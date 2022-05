Hitachi stärkt mit Lumada Inspection Insights sein digitales und grünes Portfolio

Hitachi Energy und Hitachi Vantara kombinieren im erweiterten Lumada-Portfolio ihr IT- und OT-Know-how und steigern dadurch Kundennutzen und Wachstum.

Dreieich/ Dallas (Texas), 24. Mai 2022 – Hitachi, Ltd. (TSE:6501) hat auf der DISTRIBUTECH INTERNATIONAL 2022 in Dallas (Texas) die Einführung von Lumada Inspection Insights bekannt gegeben. Das End-to-End-Portfolio digitaler Lösungen für die Inspektion, Überwachung und Optimierung kritischer Anlagen wurde von Hitachi Energy und Hitachi Vantara gemeinsam entwickelt. Es ermöglicht Kunden, die Inspektion von Anlagen zu automatisieren, Nachhaltigkeitsziele zu unterstützen, die physische Sicherheit zu verbessern und Risiken von Unwettern oder Bränden zu reduzieren. Zum Einsatz kommt dazu leistungsstarke künstliche Intelligenz (KI) zur Analyse von Fotos und Videos, einschließlich LiDAR-, Wärme- und Satellitenbildern.

Das neue Lumada Inspection Insights-Portfolio befasst sich mit verschiedenen Ursachen für Ausfälle und Zwangsabschaltungen. Es setzt KI und maschinelles Lernen (ML) ein, um ein breites Spektrum von Bildtypen, Anlagen und Risiken zu analysieren. Prädiktive Analysen bewerten die Risiken für den Betrieb oder die Umgebung, und Unternehmen können Abhilfemaßnahmen rationalisieren, bevor es zu Ausfällen kommt. Der Einsatz hochauflösender, autonomer und präziser Weitbereichsüberwachung stellt sicher, dass Lkw-Fahrten und Personaleinsätze optimiert werden, wodurch Verschwendung reduziert und ein nachhaltiger Ansatz für Betrieb und Wartung gefördert wird.

„Die Energiewende ist eines der dringlichsten Themen unserer Zeit, und gemeinsam mit unseren Kunden entwickeln wir digitale Lösungen für eine kohlenstoffneutrale Zukunft“, so Massimo Danieli, Managing Director des Geschäftsbereichs Grid Automation von Hitachi Energy. „Wir freuen uns, in Zusammenarbeit mit Hitachi Vantara das Lumada Inspection Insights-Portfolio auf den Markt zu bringen. Es gibt Industrieunternehmen die nötigen Werkzeuge an die Hand, um den richtigen Teams die richtigen Informationen zur Verfügung zu stellen, wenn sie diese am dringendsten benötigen. Das Ergebnis ist eine verbesserte Zuverlässigkeit, Sicherheit und Nachhaltigkeit.“

Die vier Kernanwendungen des Portfolios – Hitachi Image Based Inspections, Hitachi Intelligent Infrastructure Monitoring, Hitachi Vegetation Manager und Hitachi Map – sind als umfassende Lösung oder als Einzelprodukte erhältlich.

1. Hitachi Image Based Inspections (HIBI):

Herkömmliche Methoden der Anlageninspektion, wie das Besteigen hoher Türme oder das Hängen aus Hubschraubern, setzen Techniker einem Risiko aus. Hitachi Image Based Inspections ersetzt diese gefährlichen, teuren und zeitaufwändigen Methoden, indem es die ausgefeiltesten KI- und ML-Funktionen der Branche in einer vollständig automatisierten und integrierten Plattform nutzt.

2. Hitachi Intelligent Infrastructure Monitoring:

Um die Sicherheit ihrer Versorgungsgebiete und die Zuverlässigkeit der von ihnen angebotenen Dienstleistungen zu gewährleisten, müssen Versorgungsunternehmen über Erkenntnisse verfügen, um Sicherheitsvorfälle zu verhindern oder effektiv zu reagieren, wenn sie eintreten. Hitachi Intelligent Infrastructure Monitoring sammelt mit Hilfe von intelligenten Kameras, 3D-LiDAR-Sensoren und Edge-Gateways Videodaten und integriert diese bei Bedarf mit CRM-, ERP- und anderen Datenquellen.

3. Hitachi Vegetation Manager:

Hitachi Vegetation Manager nutzt als erste geschlossene Lösung ihrer Art künstliche Intelligenz und fortschrittliche Analysen, um die Genauigkeit und Effektivität der Vegetationsarbeiten und -planung eines Unternehmens zu verbessern. Die Lösung nutzt Bilder aus einer Vielzahl visueller Quellen, darunter Foto- und Videobilder sowie Bilder von branchenführenden Maxar-Satelliten. Dadurch können Versorgungsunternehmen ihr gesamtes Gebiet abdecken und vermessen, um Leitungsfreiräume automatisch zu bestätigen und die Einhaltung von Vorschriften zu gewährleisten.

4. Hitachi Map:

Hitachi Map ist als primärer Interaktionspunkt für Benutzer konzipiert, von Technikern im Außendienst, die nach Arbeitsaufträgen in einem bestimmten Gebiet suchen, bis hin zu einem Leitstellenteam, das einen stadtweiten Stromausfall verwaltet. Hitachi Map kombiniert Informationen aus zahlreichen Anwendungen wie EAM, APM, FSM, ADMS, GIS usw. in einer einzigen, interaktiven und benutzerfreundlichen Geodatenansicht. Die Benutzer haben intuitiven Zugriff auf die wichtigsten Informationen, ohne in mehreren Systemen navigieren und kontextabhängige Variationen interpretieren zu müssen. Dieser Ansatz macht zusätzliche und doppelte Arbeit überflüssig und reduziert die Kohlenstoffemissionen, die durch unnötige Reisen zu und von einem Standort entstehen.

