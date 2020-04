Herrenschuhe Übergröße im großen Sortiment bei schuhplus

Große Schuhe für Herren mit starken Designs

In den meisten Schuhgeschäften ist es leider immer noch üblich, dass große Schuhgrößen kaum vorhanden sind. Gibt es Schuhe in großen Größen, sind diese wiederum leider oft altbacken oder langweilig gestaltet. Wer nach Herrenschuhen Übergröße sucht, wird daher bei schuhplu: In diesem Shop gibt es eine riesige Auswahl an großen Schuhmodellen. Die Größen reichen dabei bis zur 55 2/3!

Große Schuhe für Herren mit starken Designs

Dabei kommt aber auch das Design nicht zu kurz: Die Herrenschuhe Übergröße bei schuhplus – Schuhe in Übergrößen sind zum größten Teil von namhaften Herstellern wie adidas, Camel, Lacoste oder Nike. Auch optisch machen die Schuhe einiges her: Hier ist dank verschiedener Farben, Muster und Ausführungen für jeden das passende Modell dabei.

Worauf ist beim Kauf von Herrenschuhe Übergröße zu achten?

Um den passenden Schuh für die eigenen Bedürfnisse zu finden, müssen einige Aspekte beachtet werden. In erster Linie ist es natürlich essenziell, die eigene Größe zu kennen! Dazu gehört auch die Weite. Außerdem sollten Faktoren wie das Außen- und Innenmaterial, das Wechselfußbett und die Absatzhöhe für optimalen Komfort beachtet werden. Für all diese Faktoren bietet der Online-Shop die passenden Filtereinstellungen. Zusätzlich können natürlich die favorisierten Hersteller ausgewählt werden. So kann aus den eigenen vier Wänden gezielt nach dem gewünschten Schuh gesucht werden!

Einkaufsspaß in den drei Fachgeschäften von schuhplus

Wer die neuen Schuhe nicht online bestellen möchte, kann das auch vor Ort tun: schuhplus gibt es an drei Standorten in Deutschland. Diese befinden sich am Firmenhauptsitz in Dörverden, in Kaltenkirchen im Ohland-Park und im Saterland am c-Port. Hier finden Interessierte versierte Mitarbeiter, die bei der Schuhwahl behilflich sind und umfassend beraten können. Zudem können potenzielle Kunden hier den neuen Schuh auch gleich anprobieren und ansehen – das ist im Internet in dieser Form natürlich. Nicht möglich.

Großer Webshop für große Schuhe

Aber auch Online-Besteller kommen auf ihre Kosten: Die Bestellung erfolgt über den Komfort des eigenen Zuhauses und dauert in der Regel nur wenige Werktage. Dabei haben Kunden alle Zeit der Welt und die nötigen Sucheinstellungen, um den passenden Schuh ganz gemütlich vom Sofa aus zu finden. Nicht zuletzt gibt es für Schnäppchenjäger einen eigenen SALE-Bereich, in dem es zahlreiche Herrenschuhe Übergröße mit Rabatt gibt.

Die schuhplus – Schuhe in Übergrößen – GmbH ist ein in Europa führendes, multimedial operierendes E-Commerce-Unternehmen mit POS-Integration, welches sich auf den synchronen Multichannel-Vertrieb im Produktsegment Schuhe in Übergrößen spezialisiert hat. Als lizensierter Handelspartner nationaler wie internationaler Marken erstreckt sich das Portfolio über die gesamte Abdeckung anlassbezogener Schuhmoden. Damenschuhe in Übergrößen werden in den Größen 42 – 46 geführt; das Segment Herrenschuhe in Übergrößen umfasst die Größen 46 – 54. Das Sortiment des Webshops wird im SchuhXL-Geschäft von schuhplus ebenfalls auch stationär angeboten in den Filialen in Dörverden, Kaltenkirchen sowie im Saterland. Geschäftsführender Gesellschafter ist der Unternehmensgründer Kay Zimmer.

Kontakt

schuhplus – Schuhe in Übergrößen – GmbH

Georg Mahn

Große Straße 79a

27313 Dörverden

04234 8909080

04234 8909089

presse@schuhplus.com

https://www.schuhplus.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.