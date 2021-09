Hightech für saubere Luft in Kindergärten: Kraft GmbH nimmt wegweisende Airdog-Luftreiniger ins Sortiment

Dentdeal Produkt & Service GmbH gewinnt neuen Vertriebspartner für Deutschland und Österreich – Airdog-Luftreiniger befreien Innenräume zuverlässig von Viren und Schadstoffen ohne Folgekoste und Abfälle

Die Dentdeal Produkt & Service GmbH in Passau, seit über 30 Jahren Spezialist für die Ausstattung von Arztpraxen und Laboren sowie seit vergangenem Jahr Generaldistributor der Airdog Luftreiniger, hat mit der Kraft GmbH einen neuen Vertriebspartner für Deutschland und Österreich gewonnen. Als Spezialist für die Ausrüstung von Kindergärten kann Kraft nun auch zu den modernen Airdog-Geräten beraten und diese ihren Kunden anbieten. Die Luftreiniger basieren auf einer neuen, im Silicon Valley entwickelten sowie patentierten Ionisierungs-Technologie.

Dazu sagte Frank Andree, Geschäftsführer von Dentdeal Produkt & Service: “Wir freuen uns, dass sich die Kraft GmbH für die wegweisende Technik der Airdog-Luftreiniger entschieden hat. Mit ihrer hohen Kompetenz im Bereich Kindergärten ergänzt sie ideal unser Airdog-Vertriebspartner-Netzwerk.”

Zum Auftakt der neuen Vertriebspartnerschaft hat Sebastian Böttcher, Sales Manager bei Dentdeal Produkt & Service, Kundenberater und Verkäufer der Kraft GmbH umfassend geschult.

“Die Kindergartenkinder und Schulkinder haben zusammen mit Ihren Eltern eine extreme Herausforderung hinter sich. Mit mobilen Luftreinigern wollen wir unterstützen, dass die Einrichtungen für die Kinder zugänglich bleiben und alle Personen in den Bildungseinrichtungen besser geschützt werden”, so Kraft-Geschäftsführer Felix Kraft. “Die Airdog-Geräte haben uns in mehrfacher Hinsicht überzeugt. Insbesondere die wiederverwendbare Auffangkassette statt eines Wegwerffilters und die damit entfallenen externen Wartungskosten.”

Die Airdog-Geräte arbeiten hocheffizient und bereinigen die Luft von 99,99676 Prozent der Viren, Schadstoffe, Bakterien, Allergenen (zum Beispiel Blütenpollen), Pilzsporen und sogar von Feinstaub. Bei geringem Stromverbrauch arbeiten sie überaus leise und setzen auf eine zertifizierte grüne Technologie. Das bedeutet: Sie kommen ohne Hepa-Filter oder UV-C-Leuchten aus. Somit fallen im laufenden Betrieb keine aufwändig zu entsorgenden Abfälle an und es müssen auch keine kostspieligen Teile regelmäßig ersetzt werden. Aktuell kommen Airdog-Geräte weltweit in zahlreichen Schulen, bei Behörden, in Büros, in Hotels sowie in Krankenhäusern und Arztpraxen zum Einsatz.

Der Vorläufer der Dentdeal Produkt und Service GmbH wurde 1986 von dem Zahntechniker Manfred Andree in Passau gegründet, die Umfirmierung erfolgte 2009. Im Bereich der Dentalmedizin ist Dentdeal heute einer der bundesweit führenden Verkäufer von Technik und Zubehör für Zahnarztpraxen und Labore. Das Unternehmen verfügt zudem über eine eigene Werkstatt für umfangreiche Reparaturleistungen. Seit Juni 2020 ist Dentdeal die Generaldistribution für Deutschland und Österreich der im Silicon Valley entwickelten Airdog-Luftfiltertechnik. Die Airdogs erfüllen die strengen US-amerikanischen EPA-Tests und sind von der California Environmental Agency (CARB) als ozonsicher zertifiziert. Die Geräte befinden sich unter anderem in zahlreichen Arztpraxen, Schulen, Büros und kommunalen Einrichtungen im Einsatz.

Firmenkontakt

Dentdeal Produkt & Service GmbH

Frank Andrée

Alte Straße 68

94034 Passau

0625768781

airdog@claasen.de

http://www.airdog-deutschland.de

Pressekontakt

Claasen Communication GmbH

Ralph Steffen

Im Schelmböhl 40

64665 Alsbach

0625768781

ralph.steffen@claasen.de

http://www.claasen.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.