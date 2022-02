Hitachi Vantara verbessert Ausfallsicherheit, Leistung und Compliance von Cloud-Anwendungen

Hitachi Application Reliability Services helfen mit KI-gesteuerter Automatisierung, das Management und den Betrieb von Cloud-Workloads zu modernisieren.

Dreieich/ Santa Clara (Kalifornien), 25. Februar 2022 – Hitachi Vantara, Tochterfirma der Hitachi, Ltd. (TSE: 6501) für digitale Infrastruktur, Datenmanagement und -analyse sowie digitale Lösungen, hat einen neuen Ansatz für die Entwicklung und das Management von Cloud-Workloads vorgestellt. Dieser verbessert die Koordination zwischen Produktentwicklungs- und Betriebsteams und erhöht die Zuverlässigkeit von Anwendungen im Vergleich zu herkömmlichen Ansätzen um mehr als 25 Prozent. Bei den neuen Hitachi Application Reliability Services handelt es sich um eine Weiterentwicklung des Hitachi-Portfolios aus Cloud-Consulting- und Managed-Services. Mit den neuen Services können Unternehmen Cloud-Workloads zuverlässig und in großem Umfang migrieren, modernisieren und verwalten und dadurch Innovationen beschleunigen.

Die Komplexität moderner IT-Architekturen und mangelnde Integration zwischen DevOps-, Operations- und Support-Teams stellen für viele Unternehmen eine Hürde dar, wenn sie die Verfügbarkeit, Leistung und Kosten ihrer Cloud-Workloads verbessern wollen. Laut den Analysten der Enterprise Strategy Group (ESG) sind die vier größten Hürden für Unternehmen bei der Beschleunigung des Betriebs die Vielfalt der Anwendungstypen, der Zeitaufwand für die Koordinierung zwischen IT und DevOps, Sicherheitsbedenken und die fehlende Übersicht über die Abstimmung von Anwendungen und Infrastruktur (Quelle: ESG Research Report, Distributed Cloud Series: Observability, Jan. 2022). Um die Vorteile der Cloud voll auszuschöpfen, sind neue Ansätze für den IT-Betrieb erforderlich, die die Automatisierung und Vereinfachung fördern.

Die Hitachi Application Reliability Services optimieren Cloud-Workloads im Hinblick auf Ausfallsicherheit, Leistung und Kosten durch eine Kombination aus einer auf Site Reliability Engineering (SRE) ausgerichteten Strategie mit Services zur Anwendungsmodernisierung und Automatisierung. SRE ist ein Software-Engineering-Ansatz für den IT-Betrieb. Hitachis SRE-Ansatz automatisiert den Lebenszyklus der Softwareentwicklung und das Workload-Management und vermeidet dadurch unnötige Kosten, Risiken und Komplexität im Zusammenhang mit der Migration, der Modernisierung und dem Betrieb von Anwendungen, Datenplattformen und Infrastruktur. Das Ergebnis ist eine signifikant erhöhte Anwendungsverfügbarkeit, mit einer um 25 Prozent verkürzten Zeit zum Erkennen und Wiederherstellen von Fehlern und einer um 15 Prozent geringeren Änderungsfehlerrate, einer Kennzahl, welche die Stabilität von Releases und Verfügbarkeit von Anwendungen widerspiegelt.

Die Cloud-Management-Services von Hitachi Vantara werden als Managed Services über Hitachi Application Reliability Centers bereitgestellt. Durch Automatisierungs- und Überwachungsfunktionen modernisieren diese Hitachi-Zentren den IT-Betrieb und ermöglichen eine effektivere Integration mit der Geschwindigkeit und Effizienz, die in den meisten DevOps-Teams bereits vorhanden ist. In diesen geografisch verteilten physischen und virtuellen Rechenzentren werden Cloud-Anwendungen durch Professional Services überwacht und optimiert, um sicherzustellen, dass die vom Kunden definierten KPIs durchgängig erreicht werden. Jede Lokalität vereint erstklassige Frameworks, Design Patterns, automatisierte Tools und Mitarbeiter, um SRE-as-a-Service und Cloud-Management 24/7/365 zu bieten. Die ersten physischen Zentren werden sich in Dallas (Texas/ USA) und Hyderabad (Indien) befinden.

