HI-MACS® präsentiert die neuen Aurora-Farben

Die neuen Aurora-Farben von HI-MACS® sind von der natürlichen Schönheit des Nordlichts inspiriert. Sie sind eine Weiterentwicklung der Marmo-Kollektion und vereinen eine von der Natur inspirierte Ästhetik mit allen Vorteilen von HI-MACS®, einem Miner

Die neuen Aurora-Farben sind von der natürlichen Schönheit des Nordlichts inspiriert. In leuchtenden Wellen am Himmel zu beobachten, wird der lebendige Fluss des Nordlichts in diesen Tönen eingefangen. Zwei der Farben, Pavia und Aurora Cotton, sind semi-transluzent. Diese Eigenschaft ermöglicht Designern, mit Lichteffekten zu spielen und ihre Innenraumgestaltung mit diesem Naturphänomen zu bereichern. Die neuen Aurora-Farben – eine Weiterentwicklung der Marmo-Kollektion – vereinen eine von der Natur inspirierte Ästhetik mit allen Vorteilen von HI-MACS®, einem Mineralwerkstoff der neusten Generation: Das absolut porenfreie Material, das dank thermoplastischer Verformung auch gebogene Verläufe zulässt, ermöglicht eine nahtlose Oberflächengestaltung und ist leicht zu reparieren und zu reinigen.

AURORA BIANCO

Dieser Farbton spiegelt die weiche und geheimnisvolle Schönheit einer natürlichen Marmorierung wider, ist aber zudem inspiriert vom Licht, das in den Polarregionen beobachtet werden kann

PAVIA

Ein makelloser, zartweißer Marmorton mit transluzenten Eigenschaften. Ob wirkungsvoll hinterleuchtet oder einfach nur angestrahlt, Pavia setzt mit spektakulären Designs immer einen eleganten Akzent.

AURORA COTTON

Inspiriert von der Fülle und Wärme der Baumwolltextur, entsteht zusammen mit den transluzenten Eigenschaften eine Ähnlichkeit zu einem wolkenverhangenen Himmel, die sich perfekt mit Innenräumen in hellen und warmen Farbtönen kombinieren lässt.

AURORA BLANC

Ein stimmungsvolles, helles Weiß mit weiteren Weiß-Schattierungen. Seine zarte und dezente Marmorierung fügt sich harmonisch in eine Vielzahl von Interieurs ein.

AURORA GREY

Ein grau getöntes Finish mit Perlmuttschimmer bringt den winterlichen Himmel nordischer Regionen in jede Innenraumgestaltung.

AURORA TORANO

Die satte, kräftige Marmorierung verleiht Innenräumen eine charaktervolle Prägung.

AURORA BISQUE

Eine natürliche, warmtonige Nuance mit cremefarbener und brauner Maserung. Perfekt in Kombination mit natürlichen Materialien.

AURORA UMBER

Eine erdige und auffallend kräftige Farbe, die sich hervorragend eignet, um Entwürfen lebendige Akzente zu verleihen. Kombiniert man seinen warmen Ton mit tiefen Brauntönen, erhält man eine lebendige, erdige Farbpalette.

SANREMO

Sanremo, wie ein Nachthimmel aus den nordischen Ländern, schafft mit seinem dramatischen, schwarz geäderten Muster einen spannenden Kontrast und sorgt damit für ein unverwechselbares Aussehen.

Hier finden Sie das Präsentationsvideo für weitere Informationen: https://youtu.be/JOe3jxgVY10

HI-MACS® von LG Hausys

HI-MACS® ist ein Solid-Surface-Material, das in jede beliebige Form gebracht werden kann. Es findet verbreitet Anwendung in Architektur und Innenarchitektur, zum Beispiel als plastische und leistungsstarke Wandverkleidung oder als Oberflächenwerkstoff in Küchen und Bädern oder bei Möbeln, im privaten und im Objektbereich sowie in Projekten im öffentlichen Raum. Es besteht aus natürlichen Mineralien, Acryl und Pigmenten. Aus dieser Mischung entsteht eine glatte, porenfreie und optisch fugenlose Oberfläche, die die höchsten Standards in puncto Ästhetik, Verarbeitung, Funktionalität und Hygiene erfüllt und im Vergleich mit konventionellen Werkstoffen zahlreiche Vorteile bietet.

