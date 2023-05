Heimat Heroes stellen sich Herausforderungen der Rohstoffkrise mit neuen, nachhaltigen Lösungen

– Geschmack mit Rückgabe-Garantie: Pfand-Spirituosen für eine grünere Zukunft!

– Sonderabfüllungen in 0,5-Liter-Pfandflaschen

– Einführung von Bag-in-a-Box-Systemen

Aufgrund der aktuellen Rohstoffkrise und angesichts der steigenden Preise und der Knappheit von Flaschen, kündigen die Heimat Heroes zwei innovative Lösungen an, die auf die Wünsche der Kunden zurückzuführen sind.

Frank Wigger, Mitgeschäftsführer, äußert sich dazu: „Unsere Kunden haben nach nachhaltigeren Lösungen gefragt und wir haben zugehört. Die Einführung von Pfandflaschen und Bag-in-a-Box-Systemen ist ein wichtiger Schritt, um unsere Produkte zugänglich und unseren Betrieb nachhaltiger zu machen.“

Die Heimat Heroes beginnen mit der Abfüllung der Produkte in 0,5-Liter-Pfandflaschen mit Korken, die an den gewohnten Pfandrückgabestellen eingelöst werden können. Diese Maßnahme hilft nicht nur, die Verfügbarkeit der Produkte sicherzustellen, sondern hält auch die Flaschen im nachhaltigen Kreislauf.

Zudem führen sie Bag-in-a-Box-Systeme in 1,5- und 5-Liter-Größen ein. Erste Recherchen zeigen, dass diese Systeme möglicherweise Vorteile in Bezug auf Energieverbrauch und CO2-Emissionen haben. Sie ermöglichen es den Kunden, Flaschen zu Hause nachzufüllen, bieten einen Preisvorteil, der direkt an die Kunden weitergegeben wird und leisten gleichzeitig einen Beitrag zur Umwelt.

Björn Bochinski, Mitgeschäftsführer und verantwortlich für Marketing und Geschäftsentwicklung, fügt hinzu: „Diese Änderungen sind mehr als nur praktisch. Sie ermöglichen unseren Kunden, bewusste Entscheidungen zu treffen, aktiv an der Gestaltung einer nachhaltigeren Spirituosenbranche mitzuwirken und dabei auch noch zu sparen.“

In Anbetracht der anhaltenden Herausforderungen auf dem Rohstoffmarkt sind die Heimat Heroes aus dem Münsterland davon überzeugt, dass diese neuen Maßnahmen nicht nur dazu beitragen, den Betrieb nachhaltig zu stärken, sondern auch den Weg für die Spirituosenindustrie in Richtung einer grüneren und nachhaltigeren Zukunft zu ebnen.

Nachhaltigkeit ist mehr als ein Trend ist – sie ist eine Notwendigkeit und wird zu einer der größten Herausforderungen der Branche.

Die ersten Produkte, die in den neuen Systemen angeboten werden, sind die Sommerfavoriten Bella Rouge Aperitivo und Leeze Münsterland Gin. Weitere Produkte werden folgen.

Mehr Informationen unter: https://www.heimat-heroes.de

Über Heimat Heroes:

Das Start-up Heimat Heroes stellt hochwertige Liköre und Gin her. Durch regionale Zutaten und erstklassige Rezepturen aus dem Münsterland entstehen Produkte mit einzigartigem Geschmack. Macher der Marke Heimat Heroes sind Björn Bochinski, Frank Wigger und Friedhelm Egbert. Im Juni 2021 eröffneten sie gemeinsam einen Schnaps Store in Münsters City. Im zugehörigen Tasting Raum bietet Heimat Heroes regelmäßig Tastings an. Alle Produkte sind über den Onlineshop unter heimat-heroes.de sowie bei ausgewählten Fachhändlern erhältlich.

