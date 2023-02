Heimspiel für Audio Reference: Klanggenuss auf den Norddeutschen HiFi-Tagen 2023

Hamburg, 16. Februar 2023 – Audio Reference nutzt die Norddeutschen HiFi-Tage am 18. und 19. Februar, um faszinierende High-End-Setups vorzuführen und das breite Vertriebsportfolio zu zeigen. Neben bekannten Produkten von Bassocontinuo, Krell, Nordost, Perlisten, VPI, VTL und Wilson Audio sind erstmals in Deutschland die VI-Q Subwoofer von Velodyne Acoustics zu sehen. Ein besonderes Highlight sind zudem die exzellenten Audioprodukte von dCS. Hier hat der Hamburger Vertrieb erst kürzlich die Distribution in Deutschland übernommen.

High-End-Klang von Wilson Audio, VTL und dCS hautnah erleben

Der Auftritt von Audio Reference auf den Norddeutschen HiFi-Tagen steht ganz im Zeichen der US-amerikanischen Lautsprecherbaukunst. Am ersten Setup für die Hörproben sind die Wilson Audio Alexia V angeschlossen, die höchste Präzision bei der Einstellung der einzelnen Module ermöglichen. Die Entwickler versprechen in der fünften Generation der Alexia somit eine noch feinere Positionierung der Treiber auf die Hörachse. Mit dem Vivaldi von dCS kommt auch gleich ein neues Produkt des Vertriebsportfolios zum Einsatz: Das Multitalent der britischen HiFi-Schmiede steht als DAC, Clock und Streamer zur Verfügung. Als analoger Zuspieler des Systems ist zudem der Plattenspieler VPI Avenger direct mit dem Phonovorverstärker VTL TP 6.5 im Vorführraum. Für herausragende Verstärkerleistung des Systems sind die Monoendstufen VTL MB-450 zusammen mit der Röhrenvorstufe VTL TL 5.5 eingebunden. Wer High-End-Klang besonders eindrucksvoll erleben will, sollte sich diese Gelegenheit nicht entgehen lassen!

Sounderlebnisse von Perlisten, VPI und Dan Dagostino

Beim zweite System können sich die Messebesucher auf die Standlautsprecher S7t von Perlisten freuen. Mit innovativen Technologien und akribisch genauer Fertigung gewährleisten diese Lautsprecher die Wiedergabe von feinsten Klangdetails und sind mit ihrer DPC-Mittel-Hochtoneinheit auf optimales Abstrahlverhalten ausgelegt. Zur weiteren Wiedergabekette gehören hier der Vollverstärker Dan Dagostino Momentum integrated, der Phonovorverstärker Krell 300P sowie der Plattenspieler VPI Avenger. Beide Vorführsysteme sind mit feinsten Kabeln von Nordost verkabelt und stehen für optimale Entkopplung in Racks von Bassocontinuo.

Neben diesen beiden Vorführ-Setups werden am Wochenende noch weitere High-End-Produkte von dCS, Krell und Perlisten im Raum Treudelberg 3 ausgestellt. Außerdem sind erstmals alle drei Größen des brandneuen Subwoofers VI-Q von Velodyne Acoustics vor Ort.

Wichtige Messeinfos

Die Norddeutschen HiFi-Tage 2023 finden dieses Jahr am neuen Veranstaltungsort Steigenberger Hotel Treudelberg statt.

Am Samstag, den 18. Februar, von 10:00 bis 18:00 Uhr und am Sonntag, den 19. Februar, von 10:00 bis 16:00 Uhr ist die Messe für HiFi-Enthusiasten geöffnet. Ein schönes und wichtiges Detail dabei: Der Eintritt ist kostenlos.

Adresse:

Steigenberger Hotel Treudelberg

Lemsahler Landstraße 45

22397 Hamburg

Audio Reference ist mit einer Fülle an hochwertigen High-End-Produkten im Raum Treudelberg 3 im Erdgeschoss des Hotels zu finden.

Am Samstag und Sonntag ab 12:00 Uhr präsentiert Matthias Böde vom Magazin Stereo die zeitrichtige Wiedergabe von Lautsprechern. Für diesen Hör-Check nutzt er die Schallwandler von Wilson Audio.

Weitere Informationen zu den Norddeutschen HiFi-Tagen gibt es auf der Webseite www.hifitage.de

Das Unternehmen Audio Reference

Die Faszination guter Musikwiedergabe, brillanter Bilder und handwerklich perfekt gearbeiteter Produkte: Seit über 20 Jahren steht die Audio Reference GmbH für erstklassige Beratung und fachkundige Betreuung des deutschen Fachhandels im Segment High-End-Audio. Unter der Vorgabe „Der Ton macht die Musik“ strebt das von Mansour Mamaghani gegründete Unternehmen stets danach, die weltbesten Hersteller in Deutschland exklusiv über ein ausgewähltes Händlernetz zu vertreiben. Zum Markenportfolio von Audio Reference gehören die renommierten Hersteller Audio Research, Basscontinuo, Dan D’Agostino, EAT, GOERTZ, KRELL, MERIDIAN AUDIO, Millennium, Miller & Kreisel, Starke Sound, Sumiko Tonabnehmer, Velodyne, Wilson Audio und Yter.