HI-MACS® eröffnet grenzenlose Möglichkeiten für Oberflächenlösungen und inspiriert kreative Köpfe in aller Welt. So haben zum Beispiel Zaha Hadid, Jean Nouvel, Rafael Moneo, Karim Rashid und David Chipperfield mit Hilfe von HI-MACS® fantastische Projekte verwirklicht.

Da Innovation bei LG Hausys immer im Fokus steht, führte das Unternehmen kürzlich zwei neue Produkte in den Markt ein: Das Material HI-MACS® Ultra-Thermoforming, dessen innovative Rezeptur die Grenzen neu auslotet, die der Gestaltung eines Solid-Surface-Materials bisher gesetzt waren. Das neue Produkt erlaubt eine um 30 Prozent höhere Verformbarkeit und stellt seit der Markteinführung 1967 die umfangreichste Neuerung in der Solid-Surface-Geschichte dar. Zum anderen HI-MACS® Intense Ultra. Es vereint das Beste aus zwei Welten: die Rezeptur von Ultra-Thermoforming und eine neue, intensive Farbtechnologie.

HI-MACS® von LG Hausys kann dreidimensional thermoplastisch verformt werden und ermöglicht optisch fugenlose Objekte. Dafür wird es in einem einfachen Verfahren erhitzt. Das Material ist in einem nahezu grenzenlosen Farbenspektrum erhältlich. Einige Töne weisen bei Lichteinwirkung eine spezielle Transluzenz auf.

HI-MACS® ist fast so robust wie Stein, kann aber ähnlich wie Holz verarbeitet werden: Man kann es sägen, fräsen, bohren und schleifen. HI-MACS® wird mithilfe einer Technologie der neuen Generation hergestellt – der thermischen Aushärtung. Die während des Herstellungsverfahrens erreichte Temperatur unterscheidet HI-MACS® von anderen Solid-Surface-Werkstoffen. So wird eine dichtere, noch homogenere und stabile strapazierfähige Oberfläche erzielt, die eine höhere Beständigkeit und ein überragendes Leistungsverhalten beim Thermoformen aufweist.

HI-MACS® absorbiert keine Feuchtigkeit, ist fleckenunempfindlich sowie leicht zu reinigen, zu pflegen und zu reparieren. Unzählige, international anerkannte Zertifikate attestieren die Qualität von HI-MACS® bezüglich des ökologischen Engagements, der Hygiene und der Feuerbeständigkeit. Es ist das erste Solid-Surface-Material auf dem Markt, das für die Farbe Alpine White S728 die offizielle Europäische Technische Zulassung (European Technical Approval – ETA) für Fassaden erhalten hat. Darüber hinaus hat HI-MACS® die französische QB-Zertifizierung und CSTB ATec „Avis Technique“ für Fassadenanwendungen erhalten.

HI-MACS® bietet eine 15-jährige Garantie für Produkte, die von einem Quality-Club-Mitglied hergestellt wurden.

HI-MACS® wird von LG Hausys entwickelt und hergestellt, einem der weltweit führenden Unternehmen im Technologiebereich, das zur LG Group gehört. Für den Vertrieb ist die in Frankfurt (Deutschland) ansässige LG HAUSYS EUROPE zuständig.

Firmenkontakt

LG Hausys Europe GmbH

Mariana Fredes

Lyoner Straße 15

60528 Frankfurt

+49 (0)69 58 30 29 467

info@himacs.eu

https://himacs.eu/de

Pressekontakt

Ruess International GmbH

Daniela Tscherbakova

Tscherbakova

70176 Stuttgart

0711-16446-63

daniela.tscherbakova@ruess-group.com

http://WWW.RUESS-GROUP.COM