„Unsere Strategie ist es, Kunden dort abzuholen, wo sie sich auf ihrer Cloud-Reise befinden, und sie dabei zu unterstützen, die Modernisierung ihrer Anwendungen voranzutreiben. Die Erzielung von KPI-gesteuerten Ergebnissen für Cloud-Workloads erfordert einen grundlegenden Wechsel von der einfachen Verwaltung der Infrastruktur zur Verwaltung der Effizienz und Zuverlässigkeit der Anwendungen“, sagt Frank Antonysamy, Chief Digital Solutions Officer bei Hitachi Vantara. „Die Hitachi Vantara Application Reliability Centers und der von Entwicklern geleitete Cloud-Betrieb ermöglichen es unseren Kunden, echtes DevOps durch die vollständige Integration von Betrieb und Technik zu erreichen. Mit Cloud-Consulting und Managed Services helfen wir unseren Kunden, ihre Cloud-Workloads und -Prozesse zu optimieren und Ressourcen und Talente freizusetzen, um ihre digitale Transformation mit KI, Datenanalysen und Informationen zu beschleunigen.“

Die Hitachi Application Reliability Services bündeln die Beratungs- und technische Expertise von mehr als 1.000 erfolgreichen Anwendungsmigrationen und mehr als 2.000 Mitarbeitern mit 1.300 Zertifizierungen bei den führenden Public-Cloud-Anbietern wie Amazon Web Services, Google Cloud, IBM, Microsoft Azure Cloud, Oracle Cloud und SAP. Hitachi Vantara ist ein anerkannter Premier Consulting Partner und Managed Service Provider für Amazon Web Services, Premier Partner und Managed Service Provider für Google Cloud und Gold Certified Partner für Microsoft Azure Cloud Platform sowie ein Global Managed Independent Software Vendor.

Hitachi Vantara, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Hitachi, Ltd., unterstützt Unternehmen bei der Digitalen Transformation von dem, was jetzt ist, zu dem, was als nächstes kommt. In Zusammenarbeit mit jedem einzelnen Kunden setzen wir unsere industriellen und digitalen Fähigkeiten ein, um das Beste aus Daten und Anwendungen herauszuholen. Dies kommt sowohl dem einzelnen Unternehmen als auch der Gesellschaft zugute. Mehr als 80 Prozent der Fortune 100-Unternehmen vertrauen Hitachi Vantara bei der Erschließung neuer Einnahmequellen, der Generierung von Wettbewerbsvorteilen, der Senkung von Kosten, der Verbesserung des Kundenerlebnisses und der Schaffung von sozialem und ökologischem Mehrwert. Besuchen Sie uns unter www.hitachivantara.com

Hitachi, Ltd. (TSE: 6501) mit Hauptsitz in Tokio, Japan, konzentriert sich auf das Social Innovation Business und kombiniert dazu seine Operational Technology, Information Technology und Produkte. Im Geschäftsjahr 2020 (das am 31. März 2021 endete) betrug der konsolidierte Umsatz des Unternehmens insgesamt 8.729,1 Milliarden Yen (78,6 Milliarden US-Dollar), mit 871 konsolidierten Tochtergesellschaften und weltweit rund 350.000 Mitarbeiter. Hitachi arbeitet daran, den sozialen, ökologischen und wirtschaftlichen Wert für seine Kunden in sechs Bereichen zu steigern: IT, Energie, Produktion, Mobilität, Smart Life und Automotive Systems. Dies geschieht durch Lumada, Hitachis fortschrittliche digitale Lösungen, Dienstleistungen und Technologien, die Daten in Informationen umwandeln und so digitale Innovationen vorantreiben. Weitere Informationen über Hitachi finden Sie unter http://www.hitachi.com

