.