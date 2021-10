High-Performance-Archiv für SAP-Daten und Dokumente: tia®2go

Die Möglichkeiten intelligenter SAP-Archivierung kostenlos kennenlernen

Neu-Isenburg, 07. Oktober 2021 – tia®2go, die kostenlose Community Edition der KGS Software GmbH, bietet ein zeitlich unbegrenztes High-Performance-Archiv für SAP-Daten und Dokumente. Unternehmen und Archiv-Interessierte können die Lösung im Handumdrehen in Eigenregie aufsetzen und den Mehrwert intelligenter Archivierung kennenlernen.

Die kgs Community Edition tia®2go bietet dem Anwender umfangreiche Funktionen: Von der vollen Unterstützung der ArchiveLink®-Schnittstelle über die Verwendung von bis zu zwei Content Repositories, die über eine Web-App konfiguriert werden können, bis hin zur Möglichkeit, zwischen Filesystem und S3 basiertem Storage zu wählen. Der Download ist auf der kgs Website jederzeit kostenlos möglich. Zusätzliches Know-how liefern neben einer LinkedIn-Community zahlreiche Tutorials.

“Auf Basis von ,Core of tia®”, dem neuen kgs Repository Manager, haben wir eine vollständige Neu-Implementierung geschaffen, die mit einer neuen UI für die Konfiguration daherkommt”, erklärt Benny Schröder, Head of R&D bei der KGS Software GmbH. Wie andere kgs Produkte entspricht tia®2go höchsten Qualitätsansprüchen und setzt hinsichtlich der rechtskonformen Daten- und Dokumentenarchivierung neue Standards. Wer den Mehrwert einer intelligenten Archivierung in größerem Umfang kennenlernen möchte, kann den Leistungsumfang problemlos erweitern und auf den tia® Content Server oder andere Produktmodule aus der tia® Produktsuite aufstocken. Es besteht zudem die Möglichkeit auf ein flexibles Subscription-Modell umzusteigen.

tia®2go Download: https://bit.ly/3xPq9qn

Die KGS Software GmbH mit Hauptsitz in Neu-Isenburg bei Frankfurt am Main ist für Top-Unternehmen weltweit seit über 20 Jahren der digitale Archivspezialist. Daten und Dokumente aus SAP sowie Dokumente aus anderen führenden Applikationen werden mittels performanter, schlanker Software migriert und archiviert. Unter dem Brand “tia®” – the intelligent archive – vereint der Archivhersteller seit 2020 alle kgs Produktmodule zu einer gemeinsamen Vision des intelligenten Dokumentenarchivs. tia® steht für autonome Archivierung, ist anschlussfähig an beliebige Anwendungen, Speicherlösungen und Cloudtechnologien und bietet Unternehmen den Single Point of Truth (SPoT) für den Zugriff auf Dokumente. Seit 2005 zertifiziert kgs für die SAP weltweit ArchiveLink® und ILM-Schnittstellen und ist globaler SAP Value Added Solutions Partner. Weitere Informationen unter: www.kgs-software.com

