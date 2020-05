Historischer Jahrmarkt in Bonn wird zur Kulisse für Videodreh

Neues Musikvideo der Pop-Newcomer “Porto Novo”

BONN, 04.05.2020. Der Historische Jahrmarkt “Pützchens Markt” in Bonn gehört zu den Frühjahrs-Attraktionen der ehemaligen Bundeshauptstadt. Wie so viele Großveranstaltungen konnte auch der Jahrmarkt in diesem Jahr aufgrund der aktuellen Corona-Krise nicht für Besucher öffnen. Im Musikvideo zum neuen Song “Funny” des Bonner Pop-Duos “Porto Novo” kann der bereits vollständig aufgebaute und dekorierte Jahrmarkt aber trotzdem bestaunt werden.

Gerade noch am letzten Tag vor den Lockdown-Maßnahmen konnte die Band, bereits mit einer deutlich verkleinerten Film-Crew, die Jahrmarkt-Kulisse für das Musikvideo in Szene setzen. Vom Holzkarussell aus singt Madelaine Meier über die verlorene Liebe, während Produzent und zweites Band-Mitglied Ivo Thiemann die Fahrgeschäfte und – wie sonst auch entsprechend der Rollenverteilung in der Band – die Regler bedient.

Die Bilder: Irgendwie märchenhaft schön und unwirklich zugleich. Die Stimmung: melancholisch verträumt – eben genauso wie der Song “Funny”.

Über Porto Novo

Als Newcomer und Independent-Künstler produzieren Porto Novo ihrer Songs komplett selbst in ihrem Homestudio in der Bonner Südstadt. Alle Aufnahmen finden im Wandschrank statt, welcher zur Tonkabine umfunktioniert wurde. Der Sound der Band bewegt sich zwischen Elektro- und Synthie-Pop. In ihren Songs bringen sie mal gefühlvollen, mal energiegeladenen Gesang zusammen mit Synthesizer Sounds und drückenden Beats. “Funny” ist nach dem Debüt “It”s cool” die zweite Single-Auskopplung der Band und auf allen Streaming-Plattformen verfügbar.

Zum Musikvideo: https://www.youtube.com/watch?v=EYLFDrtvpLQ

