Herren Schuhe Übergröße für trendbewusste Männer bei schuhplus

schuhplus bietet Herren Schuhe Übergröße in vielen Varianten

Das bekannte und beliebte Fachgeschäft schuhplus – Schuhe in Übergrößen bietet seit 2002 eine umfangreiche Auswahl für den modebewussten Herren. Mit fast 20 Jahren Erfahrung im stationären und im Onlinehandel gehört Europas größtes Versandhaus für Schuhe in Übergrößen an die Spitze der Anbieter für Herren Schuhe Übergröße. Ein kleiner Ausblick in die breit gefächerte Produktpalette und in die Möglichkeiten zum entspannten Shoppen macht Lust auf mehr!

Was gibt es für Herren bei schuhplus?

Diese Frage ist gar nicht so schnell zu beantworten, zu groß ist das Angebot, um es in einem kurzen Text zu erfassen. Schuhe für unterschiedlichste Tragezwecke, das kennzeichnet das Angebot des bekannten Übergrößen-Versandhauses aus. Wer nach qualitativ hochwertigem Schuhwerk für die Freizeit sucht, der wird gleich in mehreren Kategorien fündig. Topmodische Sneaker und Sportschuhe in aktuellen Farben und bequemen Ausführungen gehören ebenso dazu, wie Sandalen und Zehentrenner für die wärmere Jahreszeit. Die große Auswahl an Herren Schuhe Übergröße umfasst auch Angebote der Kategorien Boots, Pantoletten, Stiefel und Stiefeletten. Für Businesszwecke gibt es elegante Halbschuhe, für Handel, Gesundheitswesen und Handwerk bietet schuhplus bequeme Arbeitsschuhe, die auch längere Tage nicht zur Qual werden lassen. Clogs und Hausschuhe, Gummistiefel oder Mokassins – Europas größtes Versandhaus für Schuhe in Übergrößen deckt nahezu jeden Bereich ab, der in Sachen Schuhwerk für Beruf und Freizeit wichtig ist.

Einfach und bequem einkaufen bei schuhplus

Moderne und hochwertige Herren Schuhe Übergröße gibt es im Onlineshop in großer Auswahl. Um möglichst viele Kundenwünsche abzudecken, bietet der qualifizierte Versandhandel hier Schuhwerk für den Herren in den Größen 46 – 54. Und das Gute daran: Wer den stationären Fachhandel vorzieht, kann auch das zusätzliche Angebot gleich dreier Geschäft nutzen. Auf großzügig bemessenen 1100 qm Verkaufsfläche finden modebewusste Herren am Firmenhauptsitz in Dörverden im Landkreis Verden garantiert die Schuhe, die ihren Bedürfnissen und Ansprüchen entsprechen. Noch mehr Möglichkeiten zum Einkauf vor Ort bieten die Filialen in Kaltenkirchen im Ohland-Park auf 600 qm (Metropolregion Hamburg), sowie im Saterland (Landkreis Cloppenburg) am c-Port auf 800 qm. Genau wie im Onlineshop gibt es an allen drei Standorten eine besonders große Auswahl an Herren Schuhe Übergröße in gewohnt guter Qualität. Ob online shoppen vor dem PC, oder vor Ort im Laden einkaufen, mit schuhplus hat die langwierige Suche nach Schuhen in Übergröße endlich ein Ende.

Die schuhplus – Schuhe in Übergrößen – GmbH ist ein in Europa führendes, multimedial operierendes E-Commerce-Unternehmen mit POS-Integration, welches sich auf den synchronen Multichannel-Vertrieb im Produktsegment Schuhe in Übergrößen spezialisiert hat. Als lizensierter Handelspartner nationaler wie internationaler Marken erstreckt sich das Portfolio über die gesamte Abdeckung anlassbezogener Schuhmoden. Damenschuhe in Übergrößen werden in den Größen 42 – 46 geführt; das Segment Herrenschuhe in Übergrößen umfasst die Größen 46 – 54. Das Sortiment des Webshops wird im SchuhXL-Geschäft von schuhplus ebenfalls auch stationär angeboten in den Filialen in Dörverden, Kaltenkirchen sowie im Saterland. Geschäftsführender Gesellschafter ist der Unternehmensgründer Kay Zimmer.

Kontakt

schuhplus – Schuhe in Übergrößen – GmbH

Georg Mahn

Große Straße 79a

27313 Dörverden

04234 8909080

04234 8909089

presse@schuhplus.com

https://www.schuhplus.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.