Herbst-Highlights auf Velaa Private Island

Von Halloween mit Dinos, Musikgenuss mit echten Gentlemen bis Fitness auf die italienisch leichte Art

Velaa Private Island, das luxuriöseste Inselresort der Malediven, hat auch im Herbst wieder jede Menge Highlights für seine Gäste zu bieten. Ob prähistorische Halloweenparty für kleine (und große) Inselgäste, musikalische Leckerbissen “made in London” oder außergewöhnliche Fitness Sessions vom Profi.

Süßes oder Saures, Dinos! Halloween meets Jurassic Park

26. Oktober – 1. November 2021

Anstelle von Hexen und Gespenstern wie im vergangenen Jahr haben dieses Mal die Dinosaurier ihren Weg zu Halloween nach Velaa gefunden. Sowohl kleine als auch große Gäste sind eingeladen, an der Expedition und einem bunten Angebot an Spielen in Anwesenheit der prähistorischen Giganten teilzunehmen. Eine Woche lang dreht sich alles von Kekse Backen, Verklei-dungsAction, Pinata bis Dino Splash Party um T-Rex und seine Freunde.

Alles außer konventionell – The London Essentials zu Gast auf Velaa

28. Oktober 2021

Velaa proudly presents: Ende Oktober sind The London Essentials zu Gast im luxuriösesten Inselresort der Malediven und versprechen schon jetzt ein einzigartiges Musikerlebnis. Die fünf Herren sind darauf spezialisiert, das Ni-veau, den Puls und die Temperatur von Partys auf der ganzen Welt nach oben zu treiben. Die Band lässt alle Formalitäten der Bühne hinter sich und bringt ihren unkonventionellen Musikstil von ihrer geliebten Heimatstadt zu den exotischsten Orten der Welt und am 28. Oktober exklusiv auf Velaa Pri-vate Island.

Fitness alla Daniela Caputo – Die Profitänzerin lädt zu Aerial Yoga, Barre & Co

1.- 31. Oktober 2021

Wer im Fitnessbereich etwas Neues ausprobieren will, ist bei Profitänzerin und Performerin Daniela Caputo goldrichtig. Die Italienerin ist Anfang Okto-ber zu Gast auf Velaa Private Island und bietet den Gästen private Einzel-stunden in Aerial Yoga und Aerial Dance sowie Flexibility Yoga und Ballet Barre. Daniela ist bereits vielfach international mit berühmten Künstlern und Sängern aufgetreten und war in zahlreichen TV-Shows zu sehen.

Weitere Informationen zu den Events unter https://www.velaaprivateisland.com/events-news.html

Velaa Private Island:

Das 2013 eröffnete Insel-Resort Velaa Private Island liegt 187 Kilometer von Male entfernt im Noonu Atoll im Nordwesten der Malediven. Eingebettet in die atemberaubende Inselwelt des Indischen Ozeans erfüllt Velaa Private Island höchste Ansprüche an Komfort, Exklusivität und Privatsphäre und schafft so ein bisher unerreichtes Inselerlebnis. Die von dem tschechischen Architekten Petr Kolar gestaltete Insel verfügt über 43 Villen und vier Privathäuser und gleicht aus der Luft gesehen einer Meeresschildkröte. Als stilistisches Leitmotiv findet sich die Schildkröte nicht nur im Dekor wieder, sie steht auch als Sinnbild für die Verbundenheit der Insel mit der sie umgebenden Natur. Gäste des exklusiven Luxusresorts werden von einem privaten Butler betreut. Darüber hinaus verfügt Velaa Private Island über drei Restaurants unter der kulinarischen Leitung von Gaushan de Silva, eine private Flotte inklusive einer luxuriösen Yacht sowie einen Golfplatz, konzipiert von der Golflegende Jose Maria Olazábal. Weitere Informationen unter www.velaaprivateisland.com

