Ein Gegenentwurf zum Corona-Pessimismus

Novembertage sind immer ein bisschen melancholisch, schon immer gewesen und werden es auch in mitteleuropäischen Gefilden für immer sein. Es sei denn, es geschieht etwas, das aus dem trüben Spätherbst den Hoffnungsschimmer des kommenden Frühlings über den Winter hinüberträgt.

So könnte man mit etwas Poesie vielleicht die derzeitige Stimmungslage in Corona-gebeutelten Landen umschreiben. Und siehe da, es geschah im bayrischen Palsweis, dass ein gewisser Anton Siebler-Stroganoff beim dortigen IDEA-Verlag anklopfte, angenommen wurde und sein Werk mit dem Titel “Heiter leben, freudig sterben – Tipps für jetzt, danach und eine bessere Welt” just zu dem Zeitpunkt erschien als die Pandemie ihrem ersten Höhepunkt in der ersten Welle zustrebte.

Die Menschen wurden trübsinnig, haderten mit dem unerwarteten Schicksal und zogen sich in ihr “Schneckenhaus” zurück oder versuchten zornig gegen die immer strengeren Verhaltensvorschriften der Obrigkeit zu löcken. Wer aber die Zeit nutzte, die ihm so unverhofft “geschenkt” wurde, der setzte sich mit einem guten Buch in seine Leseecke, das er ohne Corona vielleicht niemals gelesen hätte.

Am Ende taten dies 400 Menschen mit “Heiter leben, freudig sterben …” und stellten erstaunt fest, dass es ihnen nun deutlich besser ging. Ganz ohne Psychotherapeuten, Valium oder sonstige Hilfsmittel. Und weil der ersten Auflage des wundersamen Buches jetzt im November eine zweite folgt, ist es nur eine Frage der Zeit bis immer mehr Leser auf dieses Werk aufmerksam werden.

Dabei war und ist es überhaupt kein “Wunder”, sondern eher eine wunderbare Mixtur aus romanhafter Belletristik, knallharter Wissenschaft, beflügelnder Poesie und einem Schuss Science Fiction. Inhaltlich eine ultimative Vision von jetzt, danach und einer besseren Welt. Der Gegenentwurf zur Tristesse der Pandemie, sozusagen.

Anton Siebler-Stroganoff HEITER LEBEN, FREUDIG STERBEN – Tipps für jetzt, danach und eine bessere Welt 230 Seiten, Broschur, 15 x 21 cm, 117 Abb. ISBN 978-3-88793-268-8 15,80 EUR – Neuerscheinung im IDEA-Verlag GmbH, Palsweis

Als kostenlose Weltneuheit erhält der Leser auf Anforderung per Email eine persönliche Widmung des Autors, die er ausdrucken und in die erste Buchseite einpassen kann.

Eine ausführliche Lebensgeschichte des Autors finden Sie unter https://marjorie-wiki.de/wiki/Bernd_Siebler

