Hochansteckend! Jay N. setzt neuartigen, musikalischen Virus frei

Kölner Musiker veröffentlicht seine Debut-Single “Virus” bei HMpG Records und infiziert die Herzen der Menschen

Da hat sich Jay N. wohl einen hochansteckenden Virus eingefangen. Aber keine Sorge! Der ist völlig harmlos, hat aber das Potential zu einem ausgewachsenen Ohrwurm zu werden. Ein Virus also, den wir uns alle sogar unbedingt einfangen sollten.

Jürgen Noetzel, international mit seinen Initialen als Jay N. unterwegs, hat in den letzten knapp 30 Jahren schon in der halben Welt Musik gemacht: von England über die Karibik bis Deutschland. Er ist von Hause aus vielseitiger Gitarrist und Sänger und nun im kreativen Team von Volker Herdick Songwriting auch als Produzent, Komponist und Texter mit seinen Werken aktiv. Sein neuer Song macht Mut in der derzeitigen Corona-Krise: Liebe ist der eigentliche, ansteckende Virus, den wir verbreiten, und zwischenmenschliche Kontakte das Wichtigste.

“Virus” ist ein Ohrwurm der klassischen Art und klingt ein wenig wie die Beatles im Jahr 2020. Der Song erscheint am 1. April beim Troisdorfer Label HMpG Records und ist dann auf allen Download- und Streaming-Portalen verfügbar.

Sänger, Komponist, Produzent, Songwriter, Textdichter, Arrangeur mit Schwerpunkt Family Entertainment und Kinderlieder im Bereich deutsche Rock/Pop-Musik.

