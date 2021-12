Highlights verlässlich in die Medien bringen

Medienkooperationen – wirkungsvoll auch bei kleinem Budget

Wer seine Highlights auch 2022 in den Medien zeigen möchte, kann dies gleich für ein ganzes Jahr planen. Wenig Zeit und niedriger Werbeetat? Mit Gewinnspielen in Print- und Onlinemedien können auch kleine Unternehmen ihre Produkte bekannt machen.

Große Bühne auch bei kleinem Werbeetat

„Medien bereiten Neuheiten, aber auch Bewährtem eine Bühne. Mit Medienkooperationen gelingt das auch mit kleinen Budgets wirkungsvoll.“ Davon ist Mechtild Düpmann, Journalistin für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit überzeugt. Ob Roman, Städtereise oder Kosmetik: „Wer Begehrtes auf den Rätselseiten in Tageszeitungen, Zeitschriften oder in Gewinnspielen beliebter Onlinemagazine präsentiert, spart bis zu 95 Prozent der Kosten gegenüber einer klassischen Werbeanzeige. Und: Preisrätsel machen neugierig, sie wecken die Lust aufs Entdecken.“

Verlässlich in Medien präsent

Die Inhaberin der Agentur „Zeit für Kommunikation“ arbeitet mit den Redaktionen zahlreicher Medien zusammen, um ihren Kunden ein breit gefächertes Werbeumfeld bieten zu können:

„Medienkooperationen wirken nachhaltig, wenn sie auf Zielgruppe und Anlass abgestimmt und dauerhaft ins Marketing eingebunden werden“, erläutert Mechtild Düpmann: „So bleiben Marke und Produkt verlässlich das ganze Jahr über in Medien präsent.“

Zeit für Kommunikation bringt seit 2013 Produkte in die Medien – als attraktiven Preis in Gewinnspielen renommierter Print- und Onlinemedien. Welche Medien eignen sich für mein Produkt? Wie beschreibe ich es treffend und ansprechend? Und wie kann ich auch mit einem kleinen Werbebudget neue Zielgruppen gewinnen? Wir beraten Sie kompetent und umfassend. Wir schreiben Texte, die neugierig machen, und kümmern uns um alles Weitere: von der Auswahl der Medien über die Planung von Budgets bis zum Versand der Gewinnerlisten.

Auch Experten, die ihr Wissen mit einer breiten Öffentlichkeit teilen möchten, sind bei Zeit für Kommunikation richtig. Ob Fachartikel, Pressemitteilung oder Beitrag auf Verbraucherseiten von Tageszeitungen, Zeitschriften, Anzeigen- und Wochenblättern sowie Onlinemedien. Sprechen Sie uns an.

Kontakt

Zeit für Kommunikation

Mechtild Düpmann

Struthoffs Kamp 23D

26127 Oldenburg

0441 20056707

info@zeit-fuer-kommunikation.de

http://www.zeit-fuer-kommunikation.de

