Heizsysteme von MAHLE sorgen für Reichweite im Winter

-MAHLE stellt neue Generation von Hochvolt-PTC-Heizern vor

-Mehr Sicherheit, kompakteres Format, niedrigere Kosten und höhere Effizienz durch intelligente Elektronik

-In Kombination mit Wärmepumpe Reichweitenverlängerung bis 20 Prozent möglich

Heizen kostet Energie – die Beheizung des Fahrzeuginnenraums verringert deshalb bei E-Fahrzeugen im Winter schnell die verfügbare Reichweite. Mit einer neuen Generation von sogenannten Hochvolt-PTC (Positive Temperature Coefficient)-Heizelementen bringt MAHLE E-Fahrzeuge nun noch besser durch den Winter. Eine innovative Integration der Elektronik macht dieses Heizelement kompakter, leichter und kostengünstiger. Durch die Kombination mit einer Wärmepumpe sind so, bei Temperaturen um den Gefrierpunkt, Reichweitenverlängerungen bis 20 Prozent und mehr möglich.

“Unsere Heizsysteme bringen mehr Komfort und Reichweite in das E-Auto – ein wichtiges Thema, gerade im Winter”, sagt Dr. Jörg Stratmann, CEO und Vorsitzender der MAHLE Konzern-Geschäftsführung. “Durch die konsequente Weiterentwicklung unseres Portfolios zur Innenraumtemperierung machen wir die Elektromobilität deutlich alltagstauglicher.”

Elektrische Heizer sind eine unverzichtbare Wärmequelle für die dauerhafte Beheizung des Innenraums von E-Fahrzeugen. Die Neuentwicklung von MAHLE verzichtet auf Temperatursensoren und setzt stattdessen auf eine intelligente Hard- und Software, die die Heizelemente umfasst und alle Funktionen integriert. Die eingebaute Elektronik analysiert fortlaufend den elektrischen Widerstand der PTC-Elemente im Heizer, erkennt so ihre Temperatur und regelt sie ein.

PTC-Heizer von MAHLE sind heute schon in zahlreichen Fahrzeugen weltweit verbaut. Mit der Weiterentwicklung nimmt MAHLE nun gezielt die wachsende Flotte von E-Fahrzeugen in den Fokus und bietet auch Komplettsysteme an. Diese ermöglichen mit einer Kombination aus Wärmepumpe und elektrischem Heizer bestmöglichen Komfort bei hoher Reichweite.

Über MAHLE

MAHLE ist ein international führender Entwicklungspartner und Zulieferer der Automobilindustrie. Der Technologie-Konzern hat den Anspruch, die Mobilität der Zukunft aktiv mitzugestalten, indem er den Verbrennungsmotor weiter optimiert, die Nutzung alternativer Kraftstoffe vorantreibt und gleichzeitig das Fundament für die flächendeckende Einführung der Elektromobilität und anderer alternativer Antriebe, zum Beispiel Brennstoffzelle, legt. Das Produktportfolio deckt alle wichtigen Bereiche entlang des Antriebsstrangs und der Klimatechnik ab.

MAHLE hat im Jahr 2019 einen Umsatz von rund 12,0 Milliarden Euro erwirtschaftet und ist mit mehr als 77.000 Mitarbeitern an 160 Produktionsstandorten und 16 großen Forschungs- und Entwicklungszentren in mehr als 30 Ländern vertreten (Stand 31.12.2019).

