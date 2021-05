HKL verstärkt sich mit Branchenprofi

Christian Heigl übernimmt die Geschäftsführung von HKL BAUMASCHINEN AUSTRIA.

Wien/Wiener Neudorf, 5. Mai 2021 – Christian Heigl ist neuer Geschäftsführer von HKL BAUMASCHINEN AUSTRIA. In dieser Funktion wird der in der Branche für seine Expertise anerkannte Maschinenbauer und Jurist die Leitung des weiteren Ausbaus des HKL Geschäfts im Alpenland übernehmen.

Christian Heigl sagt: “Mein klares Ziel ist es, HKL als verlässlichen und professionellen Partner der Bauwirtschaft im weitesten Sinne zu verankern. Gemeinsam mit unserem starken und schlagkräftigen Team wollen wir uns als “bester Anbieter” in der Vermietung und dem Verkauf in unserem Bereich etablieren. Der Name HKL muss fur Kompetenz, Qualität und Verlässlichkeit stehen. Das leben wir und das sollen alle Unternehmen erfahren. Hier legen wir an unsere Dienstleistung einen hohen Anspruch.”

Miete, Kauf, Service – die Breite des HKL Portfolios gilt in Österreich als unübertroffen. HKL bietet Produkte und Dienstleistungen entlang des gesamten Bauprozesses an. Dabei gilt die Kombination von Baumaschinen- und Gerätevermietung mit einem Baushop, in dem eine große Auswahl qualitativ hochwertiger Produkte fur den Baustellenbedarf erworben werden können, als klares Alleinstellungsmerkmal, das gut ankommt. Nach dem Prinzip des One-Stop-Shops können sich Kunden fur den Baustellentag rusten – und das ohne Zeit zu verlieren. Der Umfang des Mietprogramms reicht von der Säge bis zum 20-Tonnen-Bagger, von der Grabenwalze bis zur 25-Meter-Arbeitsbuhne. Ob Verdichtungstechnik, Dumper, Radlader, Mini- und Kompaktbagger, Stromaggregate, Licht, Arbeitsbuhnen- und Teleskopmaschinen bis hin zu Raumsystemen und Baustellenabsicherung – Bauunternehmen, Galabau- und Handwerksbetriebe finden bei HKL alle benötigten Maschinen zur Miete plus das dazugehörige Equipment zum Kauf. Die Produkte stammen ausschließlich von namhaften Herstellern.

Im Jahr 2021 wird HKL in Österreich weiter in allen Bereichen investieren. Bei der Auswahl neuer Maschinen steht neben der Effizienz und Umweltverträglichkeit auch die Ausstattung im Fokus. So werden alle neuen Bagger ab der 3,5-Tonnen-Klasse mit Schwenkmotoren ausgestattet. Auch der Bereich der Höhenzugangstechnik wird erweitert. Unter anderem werden LKW-Arbeitsbuhnen der Marke Multitel ab diesem Sommer in den HKL Centern zur Miete bereitstehen. Dazu kommt Verstärkung im Bereich der Baustelleneinrichtung. Sanitärcontainer, Bauzäune, Absperrungen und vieles mehr wird ab sofort für unsere Kunden zur Miete angeboten.

2012 startete HKL in Österreich mit dem ersten Center in Wiener Neudorf. In den folgenden Jahren baute das Unternehmen seine Präsenz auf heute sieben Center aus: in Wien, Wiener Neudorf, Wolkersdorf, Salzburg, Linz, Graz und seit einigen Monaten auch in Krems.

Hochwertige Qualitätsprodukte, einfache Mietvorgänge, transparente Abläufe und höchste Zuverlässigkeit – dafür steht HKL BAUMASCHINEN ( www.hkl-baumaschinen.de, www.hkl-baumaschinen.at). Über 80.000 Baumaschinen, Arbeitsbühnen, Baugeräte, Werkzeuge, Raumsysteme und Fahrzeuge garantieren höchste Verfügbarkeit der meisten Produkte – und machen HKL zum führenden Vermieter in Deutschland, Österreich und Polen. Das inhabergeführte Unternehmen betreibt über 170 Center, darunter Spezialcenter für Raumsysteme, Arbeitsbühnen- und Teleskopmaschinen sowie für Strom. Immer dabei sind auch moderne, gut sortierte Baushops mit persönlicher Beratung und einem umfangreichen Sortiment an Kleingeräten Werkzeugen und Verbrauchsmaterial. Rund 1.450 Mitarbeiter sowie der eigene, schnelle Service vor Ort machen HKL seit über 50 Jahren zu einem verlässlichen Partner für Bau, Handwerk, Industrie und Kommunen. Im Jahr 2020 erzielte HKL mit seinen Geschäftsbereichen Mieten, Kaufen und Service einen Umsatz von über 400 Millionen Euro.

