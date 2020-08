Hippie Birthday, Zewa!

Die Kultmarke Zewa feiert 60 Jahre und lässt die 60er mit Limited Editions wiederaufleben

Die Inbetriebnahme der ersten Tissue-Maschine in Mannheim-Waldhof und die Herstellung des ersten Zewa-Markenartikels im Jahre 1960 stellen den Startschuss der gegenwärtigen Kultmarke dar. Heute sind die Produkte von Zewa Toilettenpapier und Zewa Wisch&Weg nicht mehr aus dem Haushalt wegzudenken. Nun feiert die Kultmarke ihr 60-jähriges Jubiläum und setzt mit Limited Editions auf ihren kultigen und erfolgreichen Ursprung.

Die 60er Jahre waren ein geschichtsträchtiges Jahrzehnt, das viele Innovationen hervorgebracht hat. Viele Trends, die mitunter heute zum Kult geworden sind, haben ihren Ursprung in den 60ern. So wurden die Geschirrspülmaschine oder Dunstabzugshaube schnell zum Kultobjekt und durften in keinem Haushalt fehlen. Und zwar zu Recht: Sie sind eine enorme Erleichterung für das alltägliche Leben, damals wie heute. Zu diesen revolutionären Kultprodukten zählen auch die zuverlässigen und cleveren Helfer von Zewa. Die Marke macht es sich seit jeher zur Aufgabe stets Produkte mit verlässlich hoher Qualität anzubieten – immer an den Bedürfnissen der Verbraucher orientiert. Über die Jahre hinweg erfindet Zewa dabei seine Produkte ständig neu – ob mit Produktinnovationen und Optimierungen, die sie nachhaltiger machen, neuen Designs, die Farbe in den Alltag bringen, oder Limited Editions, die das aktuelle Zeitgeschehen aufgreifen. Mit ihren aktuellen Limited Editions im Hippie-Look feiert die erfolgreiche Marke nun ihren 60. Geburtstag. Die Editionen sind bis Dezember 2020 im Handel erhältlich.

You got that Hippie Feeling?

Love, Peace und Flowerpower: Mit Blick auf die 60er Jahre fallen einem sofort bekannte Embleme der Hippie-Kultur ein. Ob Schlaghosen, Fransen oder bunte Farbkombinationen – auch modisch war in diesem Jahrzehnt eine Menge los. Die Limited Editions von Zewa haben sich anlässlich des Geburtstags und passend zum Markenursprung in ein blumig-buntes Kleid geworfen und lassen den Style der 60er Jahre wiederaufleben. Die gelb-pinken Verpackungen im Hippie-Look sind ein echter Eyecatcher. Mit ihrem Blumen- und Schmetterlingsdruck bringt die Zewa Wisch&Weg-Edition direkt gute Laune und Hippie-Feeling in die Küche. Und das Beste: Die Produkte sind nicht nur zu 100 Prozent biologisch abbaubar, auch die Verpackungen können vollständig recycelt werden. Überdies ist seit Anfang 2020 in allen Zewa-Verpackungen ein Anteil von über 30 Prozent recyceltem Plastik (Rezyklat) enthalten.

Zewa feiert und alle feiern mit!

Sein 60-jähriges Jubiläum möchte Zewa gemeinsam mit seinen Kunden feiern. Bei jedem Kauf einer Limited Edition erhält der Kunde einen Gewinncode, der online eingelöst werden kann. Mit etwas Glück kann er einen der coolen Retro-Preise im Gesamtwert von 60.000 EUR gewinnen. Zusätzlich sind in jeder 8-Rollen-Toilettenpapier-Packung von Zewa zwei Rollen gratis enthalten.

60 Jahre Markenqualität, die überzeugt

Hast du mal ein Zewa? Nicht umsonst, hat sich ein Produkt wie Zewa Wisch&Weg im allgemeinen Sprachgebrauch zu einem Begriff für ein ganzes Sortiment entwickelt. Denn die Marke Zewa steht für gleichbleibend hohe Qualität, auf die die Verbraucher jederzeit vertrauen können. Die Markenhistorie zeigt: Ob das erste superweiche Toilettenpapier Zewa Soft, das erste Toilettenpapier ohne Papphülse oder die einzigartige Power-X™ Struktur von Zewa Wisch&Weg – mit seinen innovativen Produkten und Optimierungen ist Zewa über die Jahrzehnte hinweg zum Markenmarktführer avanciert.

Sowohl Produktqualität als auch absolute Hygiene stehen bei der Marke im Vordergrund. Mit dem Zewa Toilettenpapier-Sortiment hat der Verbraucher eine große Auswahl an verschiedenen Lagen, besonderer Weichheit und gründlicher Reinheit. Zewa Wisch&Weg ist der ideale Partner für höchste und fusselfreie Hygiene im gesamten Haushalt. Dank ihrer speziellen Struktur sind alle Zewa Wisch&Weg-Produkte nicht nur besonders stark, sondern vor allem auch besonders nassfest, wringfest und schrubbfest. 60 Jahre Markenqualität sind der Beweis: Das Zewa Produktportfolio überzeugt auf ganzer Linie und bietet für jeden Anspruch und Bedarf das passende Toiletten- und Küchenpapier.

Über Essity

Essity ist ein global führendes Hygiene- und Gesundheitsunternehmen. Wir vertreiben unsere Produkte und Lösungen in rund 150 Ländern unter vielen starken Marken, darunter die Weltmarktführer TENA und Tork, aber auch bekannte Marken wie Jobst, Leukoplast, Libero, Libresse, Lotus, Nosotras, Saba, Tempo, Vinda und Zewa. Essity beschäftigt rund 46.000 Mitarbeiter weltweit. Der Umsatz im Jahr 2019 betrug 12,2 Mrd. Euro. Essity hat seinen Hauptsitz in Stockholm, Schweden, und ist an der NASDAQ Stockholm notiert. Essity überwindet Grenzen – damit die Menschen gesund und nachhaltig leben können. Weitere Informationen auf www.essity.com

Deutschland ist mit 1,31 Mrd. EUR (2019) der umsatzstärkste Markt von Essity in Europa. Das Unternehmen ist hier in den Geschäftsbereichen Hygienepapiere, Professionelle Hygiene und Körperpflege tätig. Zu den bekanntesten Marken zählen die Hygienemarken TENA und Tork, die Hygienepapiere Tempo und Zewa, die Recyclingmarke DANKE, Demak”Up Abschminkprodukte sowie die Medizinmarken Leukoplast, Cutimed, Delta-Cast, JOBST und Tricodur. Neben den Verwaltungsstandorten in Hamburg, Mannheim und München-Ismaning gibt es Produktionsstätten in Emmerich, Hamburg, Mainz-Kostheim, Mannheim, Neuss und Witzenhausen mit einer Belegschaft von insgesamt rund 4.500 Mitarbeitern. Mehr Informationen unter www.essity.de

