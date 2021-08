High-End-Farbsystem aniva® mit GRAFIK + DRUCK digital

Gewusst wie: Fotorealistische Druckqualität vom Druckprofi in München

Der Münchener Allround-Druckdienstleister GRAFIK + DRUCK digital bietet seinen Kunden einen außergewöhnlichen Service: die Produktion von Printerzeugnissen mit dem revolutionären aniva®-High-End-Farbsystem. Die Qualität des finalen Druckbilds ist in jeder Hinsicht herausragend und bedeutet für Kunden einen beispiellosen Mehrwert: die Brillanz und Plastizität einer Fotografie.

Spektakuläre Farbwiedergabe mit aniva® – auch auf Naturpapier

Das weltweit einzigartige aniva®-Farbsystem kombiniert eine speziell entwickelte, hochpigmentierte Druckfarbe mit intelligentem Farbmanagement. Im Offsetdruck kann ein deutlich größerer Farbraum abgebildet werden als mit herkömmlichen Druckfarben. Ergebnis: Druckbilder mit kräftigeren, satteren, intensiveren, leuchtenderen Farben, gestochen scharfen Detailzeichnungen, fantastischen Kontrasten, enormer räumlicher Tiefe und Lebendigkeit. Zudem hebt aniva® eine weitere Grenze auf: Im Standard-Offsetdruck wirken Farben auf Naturpapier meist blass – die hochpigmentierte Druckfarbe erzeugt auch auf Naturpapier Leuchtkraft und Farbbrillanz.

GRAFIK + DRUCK digital schöpft aniva® optimal aus – durch hohes fachliches Know-How

Um die beeindruckende Bildwelt von aniva® im Druck umzusetzen, braucht es einen exzellenten Druckpartner. Denn für atemberaubende Druckergebnisse ist die exakte Einstellung der Druckmaschine von entscheidender Bedeutung. Nur bei präziser Abstimmung von aniva®-Farbe und Maschine entsteht ein perfektes Zusammenspiel – und ein unübertroffenes Druckbild.

GRAFIK + DRUCK digital ist aniva®-zertifizierter Druckpartner; das allein unterscheidet die Firma von den meisten Druckereien Deutschlands. Doch die Münchner Druckexperten gehen mit ihrer Leidenschaft für beste Druckerzeugnisse noch einen Schritt weiter.

Die hohe Kunst eines harmonischen Druckbildes – firmeninterne Perfektionierungen

Ein optimal gedrucktes Bild zeichnet sich durch brillante Farbwiedergabe, originalgetreue Darstellung und eine harmonische Gesamtwirkung aus. Um das zu realisieren, hat GRAFIK + DRUCK digital das aniva®-Farbsystem hausintern noch weiter perfektioniert. Die Druckspezialisten führten unzählige Testdurchläufe und Anpassungen der Farbausführung aus. Die aufwendigen Farbmanagement-Optimierungen haben sich gelohnt: GRAFIK + DRUCK digital ist bei jedem Einsatz des aniva®-High-End-Farbsystems in der Lage, in puncto Leuchtkraft, Farb- und Kontraststärke, räumlicher Tiefe und Brillanz das Maximum aus Druckdaten herauszuholen und harmonisch wirkende Druckbilder in fotorealistischer Qualität zu produzieren.

Ideale Bilddaten für aniva®-Drucke – Individuelle Unterstützung des Kunden

Bilddaten-Optimierungen für aniva®-Drucke nimmt GRAFIK + DRUCK digital mit tiefem Verständnis für die vom Kunden gewünschte Bildwirkung vor. Wichtig sind hier genaue Absprachen zu den spezifischen Anforderungen an gelieferte Bilddaten. GRAFIK + DRUCK digital unterstützt Kunden – z. B. die Grafikabteilung von Agenturen – von Anfang an zielgerichtet und individuell.

Grafik + Druck digital ist ein in München ansässiger Full-Service-Druckdienstleister und seit knapp fünf Jahrzehnten auf die Herstellung hochwertiger Druckerzeugnisse spezialisiert. Grafik + Druck digital steht für erstklassige Druckqualität, herausragende Veredelungen und perfekte Verarbeitung. Das Familienunternehmen realisiert jegliche Druckaufträge, ob im Offset- oder Digitaldruck, termingerecht auf maximalem Qualitätsniveau – mittels zukunftsweisender Technologien, optimal abgestimmter Produktionsabläufe, einer effektiven Arbeitsweise und der permanenten Qualitätskontrolle im gesamten Herstellungsprozess. Grafik + Druck digital berät jeden Kunden ausführlich und individuell. Ihr Fachwissen, ihr Können und ihre langjährigen Erfahrungen setzen die Druckexperten gezielt ein, um auch die ausgefallensten Kundenwünsche in bestechender Güte umzusetzen.

Kontakt

Grafik + Druck digital K.P. GmbH

Sebastian Kopp

Landsberger Straße 318a

80687 München

+49 89 54 67 22 0

+49 89 54 67 22 99

info@grafik-druck-digital.de

http://www.grafik-druck-digital.de

Bildquelle: © Envato Elements | Autoren: korabkova; photocreo