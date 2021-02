Herausforderung Corona: Aufgeben ist auch keine Lösung

Felix Brunner in Zeiten von Corona

Felix Brunner hat bereits mehrfach unter Beweis gestellt, dass Aufgeben keine Lösung ist und geht mit der Herausforderung “Corona” gewohnt souverän um. All das, womit 5 Sterne Redner Felix Brunner seinen Lebensunterhalt verdient hat, ist seit bald einem Jahr passe: Corona und die Lockdowns treffen den Vortragsredner hart.

In Situationen, in welchen sich viele Menschen zurückziehen und verstecken würden, gibt 5 Sterne Redner Felix Brunner Vollgas: Er investiert in die Zukunft und lässt sich ein eigenes Live-Streaming-Studio bauen. Durch die modernste Technik ist es dem Keynote Speaker nun möglich, Menschen und Kunden mit seinen Vorträgen zu begeistern – und das natürlich in höchstem Qualitätsstandard. So kann der 5 Sterne Redner weiterhin seiner großen Passion nachgehen: Menschen zu unterstützen und zu begeistern, in Krisen zu helfen, Mut zu machen und zu inspirieren.

Vor 12 Jahren hatte Felix Brunner einen schweren Unfall beim Eisklettern, damals stürzte er beim Abstieg von einer Eistour rund 30 Meter tief ab. 70 Operationen, 13 Monate Intensivstation, ein Leben im Rollstuhl folgte. Heute führt der Allgäuer ein selbstbestimmtes Leben und ist glücklicher denn je. Denn Felix gelingt es, mit Rückschlägen, Veränderungen und Herausforderungen positiv und souverän umzugehen und niemals aufzugeben. Kurz nach seiner Reha gründete Felix Brunner sein eigenes Unternehmen als Vortragsredner. Mit diesem Business wird er nun seit März 2020 wieder auf die Probe gestellt.

Durch seinen Willen und seinen Spaß am Leben nimmt Felix Brunner Veränderungen beinah spielerisch an und sucht stets neue Möglichkeiten, die er realisieren kann. Veränderungen, Krisen und Herausforderungen bedeuten immer eine immense Kraftanstrengung, aber können auch große Spaß und neue Chancen bedeuten. Für dieses wertvolle Mindset setzt sich 5 Sterne Redner Felix Brunner in seinen Vorträgen ein.

