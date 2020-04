Hilfsmittelmesse SightCity abgesagt

Die SightCity, die weltweit größte Hilfsmittelmesse für Sehbehinderte und Blinde, wird in diesem Jahr aufgrund der Coronavirus-Pandemie nicht stattfinden.

Angesichts der kritischen Lage durch die weltweite Ausbreitung von COVID-19 hat die SightCity GmbH sich dazu entschieden, die SightCity Frankfurt 2020 komplett abzusagen. “Das Veranstaltungsteam bedauert diese Entscheidung sehr”, erklärt Ingrid Merkl, Geschäftsführerin der SightCity GmbH. “Doch die Gesundheit aller an der Messe Beteiligten – Besucher, Mitarbeiter, Aussteller und Referenten – steht an erster Stelle.”

Die nächste SightCity findet statt vom 19. bis 21. Mai 2021

Die Messe feiert 2021 Premiere in ihrem neuen Veranstaltungsort, dem Kap Europa. Das Kongresshaus der Messe Frankfurt ist nur eine U-Bahn-Station oder zehn Gehminuten vom Hauptbahnhof entfernt. Auf vier Etagen erwarten die Besucher der SightCity mehr als 7.000 Quadratmeter Ausstellungsfläche.

Gemeinsam Großes bewegen

Seit 2003 präsentiert die Fachmesse SightCity in Frankfurt Hilfsmittel und Dienstleistungen für sehbehinderte und blinde Menschen. Mehr als 20 Länder sind jedes Jahr vertreten. Neben der Ausstellung bietet das SightCity Forum immer ein vielseitiges Vortragsprogramm. Die SightCity ist in gemeinsamer Organisation verschiedener Hilfsmittelhersteller entstanden. Gemeinsam etwas Neues möglich zu machen, auch wenn man sonst im Wettbewerb zueinander steht: Dieser Ansatz zählt in der Coronakrise mehr denn je. Die SightCity kann nicht stattfinden, doch die Hilfsmittelhersteller sind weiterhin für ihre Kunden da – mit digitaler und telefonischer Beratung und einer aktiven Produktion.

Eine Übersicht aller Aussteller, die dieses Jahr bei der SightCity gewesen wären, und weitere Informationen gibt es unter: www.sightcity.net

Die SightCity ist die weltweit größte Hilfsmittelmesse für Blinde und Sehbehinderte und jedes Jahr Treffpunkt für Experten aus Medizin, Optik und Reha, Hersteller und Betroffene.

Bildquelle: © Kerstin Philipp/SightCity