Helge Sidow – der Profi-Sprecher gründet vocal impact!

Nach über dreißigjähriger Erfahrung als Sprecher und Schauspieler gibt der Experte sein umfangreiches Wissen nun weiter.

Die Stimme ist ein faszinierendes Zusammenspiel verschiedener Muskeln und Körperteile. Doch welche Laute in welcher Form dem Kehlkopf als zentrales Organ entlockt werden, ist mindestens ebenso eindrucksvoll. Weshalb herrscht bei einigen Rednern gespannte Stille, während die Zuhörerschaft bei anderen bereits nach Minuten gedanklich abschaltet? Helge Sidow weiß es. Und nach über dreißigjähriger Erfahrung als Sprecher und Schauspieler gibt der Experte seines Fachs dieses umfangreiche Wissen nun weiter. Im Sprechtraining als Autor, in Einzelstunden und beim Gruppenunterricht.

Der Profi-Sprecher hat alles Wichtige von der Pike auf gelernt

Es dürfte kaum etwas geben, das dem gebürtigen Pforzheimer nicht über Stimmen, Sprechvermögen und optimales Auftreten bekannt ist. Denn er hat alles von der Pike auf gelernt: Von der richtigen Atemtechnik bis zur Wirkung der Betonung und Sprechrhythmus. Nach Stationen als Schauspieler und Regieassistent zog es ihn komplett in die Audio-Branche. Seitdem ist Helge Sidow ein gefragter Mann für Voiceovers und als Synchronsprecher, beim Hörfunk, Film und Fernsehen.

Eine hervorragende Sprechstimme ist für mehr gut als nur fürs Radio!

Dass sich seine Fähigkeiten damit nicht erschöpfen, beweist der ausgebildete Journalist mit dem Erscheinen seines Ratgebers: „Wie du mit deiner Stimme Ziele erreichst“. In weniger als vier Monaten hat der Autor sein Werk verfasst. Doch es sind alle Tipps und Techniken enthalten, durch die sich Sprechen und Auftreten verbessern lassen.

Denn eins hat Helge Sidow im Laufe seiner Berufstätigkeit gelernt: Dass nicht Glück oder Talent über erfolgreiche Kommunikation entscheiden. Sondern das eigene Mindset. Erhältlich ist der spannende Ratgeber im gut sortierten Buchhandel, über Amazon oder direkt beim Edition Forsbach Verlag. Nach der Lektüre sind Leser um viele Erkenntnisse reicher. Denn durch Training und Disziplin lassen sich viele Ziele erreichen. Und Gestik und Mimik unterstützen die Sprache auf erstaunliche Weise.

Maßgeschneiderte Seminare und Workshops für jedes Ziel

Helge Sidow kann also nicht nur sprechen, sondern auch schreiben. Doch er zieht sich künftig nicht hinter seinen Schreibtisch zurück. Im Gegenteil. Wer praktische Unterrichtseinheiten bevorzugt, dem vermittelt der Profi sein umfangreiches Know-how in maßgeschneiderten Workshops. Unter dem Titel „Vocal Impact by Helge Sidow“ bietet er künftig Seminare an – abgestimmt auf individuelle Kundenwünsche. Interessenten können zwischen Eins-zu-eins-Sessions und Gruppentrainings wählen, Schwerpunkte setzen und Techniken erlernen.

Ein modernes Tonstudio mit hochwertigster Technik komplettiert die eintägigen bis mehrwöchigen Workshops rund um die menschliche Stimme. Wer noch unsicher ist, was er bevorzugt, kann zunächst den Ratgeber lesen und anschließend eine kostenlose, unverbindliche Erstberatung vereinbaren. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass man der Lektüre praktische Unterrichtsstunden mit dem Stimmprofi folgen lassen möchte.

Was ist das Geheimnis hinter diesen Momenten, in denen man eine Stecknadel fallen hören kann? Dann, wenn eine Person spricht und alle anderen hören wie gebannt zu? Was machen diese Menschen anders, deren Stimme ihre Wirkung nie zu verfehlen scheint? Denen man unwillkürlich gerne zuhört – egal, ob sie einen Fachvortrag halten oder vom letzten Mittagessen erzählen?

Glaubst du, das ist einfach nur Glück oder genetische Veranlagung?

Aus über drei Jahrzehnten Erfahrung als Profisprecher kann ich dir versichern: überzeugende Kommunikation hat mit Glück absolut nichts zu tun. Gutes Sprechen ist ein Mindset. Und die logische Folge von Training und Disziplin.

Seit fast 20 Jahren gebe ich mein Know-How rund um Sprache und die damit verbundenen Techniken im Rahmen von Workshops weiter. Seit 2022 unter dem Titel: Vocal Impact by Helge Sidow.

