Historischer Gabelstapler kehrt nach mehr als fünfzig Jahren zu Crown zurück

Crown, eines der weltweit größten Unternehmen für Materialflusslösungen, hat kürzlich einen seiner ersten 1968 in Irland gebauten Gegengewichtstapler mit Elektroantrieb zurückerworben. Der sogenannte Piccolift Stapler war seit mehr als 50 Jahren noch regelmäßig im Einsatz und steht fortan als historisches Exponat im Vertriebs- und Servicezentrum von Crown in Birmingham.

1968 fasste der US-amerikanische Staplerhersteller mit dem Kauf einer Produktionsstätte in Galway an der Westküste Irlands erstmalig Fuß auf dem europäischen Markt. In den folgenden zehn Jahren entwickelte sich das Werk dank steigender Produktionszahlen zum führenden Fertigungsstandort für Handhubwagen, Hochhubwagen und Gegengewichtstapler mit Elektroantrieb für den gesamten europäischen Markt.

Nun stand kürzlich einer der ersten elektrisch betriebenen Crown Gegengewichtstapler, die in Galway vom Band rollten, zum Verkauf. Crown Lift Trucks UK zögerte keine Sekunde und erwarb den historischen Stapler zurück. Das frühe Modell ist zwar deutlich kleiner als die heute üblichen Dreirad-Gegengewichtstapler, aber noch immer voll einsatzfähig. So waren die Crown Techniker auch wenig überrascht, dass der Stapler noch regelmäßig im Einsatz war. Inzwischen wurde der Piccolift komplett überholt und glänzt jetzt wieder mit einem makellosen-Zustand. Als historisches Ausstellungsstück schmückt er nun dauerhaft den Empfangsbereich des Crown Vertriebs- und Servicezentrums in Birmingham. Simon Barkworth, Geschäftsführer von Crown Lift Trucks UK freut sich über das historische Modell: „Crown hat diesen Piccolift Stapler bereits 1968 gebaut. Mit einer Tragfähigkeit von 600 kg und einem einfachen, zweistufigen Mast mit Hub- und Neigefunktion ist der Piccolift ein direkter Vorfahre der heutigen Elektro-Gegengewichtstapler aus der SC Serie von Crown. Wenn man beide Geräte direkt nebeneinander sieht, wird sofort deutlich, wie stark Gabelstapler in der Zwischenzeit weiterentwickelt wurden. Aber alleine die Tatsache, dass das Vorgängermodell mit über 50 Jahren auf dem Buckel weiterhin einsatzfähig ist, unterstreicht einmal mehr die Kernwerte von Crown: langlebig, robust und zuverlässig.“

Die heutige SC Serie von Crown zeichnet sich vor allem durch ihre hohe Wertschöpfung und Vielseitigkeit aus. Erhältlich als Dreirad- oder Vierradversion mit Tragfähigkeiten von 1,3 bis 2,0 Tonnen bleiben die robusten Kraftpakete ihrer Tradition treu und bieten die nötige Leistung, Wendigkeit und Verlässlichkeit, um auch anspruchsvollste Einsätze und Bedienanforderungen zu meistern.

„Von Beginn an hat Crown Gabelstapler gebaut, die auf eine lange Lebensdauer ausgelegt sind – und daran hat sich bis heute nichts geändert“, erklärt Barkworth. „Crown entwickelt und fertigt bis zu 85 Prozent der Bauteile seiner Gabelstapler selbst – einschließlich wichtiger Komponenten wie Motoren, Getriebe und elektronische Module. In empfindlichen Bereichen verbauen wir Stahl statt Kunststoff, zum Beispiel bei Abdeckungen und Deichseln. Damit stellen wir sicher, dass unsere Stapler besonders robust sind und den harten Einsatzbedingungen im hektischen Logistik- und Vertriebsalltag jederzeit standhalten.“

04. Januar 2022

Crown, eines der weltweit größten Unternehmen für Materialflusslösungen, steht für prämiertes Produktdesign, fortschrittliche, durchdachte Technik und erstklassigen Kundenservice. Kern der Unternehmensphilosophie von Crown sind vertikal integrierte Verfahren für die Konstruktion, die Fertigung und den Vertrieb innovativer, vorausschauender Lösungen, die es Kunden ermöglichen, die Produktivität und Leistungsfähigkeit ihrer Betriebe zu steigern. Neben einer umfangreichen Palette an Gabelstaplern entwickelt und vertreibt Crown Automatisierungs- und Flottenmanagementtechnologien.

Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in New Bremen im US-Bundesstaat Ohio, betreibt regionale Zentralen in Deutschland, Australien, China und Singapur. Crown beschäftigt weltweit über 15.100 Mitarbeiter. Das Vertriebs- und Servicenetz umfasst mehr als 500 Standorte in über 80 Ländern. Mehr über Crown und die Ideen des Unternehmens zum Thema Produktivitätssteigerung erfahren Sie unter www.crown.com

