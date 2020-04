Durchbruch in der Digitalisierung: Corona macht das Home Office salonfähig und verändert die Arbeitswelt nachhaltig. Highspeed-Datenverkehr mit Multi-Gig und 10-Gig Switch-Lösungen von NETGEAR sichern einen effizienten Arbeitsablauf.

Aktueller und wichtiger denn je – ein effizienter und schneller Datenverkehr beim Arbeiten, auch und gerade im Home Office. Corona hat Unternehmen zum Umdenken gezwungen und wurde zum Treiber der Digitalisierung. Gerade Berufsgruppen, die täglich mit großen Datenmengen arbeiten, sind auf eine performante Heimnetzwerkinfrastruktur angewiesen. Ob 5-Speed-Multi-Gig- oder 10-Gig-Switches, NETGEAR bietet ein breites Portfolio für jegliche Art und Umfang der Anwendung.

München, 23. April 2020 – Es ist ein Paradigmenwechsel: Wo vorher Bedenken wie Produktivitätsverlust, Datenschutz und Arbeitssicherheit die Digitalisierung und das Arbeiten im Home Office blockiert haben, hat Corona den Digitalisierungs-Turbo gezündet. Die deutschen Unternehmen, Unternehmer und Arbeit-nehmer denken um. Das Home Office ist nicht mehr die ungeliebte Alternative, sondern ein effektiver Weg, das Unternehmen am Laufen zu halten – wenn die IT-Infrastruktur im Unternehmen und am Heimarbeitsplatz das zulässt. Der flexible Arbeitsplatz stellt die unterschiedlichen Berufszweige vor unterschiedliche Her-ausforderungen. Eine zuverlässige, sichere und stabile Netzwerkinfrastruktur zur Anbindung an das Internet und ein schneller Datenaustausch sind dabei von großer Bedeutung.

Bei den heute üblichen leistungsfähigen Wireless Access Points sind aggregierte Datenraten von 3 Gbps möglich. Sind diese Access Points dann aber an einen Gigabit-Switch angeschossen, werden diese deutlich ausgebremst und können nicht ihre gesamte Performance entfalten. Gerade Berufe und Dienstleistungen, die normalerweise mit einem hohen Datendurchsatz arbeiten, wie zum Beispiel Grafiker, Designer oder Architekten und im Büro auf eine entsprechende IT-Umgebung zurückgreifen können, benötigen jetzt auch im Home Office eine moderne Geräte-Peripherie. Insbesondere wenn große Datenmengen auf externe ReadyNAS Speicher geladen werden, ist eine Multi-Gig oder 10-Gig Anbindung wichtig. Zahlreiche NAS-Geräte verfügen heute über Multi-Gig oder 10-Gig Ethernet Ports, die vom Rechner entsprechend gleich performant bedient werden müssen, um die maximale Datentransferrate zu erhalten. Moderne Devices innerhalb der Multi-Media-Workstations für Video-, Ton- und Bildbearbeitung sind heute mit Multi-Gig oder 10-Gig Netzwerkanschlüssen versehen. Um hier die maximale Performance des verwendeten Rechners nutzen zu können, müssen Switches mindestens die gleiche Bandbreite zur Verfügung stellen. Deswegen sind hier Lösungen für eine Non-blocking Architecture gefragt, damit unabhängige Pakete gleichzeitig verarbeitet werden können, da der Switch über ausreichend interne Ressourcen verfügt, um maximale Übertragungsraten von allen Ports zu verarbeiten. So können Highspeed-Netzwerke mit Geschwindigkeiten von 2,5, 5, und sogar 10 Gigabit Konnektivität auf Basis bestehender Verkabelungen und ohne großes IT-Expertenwissen ermöglicht werden.

Damit das Home Office nicht zum Performance-Killer wird

NETGEAR®, weltweit führender Anbieter innovativer Netzwerk- und Speicherlösungen für kleinere und mittelständische Unternehmen (SMBs), bietet auch für diesen Einsatz ein hochperformantes und kosteneffizientes Produktportfolio an Multi-Gig und 10-Gig Switches für das flexible Arbeiten im Home Office an. Das breite Angebot an Switches reicht dabei von Unmanaged Plug-and-play über Smart Managed bis hin zu Fully Managed Switches mit 5- bis 48-Ports – je nach Bedarf, Kategorie und Leistungsklasse. Um effektiv arbeiten zu können, ist der Datendurchsatz ein wichtiges Thema. Gerade bei der Umstellung auf das Arbeiten am Heimarbeitsplatz stehen meist nur 1 Gbit/s im Netzwerk zur Verfügung, denn herkömmliche Netzwerk-Switches unterstützen nur selten andere Geschwindigkeiten. Die Folge: das Netzwerk wird zum Flaschenhals. Angeschlossene Geräte können dann oft nicht mit der Geschwindigkeit betrieben werden, die sie für ihre volle Leistungsfähigkeit benötigen. Die Effektivität geht runter, die Frustration hingegen ist hoch.

