Henning Schlieper zum Head of Marketing beim Client-Management-Spezialisten Aagon berufen

Soest, 24. November 2021. Seit einigen Wochen verstärkt Henning Schlieper als Head of Marketing das Team des erfolgreichen Client-Management-Spezialisten Aagon aus Soest. Mit Schlieper beruft das Softwarehaus einen erfahrenen Marketingexperten nach Nordrhein-Westfalen.

Trotz Corona und den damit verbundenen Einschränkungen befindet sich Aagon weiterhin auf Expansionskurs. Über 2.800 Kunden aller Branchen und Unternehmensgrößen in Deutschland, Österreich und der Schweiz profitieren seit rund 30 Jahren von den innovativen Produktentwicklungen und Dienstleistungen des Softwareherstellers mit Firmensitz im westfälischen Soest. Und Aagon wächst kontinuierlich weiter: Das Team von über 120 Mitarbeitern hat seit kurzem Verstärkung durch Henning Schlieper.

Schlieper (Jahrgang 1981) hat seinen Abschluss zum Diplomkaufmann an der TU Dortmund erhalten. Nach über zehn Jahren in leitenden Marketing-Positionen bei namhaften Handelsmarken stellt der Wechsel zum technologiegetriebenen Softwarehaus Aagon einen perfekten Meilenstein seiner Karriere dar.

“Henning Schlieper ist die ideale Ergänzung unseres erfolgreichen Marketing-Teams, und er kann seine berufliche Expertise hier bestens einbringen” so Wilko Frenzel, Gründer und Geschäftsführer von Aagon. “Wir sind in der glücklichen Lage, dass wir – trotz Corona – weiterhin wachsen und kontinuierlich unseren Mitarbeiterstamm ausbauen.” Und Henning Schlieper ergänzt: “Ich freue mich sehr darauf, gemeinsam mit den hochmotivierten Kolleg:innen hier im Haus meine Vorstellungen der strategischen Marketingkommunikation bei Aagon umzusetzen und damit die unternehmerischen Ziele optimal zu untermauern.”

Henning Schlieper lebt in Dortmund, ist verheiratet und Vater zweier Kinder.

Das Softwarehaus Aagon ist einer der Marktführer im Bereich Client Management und Client Automation für den Mittelstand. Mit der ACMP-Suite – komplett Made in Germany – und dem breit aufgestellten Portfolio aus leistungsstarken Modulen wird jeder Kunde individuell betreut. Dass Aagon mit seiner Software erfolgreich ist, zeigt sich eindrucksvoll an der hohen Kundenzufriedenheit. In den vergangenen Jahren haben jeweils mehr als 99,4 Prozent der Kunden ihre Aagon-Lizenzen verlängert.

