Heilfasten nach Buchinger im Harz

Seit über 35 Jahren im Vitalhotel am Stadtpark***S in Bad Harzburg

Seit über 35 Jahren kann man im Vitalhotel am Stadtpark***S in Bad Harzburg fasten. Das Heilfasten nach Buchinger wird in 7, 10 und 14-Tagesprogrammen ebenso angeboten wie das Molkefasten, Fasten und Wandern, Bio-Gemüsesaft-Fasten, Beauty-Fasten, Fasten und Aloe Vera..

Bersonders günstig sind spezielle Programme wie das Winterheilfasten, das Sommer-Heilfasten sowie die Heilfasten-Freundschaftswochen.

Einzigartig in Deutschland ist dabei das 64-seitige „Heilfasten-Tagebuch“ mit der Möglichkeit, alle wichtigen Dinge rund um den Fastenaufenthalt festzuhalten, vielen Ausflugstipps und Hinweisen zum richtigen Fasten. Dieses Heilfasten-Tagebuch bekommt jede/r Fastende kostenlos zu Beginn des Fasten-Aufenthaltes ausgehändigt.

Wer das Fasten lieber zuhause einmal ausprobieren möchte, für den hat das Vitalhotel am Stadtpark***S liebevoll eine Heilfasten-Box zusammen gestellt, in der fast alle nötigen Materiallen für ein 5-tägiges „Schnupper-Heilfasten“ enthalten sind. Der Clou dabei sind die beiden enthaltenen Gutscheine für eine jeweils 30-minütige persönliche telefonische Beratung durch die Heilfasten-Leiterin Gerlinde Reupke.

Die liebevoll renovierte, hochwertig ausgestattete Jugendstilvilla mit Flair im Herzen von Bad Harzburg bietet ihren Gästen großzügige Räume in historisch-stilvollem Ambiente und verwöhnt mit himmlischer Ruhe. Und doch ist der Gast in wenigen Minuten in der Bummelallee, im Kurpark und allen örtlichen Einrichtungen – einfach perfekt für einen wunderbaren Urlaub! Bereits bei der freundlichen Begrüßung an der Rezeption spürt der Gast: Hier wird noch Wert gelegt auf die individuelle Betreuung und eine familiäre Atmosphäre.

Von einem Kurz-Urlaub über mehrwöchige Pauschalangebote bis zur Gesundheitswoche bietet das Hotel eine Fülle von Möglichkeiten. Einfach „nur“ Urlauben? Kein Problem! Wer etwas mehr möchte, kann seinen Urlaub mit einer der Wellnessanwendung ergänzen: Von der Aromaölmassage über verschiedene Wellnessbäder bis zur Wärme-Behandlung mit Bienenwachs, Salz und Seide reicht die phantasievolle und vielfältige Palette.

Wer Wert auf allerbeste kosmetische Behandlung und Schönheitspflege legt, wird in der Beauty-Abteilung „La Divina“ mit höchster Qualität verwöhnt.

Wandern, Nordic Walking und Golfen – das Vitalhotel am Stadtpark bietet seinen aktiven Gästen eine Reihe von Möglichkeiten, sich fit zu halten und Sport zu treiben.

Besonders die vielfältigen Heilfastenangebote haben das Vitalhotel am Stadtpark***S in Bad Harzburg bekannt gemacht.

Firmenkontakt

Vitalhotel am Stadtpark

Klaus Finke

Am Stadtpark 2

38667 Bad Harzburg

05322-7809-0

info@vitalhotel-am-stadtpark.de

http://www.vitalhotel-am-stadtpark.de

Pressekontakt

Agentur JARUSCHEWSKI

Peter Jaruschewski

Lagerstr. 62

26125 Oldenburg

0441 9736160

agentur@jaruschewski.eu

http://www.jaruschewski.eu

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.