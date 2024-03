Hilfe bei Haarverlust durch Alopezie oder Chemotherapie

MAJ Permanent bietet kostenlose Permanent Make-up Behandlungen für minderjährige Alopezie- und Chemotherapie-Patienten

MAJ Permanent in München startet ein neues Angebot: Kostenlose Permanent Make-up Behandlungen für Minderjährige, die wegen Alopezie oder Chemotherapie keine Haare mehr haben. Mit diesem Programm möchte MAj Permanent jungen Betroffenen helfen, sich wieder besser zu fühlen und ihr Selbstvertrauen zu stärken.

Haarausfall ist für Betroffene eine große Belastung! MAJ Permanent hat es sich zur Aufgabe gemacht, diesen jungen Menschen zu helfen. Mit der fortschrittlichsten Permanent Make Up Technik auf dem Markt hat sich MAj Permanent bereits einen Namen gemacht und möchte die natürlich wirkende Permanent Make Up Technik nun kostenlos an Minderjährige ohne Haare weiter geben.

Ein Programm, das Hoffnung gibt

Das Programm ist speziell für minderjährige Patienten konzipiert, die durch Alopezie oder die Nebenwirkungen einer Chemotherapie Ihre Haare verloren haben. Um für die kostenlosen Behandlungen in Frage zu kommen, müssen die Jugendlichen eine ärztliche Bescheinigung vorlegen, die die Durchführung von Permanent Make-up erlaubt, sowie die Zustimmung ihrer Eltern oder Erziehungsberechtigten einholen. Nach ausführlicher Beratung kann die Permanent Make Up Behandlung erfolgen.

Umfassende Unterstützung für Betroffene

MAJ Permanent bietet für betroffene eine Reihe von Permanent Make-up Dienstleistungen an, darunter Augenbrauenzeichnung, Lidstrich und Wimpernkranzverdichtung, um den Jugendlichen zu helfen, sich wieder selbstbewusst zu fühlen. „Unser Ziel ist es, diesen jungen Menschen nicht nur ihr Lächeln zurückzugeben, sondern auch ein Stück Normalität in ihrem Alltag“, sagt Maria Majer, Gründerin und Geschäftsführerin von MAJ Permanent GmbH in München.

Über MAJ Permanent

MAJ Permanent ist ein renommiertes Permanent Make-up Studio in München, das sich durch hochqualifizierte Fachkräfte und eine einfühlsame Betreuung seiner Kunden auszeichnet. Mit jahrelanger Erfahrung und einem tiefen Verständnis für die individuellen Bedürfnisse jedes Kunden setzt MAJ Permanent Maßstäbe in der Beauty Branche.

Für weitere Informationen über das Programm oder um einen Beratungstermin zu vereinbaren, kontaktieren Sie bitte MAJ Permanent unter info@maj-permanent-makeup.com oder rufen Sie an unter +49 160 93388881.

DAS Permanent Make Up Studio in München mit angeschlossener Akademie.

Bei MAJ Permanent sind Sie genau richtig wenn Sie natürlich aussehendes Permanent Make Up möchten.

Wir bieten folgende Leistungen:

MAJ Perfect Brows (wählen Sie aus Powder Brows, Ombre Brows, Puder Augenbrauen, Mix Methode, 4D Technik, 5D Technik)

MAJ Perfect Lips (Wählen Sie aus Aquarell Lips, Baby Lips, Lipstick Lips)

MAJ Perfect Eyelash (Wimpernkranzverdichtung)

MAJ Perfect Eyeliner (Lidstrich)

MAJ Perfect Remover (Remover)

MAJ Perfect Hair (Permanent Make Up bei Haarausfall)

MAJ Perfect Nips (Brustwarzen-Rekonstruktion)

MAJ Perfect Scars (Narben-Retusche)

Kontakt

MAJ Permanent GmbH

Maria Majer

Nymphenburger Str. 96

80636 München

+49 160 93388881



https://maj-permanent-makeup.com/

