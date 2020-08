Das “Letztlingswerk” eines späten Autorentalents

Debut und Abschied zugleich, wer hat schon den Mut und die Chuzpe dazu? Das ist in etwa so, als ob ein Schriftsteller wie Hemingway oder -in aktueller Zeit- Dan Brown oder Joanne K. Rowling es fertiggebracht hätten, nach ihrem ersten Erfolg den “Deckel zuzuklappen” und zu schwören, nie mehr zu schreiben.

Und genau das hat der aktuelle Shooting Star der Belletristik-Szene Anton Siebler-Stroganoff getan und sein Erstlingswerk HEITER LEBEN, FREUDIG STERBEN – Tipps für jetzt, danach und eine bessere Welt gleichzeitig als sein Letztes verkündet.

Klar, mit 74 Lenzen und einem Wohnsitz in Thailand lässt es sich auch in “Corona-Zeiten” aushalten. Aber ein Interview in der PFORZHEIMER ZEITUNG https://www.pz-news.de/wirtschaft/service_artikel,-Ein-verlorener-Sohn-kehrt-zurueck-Interview-mit-Autor-Anton-Siebler-Stroganoff-_arid,1462387.html und seine Fan-Homepage https://www.heiterleben.one/Autor machen klar: es gibt keine Steigerung. HEITER LEBEN, FREUDIG STERBEN … kann nicht “getoppt” werden, denn dieses Buch ist die finale Antwort auf die drei Fragen, die sich jeder Mensch in seinem Leben irgendwann und irgendwie stellt:

Wer bin ich?

Woher komme ich?

Wohin gehe ich?

Sein Angebot -als Quintessenz eines erfüllten Lebens- ist glasklar, knallhart und revolutionär:

Erschaffen Sie sich eine Welt, in der man heiter leben und freudig sterben kann! Eine Welt, die besser ist als die jetzige.

Wie das von statten geht, beschreibt der Autor präzise und visionär auf 230 Seiten mit 117 Abbildungen.

Anton Siebler-Stroganoff HEITER LEBEN, FREUDIG STERBEN – Tipps für jetzt, danach und eine bessere Welt 230 Seiten, Broschur, 15 x 21 cm, 117 Abb. ISBN 978-3-88793-268-8 15,80 EUR – Neuerscheinung im IDEA-Verlag GmbH, Palsweis

Als kostenlose Weltneuheit erhält der Leser auf Anforderung per Email eine persönliche Widmung des Autors, die er ausdrucken und in die erste Buchseite einpassen kann.

Eine ausführliche Lebensgeschichte des Autors finden Sie unter https://marjorie-wiki.de/wiki/Bernd_Siebler

