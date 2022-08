HKL präsentiert sich auf den Leitmessen bauma und GaLaBau

Persönliche Begegnung, Fachberatung und Branchentrends stehen im Mittelpunkt der Messeauftritte.

Hamburg, 2. August 2022 – Ob Maschinen für den Gala-, Straßen- oder Tiefbau – dank der Zusammenarbeit und langjährigen Partnerschaften mit zahlreichen Herstellern wie unter anderem Ammann, Bomag, Kramer, Merlo und Yanmar kennen die Experten von HKL BAUMASCHINEN (HKL) deren Sortimente sehr genau. Ebenso gut kennen sie die aktuellen Anforderungen im Markt. Diese Expertise aus über 50 Jahren Baumaschinenvermietung gibt HKL auf den Leitmessen der Branche GaLaBau und bauma weiter und berät Kunden individuell und bedarfsgerecht rund um die Themen Miete, Kauf, Einsatzgebiete und Wirtschaftlichkeit von Baumaschinen.

„Die Messen bieten eine großartige Möglichkeit für ein persönliches Wiedersehen und den direkten Austausch mit unseren Kunden, das steht klar im Mittelpunkt unserer Messepräsenzen. Es ist uns dabei ein echtes Anliegen, im Dialog zu erfahren, welche Erfahrungen unsere Kunden in der Praxis mit den Produkten und Maschinen machen, wo gegebenenfalls Schwierigkeiten liegen, und welche Wünsche und Ideen bestehen. Auf dieser Basis können wir unser Produktportfolio und unsere Services stetig weiter verbessern und noch genauer an die Bedarfe der Anwender anpassen. So werden wir immer besser“, sagt Ulf Böge, Ressortleiter Unternehmenskommunikation bei HKL BAUMASCHINEN.

In individuellen und anwendungsbezogenen Beratungsgesprächen suchen die Experten zudem praxisnahe und innovative Lösungen, um die Effizienz der Anwender zu steigern – dies ist stets ein Teil des Service von HKL. Im Fokus stehen dabei auch das schonende und nachhaltige Arbeiten sowie die Verbesserung der Öko-Bilanz – beispielsweise mit geräuscharmen und emissionsfreien Produkten, von denen HKL eine ganze Palette anbietet.

Auf der diesjährigen GaLaBau, eine der weltweit größten Garten- und Landschaftsbaumessen, präsentiert HKL zahlreiche Kompaktmaschinen und Geräte aus dem aktuellen Miet- und Kaufprogramm. Der Stand in Halle 7, Stand 7-224 hält eine Auswahl aus dem HKL Sortiment bereit, die überzeugt. HKL kennt die Anforderungen der grünen Branche genau und hat für jeden Anwendungsbereich die richtige Lösung parat.

Auf der diesjährigen bauma, größte Baumaschinenmesse der Welt, zeigt sich HKL als Berater und Partner mit einer Info-Lounge, die zum fachlichen Austausch und Netzwerken einlädt. In Halle B6, Stand 408, gleich am Übergang zum Atrium von Halle 6, erfahren Messebesucher alles über die Trends der Branche und können sich ausführlich über neue Maschinen und Services informieren. Neben dem großen Portfolio an kompakten Baumaschinen, Geräten und Raumsystemen sind auch Arbeitsbühnen ein Schwerpunkt von HKL.

Hochwertige Qualitätsprodukte, einfache Mietvorgänge, transparente Abläufe und höchste Zuverlässigkeit – dafür steht HKL BAUMASCHINEN ( www.hkl24.com). Über 80.000 Baumaschinen, Arbeitsbühnen, Baugeräte, Werkzeuge, Raumsysteme, Stromerzeuger und Fahrzeuge garantieren höchste Verfügbarkeit der meisten Produkte – und machen HKL zum führenden Vermieter in Deutschland, Österreich und Polen. Das inhabergeführte Unternehmen betreibt über 170 Center, darunter Spezialcenter für Raumsysteme, Arbeitsbühnen und Teleskopmaschinen sowie für Strom. Immer dabei sind auch moderne, gut sortierte Baushops mit persönlicher Beratung und einem umfangreichen Sortiment an Kleingeräten, Werkzeugen und Verbrauchsmaterial. Rund 1.550 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie der eigene, schnelle Service vor Ort machen HKL seit über 50 Jahren zu einem verlässlichen Partner für Bau, Handwerk, Industrie und Kommunen. Im Jahr 2021 erzielte HKL mit seinen Geschäftsbereichen Mieten, Kaufen und Service einen Umsatz von über 450 Millionen Euro.

Firmenkontakt

HKL BAUMASCHINEN

Ulf Böge

Lademannbogen 130

22339 Hamburg – Hummelsbüttel

+49 (0)40 538 02-1

info@hkl-baumaschinen.de

http://www.hkl-baumaschinen.de

Pressekontakt

CREAM COMMUNICATION

Anne Bettina Leutner

Schauenburgerstrasse 37

20095 Hamburg

+49 40 401 131 010

hkl@cream-communication.com

http://www.cream-communication.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.