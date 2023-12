Heute im Holiday Inn Lübeck, Morgen in der Höhle der Löwen

Das Kochwerk Lübeck kooperiert mit Startup-Unternehmen „Taste Religion“

Bald heißt es „Daumen drücken“. Denn dem Team vom Holiday Inn Lübeck sind die beiden Startup-Unternehmer Lasse Thiele und Mattis Eckman bereits sehr ans Herz gewachsen. Mit ihren veganen Saucen und Dips möchten diese am kommenden Montag in der TV-Sendung „Die Höhle der Löwen“ die Investoren überzeugen und ihr Unternehmen „Taste Religion“ bundesweit bekannt machen. Den Sprung in die Gastronomie haben sie aber schon jetzt gemeinsam mit General Manager Christian Schmidt und Küchenchef Kai Otto Jacobson vom Holiday Inn Lübeck gewagt.

Bei einer Veranstaltung von Gateway 49, wo sich Startup-Unternehmen vorstellen und vernetzen können, lernte der engagierte Hoteldirektor die Gründer von „Taste Religion“ kennen. Diese präsentierten den Anwesenden ihre neuen veganen „High Convenience“-Produkte. „Mir war sofort klar, dass wir zusammen Neues wagen können“, so Christian Schmidt. „Daher habe ich sie zu uns in die Küche zum Testen und Tüfteln mit unserem kreativen Küchenchef Kai eingeladen.“ Mattis Eckman, selbst gelernter Koch, weiß den ehrlichen Austausch zu seinen innovativen Produkten seit Anbeginn zu schätzen. „So haben wir erfahren, was für Gastronomen wichtig ist und wo vielleicht noch Verbesserungsbedarf ist, denn bisher stand für uns der Endverbraucher im Supermarkt im Fokus“, berichtet er. Geboren wurde die Idee zu „Taste Religion“ in der Corona-Zeit als die beiden Gründer schmackhafte vegane Saucen ohne schädliche Zusatzstoffe in den Regalen der Geschäfte vermissten. Sechs verschiedene Produkte haben sie nun im Sortiment: Vegane Bratensauce, Black Garlic Teriyaki Sauce, Erdnuss Chili Sauce, Mojo Ketchup Sauce, Sweet Mustard Sauce und vegane Carbonara. Die Saucen sind für den Endverbraucher in 240 ml-Flaschen über den Online-Shop und in einigen Supermarkt-Ketten erhältlich. „An oberster Stelle steht für uns allerdings der Geschmack, der wie im Restaurant sein soll“, so Lasse Thiele und ergänzt mit einem Augenzwinkern. „Daher verstehen wir unsere Marke auch als Geschmacksreligion und haben sie „Taste Religion“ genannt.“

Vor Kurzem haben sie auch die Gastronomie für sich entdeckt, nicht zuletzt durch den Kontakt mit dem Holiday Inn Lübeck. „Da unsere Saucen und Dips so schmecken wie im Restaurant bietet es sich an, auch dort aktiv zu werden“, sagt Mattis Eckmann. „Darüber hinaus klagen viele in der Branche über den Fachkräftemangel und vielleicht können wir dort mit unseren Produkten etwas unterstützen und das Leben erleichtern.“ Mit Spannung erwarten die beiden Jungunternehmer jetzt allerdings ihren TV-Termin. Um die Löwen von ihrem Produkt zu überzeugen, lädt das Gründer-Duo in Kürze an ihre festlich gedeckte Tafel zu einem typischen, aber veganen Weihnachtsmenü mit Rotkohl, Klößen und Braten ein. Besonders wichtig: viel Bratensoße, die von den Investoren ausgiebig probiert wird. Können Lasse Thiele und Mattis Eckmann mit ihren veganen Saucen, Unternehmensstrategie und Angebot überzeugen? Für 150.000 Euro bieten sie 15 Prozent der Firmenanteile an „Taste Religion“. Wer wissen möchte, ob die beiden Jungunternehmer die Portemonnaies der TV-Investoren öffnen konnten, erfährt dies am kommenden Montag in der Fernseh-Show. „Unser gesamtes Team drückt den beiden fest die Daumen“, sagt Christian Schmidt. „Wir gehen den Weg auf jeden Fall weiter mit ihnen, testen gerne neue Produktinnovationen, die wir dann auch auf unsere Speisekarte bringen.“

Im Herzen von Lübeck direkt vor dem historischen Burgtor und seinem Park liegt das 4-Sterne-Superior Hotel Holiday Inn Lübeck. Das von der Pandox Lübeck GmbH betriebene Hotel verfügt über 159 modern eingerichtete Zimmer und Suiten. Alle Zimmer sind klimatisiert und bieten kostenloses Wi-Fi, Flat-TV, Kaffee/Tee-Set und einen komfortablen Arbeitsbereich. Die Superior-Zimmer verfügen über Parkblick und eine Minibar. Insgesamt elf technisch hochwertig ausgestattete Konferenzräume auf 650 Quadratmetern Fläche überzeugen mit vielseitigen Tagungskapazitäten. Eine Auszeit vom Alltag verspricht der großzügige Fitness- und Wellnessbereich mit Innenpool. Das Team aus dem weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannten à la carte-Restaurant „Kochwerk Lübeck“ verwöhnt demnächst wieder im ansprechenden Ambiente mit hausgemachten Spezialitäten – auch auf der weitläufigen Sommerterrasse. Signature Cocktails und andere Drinks werden in der hauseigenen Bar kreiert.

Bildquelle: Holiday Inn Lübeck