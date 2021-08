Heilfasten während der Pandemie

Die Heilfasten-Box für das Schnupperfasten zu Hause

Etwas Besonderes hat sich das Vitalhotel am Stadtpark in Bad Harzburg ausgedacht: Für alle Menschen, die während der Pandemiezeit nicht in ein Hotel gehen möchten, aber dennoch gern das Heilfasten ausprobieren möchten, gibt es jetzt die Heilfasten-Box.

Das seit über 30 Jahren auf das Heilfasten nach Buchinger spezialisierte Hotel hat ebenso professionell wie liebevoll eine Box zusammen gestellt, in dem für ein 5-tägiges “Schnupperfasten” fast alle notwendigen Materialien enthalten sind: Von hochwertigen Fastensuppen über Honig, Fastentee, Klistier und Glaubersalz befinden sich in der Heilfasten-Box weitere ausschließlich hochwertige Zutaten für gesunde “SchnupperFastentage”.

Die langjährige Erfahrung in der Durchführung von Fastenkuren führte zur Erstellung einer 52-seitigen bebilderten Fastenanleitung, in der alle Schritte von Vorbereitung über Durchführung bis zu den Aufbautagen ausführlich beschrieben sind.

Darüber hinaus ist darin ebenso ein kleines Fasten-Tagebuch enthalten wie ergänzende Tipps und Hinweise, wie das Fasten noch angenehmer gestaltet werden kann.

Der Clou jedoch ist ein Gutschein für zwei 30-minütige Beratungsgespräche im Wert von 60,- EUR mit Fastenleiterin Gerlinde Reupke, die individuell mit ihr vereinbart werden können und im Preis enthalten sind. Gerlinde Reupke zur Heilfasten-Box: “Unsere jahrzehntelange Fastenerfahrung hat gezeigt, dass eine persönliche Betreuung und die individuelle Beantwortung der Fragen von Fastenden enorm wichtig für ein stressfreies und sicheres Heilfasten ist. Deshalb sollte man auch nie länger als 5 Tage alleine ohne kompetente Betreuung Fasten.”

Wer nach der ersten Heilfasten-Erfahrung für längere Zweit fasten will, kann dies im Vitalhotel am Stadtpark in Bad Harzburg tun.

Weitere Infos: Vitalhotel am Stadtpark, Am Stadtpark 2, 38667 Bad Harzburg, info@vital-hotel-am-stadtpark.de, www.heilfasten-box.de

Die liebevoll renovierte, hochwertig ausgestattete Jugendstilvilla mit Flair im Herzen von Bad Harzburg bietet ihren Gästen großzügige Räume in historisch-stilvollem Ambiente und verwöhnt mit himmlischer Ruhe. Und doch ist der Gast in wenigen Minuten in der Bummelallee, im Kurpark und allen örtlichen Einrichtungen – einfach perfekt für einen wunderbaren Urlaub! Bereits bei der freundlichen Begrüßung an der Rezeption spürt der Gast: Hier wird noch Wert gelegt auf die individuelle Betreuung und eine familiäre Atmosphäre.

Von einem Kurz-Urlaub über mehrwöchige Pauschalangebote bis zur Gesundheitswoche bietet das Hotel eine Fülle von Möglichkeiten. Einfach “nur” Urlauben? Kein Problem! Wer etwas mehr möchte, kann seinen Urlaub mit einer der Wellnessanwendung ergänzen: Von der Aromaölmassage über verschiedene Wellnessbäder bis zur Wärme-Behandlung mit Bienenwachs, Salz und Seide reicht die phantasievolle und vielfältige Palette.

Wer Wert auf allerbeste kosmetische Behandlung und Schönheitspflege legt, wird in der Beauty-Abteilung “La Divina” mit höchster Qualität der Kosmetik Dr. Baumann verwöhnt.

Wandern, Nordic Walking und Golfen – das Vitalhotel am Stadtpark bietet seinen aktiven Gästen eine Reihe von Möglichkeiten, sich fit zu halten und Sport zu treiben.

