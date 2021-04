Heizkostenförderung: Ein Jahr gratis Heizen mit easyTherm

Häuslbauer und Sanierer profitieren gleich mehrfach von der exklusiven easyTherm Heizkostenförderung: Wer sich jetzt für eine hochwertige Infrarotheizung vom österreichischen Hersteller entscheidet, spart nicht nur langfristig Energie, sondern bekommt sogar die Heizkosten für das erste Jahr geschenkt.

Ein Jahr fühlbar bessere Wärme umsonst

easyTherm erstattet die Heizkosten für das erste Jahr der Inbetriebnahme in Form einer einmaligen, pauschalen Förderung auf den Kaufpreis. Als Kalkulationsbasis für die Ermittlung der jährlichen Heizkosten wird die normgerechte Heizlastberechnung herangezogen, die für easyTherm Kundinnen und Kunden sogar kostenlos erstellt wird. Das Angebot richtet sich an Privatkunden mit Projektstandort in Österreich und gilt im Zeitraum von 19.04.2021 bis 31.07.2021. Der perfekte Zeitpunkt, um auf nachhaltiges Heizen und behagliche Wärme umzusteigen. Hier geht es zu den Aktionsbedingungen.

Schnell und unkompliziert zur Heizkostenförderung

Die Abwicklung der Heizkostenförderung ist mühelos erledigt und kann in drei einfachen Schritten zusammengefasst werden:

1. Anfrage und Übermittlung aller erforderlichen Unterlagen und Objektpläne.

2. Kostenlose Erstellung der normgerechten Heizlastberechnung.

3. Bestellung und sofortiger Erhalt der Förderung als Nachlass auf die Rechnung.

Sorgenfreier Betrieb mit 10 Jahre Vollgarantie

Als Experte für durchdachte Heizungslösungen produziert easyTherm seit 2010 hocheffiziente Infrarotheizungen nach strengsten Qualitätsanforderungen. Basierend auf den positiven Erfahrungen der letzten Jahre bietet der Infrarotexperte nun 10 Jahre Garantie auf Infrarotheizungen der Serien comfort und multiplan. Die Vollgarantie umfasst die Funktion der Geräte, das garantierte Erreichen der Wohnkomforttemperatur bei normgerechter Auslegung (Effizienzgarantie), garantierte Sicherheit bei bestimmungsgemäßer Verwendung (Sicherheitsgarantie) und garantierte Elektrosmogfreiheit der Infrarotheizungen (Easy Living Garantie).

Mehr als eine Heizungslösung

Egal ob Neubau oder Altbau, die Infrarotheizung von easyTherm ist sowohl als Zusatzheizung als auch als Hauptheizung geeignet. Die vielseitigen Einsatzmöglichkeiten erlauben die genaue Anpassung an Kundenbedürfnisse und sorgen für individuelle, maßgeschneiderte Heizungslösungen. easyTherm bietet nicht nur ein sparsames und umweltfreundliches Heizungssystem, sondern Zufriedenheit in hohem Maß. Dank einzigartigem Aufbau und wohlüberlegter Technik breitet sich behagliche Wärme in den eigenen vier Wänden aus. Das besondere Etwas erhalten easyTherm Kundinnen und Kunden durch die Erweiterungsmöglichkeiten der Infrarotheizung mit vollwertigem Licht und flächenbündigem Einbau.

Über die easyTherm GmbH (easyTherm)

Die easyTherm GmbH ist der Kompetenzführer für Infrarotheizungen und Premium-Marken Partner der e-Marke Austria. Zahlreiche Auszeichnungen, wie Spitzenplatzierungen beim Energy Globe Award im Burgenland – beweisen Energieeffizienz und höchste Qualität der Infrarotheizungen, die zu 100% in Österreich produziert werden. Zahlreiche zufriedene Kunden genießen die Wärme vom Infrarot-Pionier in mehreren Tausend Wohnprojekten. Als technologischer und qualitativer Marktführer arbeitet easyTherm mit verschiedenen Universitäten und dem Fraunhofer-Institut zusammen. Das Ergebnis: höchste Energieeffizienz und damit Kosteneinsparungen, nachgewiesene jahrzehntelange Haltbarkeit, TÜV-Typenprüfung, 4-fach Garantie (5 Jahre Vollgarantie, Wärmegarantie, Sicherheitsgarantie, easyLiving – Garantie für Elektrosmogfreiheit) sowie Hygienezertifikat für den Medizinischen Bereich. Das Unternehmen ist in zahlreichen Gremien und Institutionen mit dem Ziel tätig, Infrarotheizungen den korrekten rechtlichen und normungstechnischen Status zu geben. easyTherm bietet mit über 2000 Varianten die größte Produktvielfalt und damit maßgeschneiderte Lösungen für jeden Bedarf. Beratung, fachgerechte Auslegung, Verkauf und Einbau der Infrarotheizungen erfolgt durch mehr als 460 zertifizierte Elektrotechnikpartner in Österreich und diversen Länderpartnern. Für die einfache Einbindung in die zeitgemäße Gebäudesystemtechnik stehen neben eigens entwickelter Software für korrekte Heizlastberechnung nach Europa-Norm (easyTool), Ausschreibungstexte und CAD Blöcke für AutoCAD & Autodesk Revit 3D zur Verfügung.

Firmenkontakt

easyTherm GmbH

Heike Dommers-Hraby

Gewerbepark 46

7502 Unterwart

+43 3352 38200 600

office@easy-therm.com

http://www.easy-therm.com

