Herman Miller erweitert seine Special Gaming Edition.

Neues Marktsegment erfolgreich erschlossen. Weitere Produkte ergänzen die spezielle Möbeledition für Gamer und Streamer.

Michigan, USA / Melksham, UK, 20.11.2020. Der US-amerikanischer Büromöbelhersteller Herman Miller baut seine Special Gaming Edition kontinuierlich weiter aus. Die in Zusammenarbeit mit Logitech speziell für das Gaming und Streaming entwickelte Edition wurde Mitte des Jahres mit dem Embody Gaming Chair gelauncht und ist weltweit erfolgreich. Der aktuelle Neuzugang ist der in leuchtenden Farben lieferbare Sayl. Zusammen mit der kürzlich ebenfalls in der Special Gaming Edition präsentierten Designikone Aeron bietet Herman Miller mittlerweile eine ganze Palette spezieller Gaming-Produkte, die auf die Bedürfnisse der Gaming-Community zugeschnitten sind. Neben den mittlerweile drei Gaming Chairs hat Herman Miller mit Nevi einen höhenverstellbaren Schreibtisch und mit Olin einen passenden Monitorarm im Angebot, die nicht nur ergonomisch, sondern auch ästhetisch herausragend sind. Für 2022 kündigt Herman Miller weitere Produkte in der Special Gaming Edition an.

Sayl – Beim neuesten Familienmitglied sorgt farbenfrohe Ergonomie für ein entspanntes Spiel

Sayl ist das neueste Mitglied der Gaming Edition von Herman Miller. Der Stuhl bietet Spielern optimalen Komfort und eine ausgewogene Balance zwischen Unterstützung und Bewegungsfreiheit des Spielers. Von der Konstruktion von Hängebrücken inspiriert, formt ein farbiges Netz aus vorgespannten Elastomer-Fasern eine 3D-Rückenlehne, die den Spieler in jeder Position unterstützt und immer den richtigen Halt gibt. Sayl kommt mit verstellbaren Armlehnen und individuellen Anpassungen der Sitztiefe und des Neigungswinkels. Zur Auswahl stehen sechs exklusive und ausdrucksstarke Farben der Lehne, die persönlichen Stil ins Spiel bringen und das bei einem außergewöhnlichen Preis-Leistungs-Verhältnis. Die Special Gaming Edition des Sayl Chairs ist ab sofort europaweit unter www.hermanmiller.com/sayl-gaming-chair in den Farben Rot, Neon (grün), Schwarz und Weiß erhältlich. Interstellar (violett) und Ozean Tief (blau) folgen noch in diesem Jahr.

Aeron – Die Ergonomie-Ikone lässt auch als Gaming Chair keine Wünsche offen

Bereits im Oktober präsentierte Herman Miller den weltbekannten Aeron in der speziellen Gaming Edition. Der vielfach für sein Design und seine Ergonomie ausgezeichnete Stuhl beschert dem Spieler ein Feuerwerk an Einstellungsmöglichkeiten. Der Stuhl kann perfekt auf jede Statur eingestellt werden und unterstützt daher jede bevorzugte Sitzposition optimal. Sitzfläche und Lehne sind mit einer elastomeren Pellicle®-Membran bespannt, die punktelastisch die Last abträgt und dank der offenen Struktur für eine gute Kühlung sorgt. Die ebenfalls individuell einstellbare Posturefit SL® Funktion stützt den Rücken optimal im Lendenwirbelbereich. Armlehnen, Sitztiefe und Neigung lassen sich ebenfalls sehr detailliert auf den jeweiligen Nutzer einstellen. Der Aeron in der Special Gaming Edition ist nur in tiefschwarz lieferbar.

Tisch Nevi und Monitorarm Olin vervollständigen das Gaming-Setup

Seit dem Start der Gaming Edition sind mit Nevi ein elektrisch höhenverstellbarer Gaming Tisch und mit Olin ein passender Monitorarm, der auch Laptops und Notebooks trägt, dabei. Beide Produkte kommen in einem mattschwarzen Finish und bilden mit den Stühlen der Serie eine perfekte Einheit. Die Tischplatte von Nevi verfügt außerdem über eine spezielle und pflegeleichte Softtouch-Beschichtung.

Nachhaltig: 12 Jahre Garantie und ressourcenschonender Materialeinsatz

Schon bei der Entwicklung seiner Möbel legt Herman Miller großen Wert auf Nachhaltigkeit. Neben dem Einsatz recycelter Produkte (52% beim Aeron), der fast vollständigen Recycelbarkeit (Aeron 91%) oder dem minimierten Materialeinsatz (Rückenlehne von Sayl) der Produkte gibt es bei den Stühlen von Herman Miller die Option, diese zur Aufarbeitung an Herman Miller zurückzugeben, um sie für einen zweiten Lebenszyklus zur Verfügung zu stellen. Alle Produkte von Herman Miller sind mit einer 12-jährigen Herstellergarantie versehen.

Rabatte auf ausgewählte Produkte vom 20.11.bis 02.12.2020

In der Zeit vom 20.11.2020 bis zum 2.12.2020 gewährt Herman Miller auf ausgewählte Gaming-Produkte 15% Rabatt in seinem deutschen Gaming Online Store unter degaming.hermanmiller.com.