Intelligente 5-Speed-Multi-Gig-Switches für variable Übertragungsgeschwindigkeiten

NETGEAR Switches mit 5-Speed-Multi-Gigabit-Technologie ermöglichen modernen Netzwerkgeräten wie 5G-Netzwerkkarten, modernen Computern, NAS-Geräten oder IEEE 802.11ac Wave 2 Wireless Access Points, über die bestehende Verkabelung die jeweils höchstmögliche Netzwerkgeschwindigkeit zu nutzen. Switches mit 5-Speed-Multi-Gigabit-Technologie unterstützen an ihren intelligenten Ports Übertragungsge-schwindigkeiten von 100 Mbit/s, 1 Gbit/s, 2,5 Gbit/s, 5 Gbit/s und sogar von bis zu 10 Gbit/s. Jeder Port erkennt dabei automatisch die Geschwindigkeit, die das angeschlos-sene Gerät benötigt und stellt diese entsprechend zur Verfügung. So kann jedes Endgerät abhängig von seinen eigenen Voraussetzungen mit der höchstmöglichen Geschwin-digkeit eingebunden werden. Und das heißt: nie wieder ein Bottleneck im Netzwerk – egal von wo gearbeitet wird. Mit seinem einzigartigen und umfassenden Portfolio an hochflexiblen und skalierbaren Multi-Gigabit-Switches bietet NETGEAR Lösungen für sämtliche Arbeitsanforderungen in allen Berufen, die täglich mit größeren Datenmengen arbeiten wie etwa Videographer, Grafik-Designer, Produzenten uvm.

Kostengünstig und leistungsstark: 10-Gig Switches für moderne Arbeitsumgebungen

Moderne Arbeitsplätze, egal ob zu Hause oder im Büro, sind zunehmend digital geworden. Ein schnelles und zuverlässiges Netzwerk ist deswegen die Basis für effizientes Arbeiten. Gerade für Kreativberufe, Architekten, Ingenieure oder auch Produkt-Designer, die meist auf eine moderne, 10-Gig-fähige Peripherie von Apple® setzen und die häufig IP-Storage oder auch Content-Delivery-Netzwerke bedienen müssen, ist ein Netzwerk-Switch entscheidend, der diese Anforderungen schnell, zuverlässig und kostengünstig erfüllen kann. Mit einem 10-Gig-Netzkern werden Netzüberlastungen vermieden, die Produktivität verbessert, die Reaktionszeit verkürzt und Aufträge schneller fertiggestellt, um die maximale Effizienz aus dem eigenen Netzwerk herauszuholen. Die NETGEAR 10-Gig-Switches bieten die perfekte Netzwerklösung für anspruchsvolle Workloads: von Smart Managed bis hin zu Fully Managed, von 8-Ports bis zu 48-Ports – je nachdem, wie viele 10-Gig-fähige Endgeräte angeschlossen werden sollen.

Vorteile von NETGEAR Multi-Gig und 10-Gig-Switches beim Arbeiten im Home Office

– Plug-and-play-Funktion: Automatische Verbindung mit dem Router oder Modem sowie weiteren 4 bzw. 7 Geräten. Kein IT-Experte erforderlich!

– Beste Konnektivität: je nach angeschlossenem Endgerät werden immer die bestmöglichen Übertragungsgeschwindigkeiten garantiert

– Kleiner Formfaktor und geräuscharmer Betrieb: Passt sich den Bedürfnissen und der Konfiguration in allen Umgebungen an.

– LIFETIME Warranty: Austausch am nächsten Werktag und Rund-um-die-Uhr-Chat-Support durch einen NETGEAR Experten

– Energieeffiziente Switches: Der Stromverbrauch lässt sich je nach Link-Status und Kabellänge anpassen.

Highspeed Datendurchsatz von Klein bis Groß: Das richtige Backbone für alle Unternehmensanwendungen

Multi-Gig Switches für leistungshungrige Anwendungen:

Von Umanaged Plug-and-Play Switches bis hin zu Smart Managed Plus Switches mit 8- bis 24-Ports sind die NETGEAR Switches GS110MX, GS110EMX, XS512EM und XS724EM die perfekte Lösung für kleine und mittelständische Unternehmen, aber auch für performante Home Office Umgebungen.

10-Gig Switches für hochperformantes Arbeiten:

Kleine bis mittlere Unternehmen kön-nen nun kostengünstige 10-Gig Switching-Lösungen nutzen, um die Anforderungen an Hochgeschwindigkeitsnetzwerke zu erfüllen. NETGEAR ist der erste Netzwerkanbieter, der 10-Gigabit-Kupfer-Switching-Lösungen (10GBASE-T) in den unterschiedlichen Ka-tegorien anbietet. Mit den NETGEAR Unmanaged Switches XS505M und XS508M, dem Smart Managed Plus Switch XS708E und dem Smart Managed Pro Switch XS708T ist für jeden Arbeitseinsatz genau die richtige Switching-Lösung dabei.