Frank Antonysamy, Chief Digital Solutions Officer, Hitachi Vantara, dazu: „Datenorientierung ist eine wesentliche Voraussetzung für die Beschleunigung der Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Diese Hitachi-übergreifende Zusammenarbeit schafft bessere Ergebnisse für Unternehmen, die Gesellschaft und unsere Umwelt, indem sie Daten und KI nutzt, um verschiedene betriebliche und geschäftliche Herausforderungen zu lösen. Gemeinsam können wir die Zuverlässigkeit von Industrieanlagen verbessern, Waldbrände verhindern und die globalen Nachhaltigkeitsbemühungen beschleunigen.“

„Inspektion, Planung und Überwachung gehören zu den wichtigsten Aufgaben von Versorgungsunternehmen, um die Zuverlässigkeit und Widerstandsfähigkeit des Netzes aufrechtzuerhalten“, weiß John Villali, Research Director, IDC Energy Insights.“Lumada Inspection Insights kombiniert eine Vielzahl visueller Anlagendaten mit fortschrittlicher Analytik und KI. Dies ermöglicht es Versorgungsunternehmen, die Entscheidungsfindung zu verbessern, den Betrieb zu optimieren und so ihre Ziele in Bezug auf Zuverlässigkeit, Sicherheit und Nachhaltigkeit zu erreichen.“

Hitachi Vantara

Hitachi Vantara, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Hitachi, Ltd., unterstützt Unternehmen bei der Digitalen Transformation von dem, was jetzt ist, zu dem, was als nächstes kommt. In Zusammenarbeit mit jedem einzelnen Kunden setzen wir unsere industriellen und digitalen Fähigkeiten ein, um das Beste aus Daten und Anwendungen herauszuholen. Dies kommt sowohl dem einzelnen Unternehmen als auch der Gesellschaft zugute. Mehr als 80 Prozent der Fortune 100-Unternehmen vertrauen Hitachi Vantara bei der Erschließung neuer Einnahmequellen, der Generierung von Wettbewerbsvorteilen, der Senkung von Kosten, der Verbesserung des Kundenerlebnisses und der Schaffung von sozialem und ökologischem Mehrwert. Besuchen Sie uns unter www.hitachivantara.com

Über Hitachi Energy Ltd.

Hitachi Energy ist ein weltweit führendes Technologieunternehmen, das sich für eine nachhaltige Energiezukunft für alle einsetzt. Wir beliefern Kunden in den Bereichen Energieversorgung, Industrie und Infrastruktur mit innovativen Lösungen und Dienstleistungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Gemeinsam mit Kunden und Partnern leisten wir Pionierarbeit bei der Entwicklung von Technologien und ermöglichen den digitalen Wandel, der für die Beschleunigung der Energiewende hin zu einer kohlenstoffneutralen Zukunft erforderlich ist. Wir entwickeln das weltweite Energiesystem weiter, um es nachhaltiger, flexibler und sicherer zu machen und gleichzeitig einen Ausgleich zwischen sozialen, ökologischen und wirtschaftlichen Werten zu schaffen. Hitachi Energy verfügt über eine nachgewiesene Erfolgsbilanz und eine beispiellose installierte Basis in mehr als 140 Ländern. Das Unternehmen mit Hauptsitz in der Schweiz beschäftigt rund 38.000 Mitarbeiter in 90 Ländern und erwirtschaftet ein Geschäftsvolumen von rund 10 Mrd. USD. Mehr unter https://www.hitachienergy.com

Über Hitachi, Ltd.

Hitachi treibt das Social-Innovation-Business voran und schafft mit Daten und Technologie eine nachhaltige Gesellschaft. Wir lösen die Herausforderungen unserer Kunden und der Gesellschaft mit Lumada-Lösungen, die IT, OT (Operational Technology) und Produkte im Rahmen der Geschäftsstruktur von Digital Systems & Services, Green Energy & Mobility, Connective Industries und Automotive Systems nutzen. Angetrieben von Grün, Digital und Innovation streben wir nach Wachstum durch die Zusammenarbeit mit unseren Kunden. Der konsolidierte Umsatz des Unternehmens für das Geschäftsjahr 2021 (zum 31. März 2022) belief sich auf 10.264,6 Milliarden Yen (84.136 Millionen US-Dollar), mit 853 konsolidierten Tochtergesellschaften und rund 370.000 Mitarbeitern weltweit. Weitere Informationen über Hitachi finden Sie auf der Website des Unternehmens unter https://www.hitachi.com

Firmenkontakt

Hitachi Vantara GmbH

Bastiaan van Amstel

Im Steingrund 10

63303 Dreieich-Buchschlag

06103 – 804-0

Bastiaan.vanAmstel@HitachiVantara.com

https://www.hitachivantara.com/de-de/home.html

Pressekontakt

Public Footprint GmbH

Thomas Schumacher

Mendelssohnstr. 9

51375 Leverkusen

0214 8309 7790

schumacher@public-footprint.de

http://www.public-footprint.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.