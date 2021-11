Hochaufgelöstes Highspeed Gaming: der 27″ Monitor Q27G2S/EU von AGON by AOC

Amsterdam, 25. November 2021 – Eine der weltweit führenden Marken für Gaming-Monitore (1) und IT-Zubehör – AGON by AOC – stellt mit dem AOC GAMING Q27G2S/EU einen brillanten Monitor für die Abenteurer der heutigen Gaming-Szene vor. Das 68,6 cm (27″) große Modell verfügt über ein 10-Bit-IPS-Panel für eine breite Farbskala, QHD-Auflösung für scharfe Details und eine Bildwiederholfrequenz von 165 Hz für ein rasantes, wettbewerbsfähiges Gaming-Erlebnis.

Harmonie ist alles

AGON by AOC begrüßt die Abenteurer da draußen mit einer äußerst attraktiven Komposition: einem Gaming-Monitor, der wunderbar mit den Hardware-Spezifikationen eines modernen Gaming-PCs harmoniert. Die QHD-Auflösung (2560 x 1440 Pixel) ist derzeit der Sweetspot für Gamer, die von Full HD aufsteigen, aber auch hohe Frameraten mit ihren GPUs erreichen wollen. Ein 27″-Display passt perfekt für diese Auflösung mit kristallklaren Darstellungen und einer sehr angenehmen Pixeldichte von 109 ppi, die keine Skalierung erfordert.

Gewappnet für den Kampf

Der AOC GAMING Q27G2S/EU verfügt über ein IPS-Panel, das angenehm weite Blickwinkel bietet. Mit seiner 10-Bit-Farbtiefe kann es 1,07 Milliarden Farben darstellen und präzise Übergänge ohne Streifen anzeigen (abhängig von den visuellen Inhalten und der angewandten Kompression). Das IPS-Panel sorgt außerdem für eine hohe Farbraumabdeckung und eine außergewöhnliche Farbgenauigkeit: genau richtig also für aufstrebende YouTuber und Livestreamer, die ihr Filmmaterial bearbeiten und mit ihren Communitys teilen möchten, oder für all jene, die Inhalte – sei es ein Game oder ein Movie – einfach so genießen möchten, wie es vom Videoeditor beabsichtigt war.

Die QHD-Auflösung des Q27G2S/EU passt hervorragend zu aktuellen Gaming-PCs und bietet im Vergleich zu Full-HD-Monitoren eine höhere Schärfe. Gamer können so feinste Details, wie zum Beispiel einen Gegner in der Ferne, viel einfacher erkennen. Die Bildwiederholfrequenz von 165 Hz (bei Verwendung des DisplayPort-Eingangs) des Q27G2S/EU macht rasantes, wettbewerbsorientiertes Gaming ganz einfach. Und dank MBR (Motion Blur Reduction) erreicht der Monitor eine MPRT von 1 ms, die praktisch jegliches Ghosting beseitigt.

Der Q27G2S/EU unterstützt Adaptive-Sync und ist NVIDIA G-SYNC-kompatibel. Die Bildwiederholfrequenz des Grafikprozessors kann also an die des Monitors angepasst werden, um Tearing und Stottern aufgrund von Bildfehlanpassungen zu vermeiden. Die niedrige Eingabeverzögerung des Modells sorgt dafür, dass die schnellen, reflexartigen Eingaben des Gamers umgehend visuell umgesetzt werden.

Der Q27G2S/EU besitzt einen ergonomischen Ständer, über den sich das Display für eine optimale Körperhaltung in der Höhe verstellen sowie neigen und drehen lässt. Mit seinem 3-seitig rahmenlosen Design und der VESA-Montageoption ist der Q27G2S/EU auch optimal für Multi-Monitor-Setups geeignet. Für mehr Flexibilität bei den täglichen Aufgaben stehen zum Anschluss mehrerer Quellen – wie zum Beispiel ein PC, ein zweiter PC oder Laptop, eine Konsole etc. – zwei HDMI-Ports und ein DisplayPort-Eingang zur Verfügung. Das OSD-Menü kann über die taktilen Tasten unterhalb des Panels oder über die G-Menu-Software aufgerufen werden.

Zu den vielfältigen Gaming Features des Q27G2S/EU gehören zudem Dial Point (Fadenkreuz-Overlay), AOC Game Colour (zum Erhöhen/Verringern der Sättigung) und ein Framerate-Zähler. Flicker-Free-Technologie, die die Helligkeit mit Gleichstrom statt mit PWM regelt, und Low Blue Light Modus sorgen darüber hinaus dafür, dass die Augen des Gamers auch bei nächtlichen Gaming Sessions geschont werden.

Der AOC GAMING Q27G2S/EU ist ab sofort für 359,00 EUR / 389,00 CHF (UVP) erhältlich.

1 IDC Quarterly Gaming Tracker – Gaming Monitor 2021 Q2

Über AOC

AOC ist eine 1967 gegründete Tochtergesellschaft des weltweit größten LCD-Herstellers TPV Technology Limited und global führende Marke für Monitore und IT-Zubehör. Das umfassende Produktangebot von AOC umfasst innovative, ergonomische, umweltfreundliche und stilvolle Lösungen für den professionellen und privaten Einsatz gleichermaßen.

Zur Submarke von AOC, AGON by AOC, gehört eines der weltweit stärksten Portfolios für High-Performance-Gaming-Monitore sowie ein komplettes, in folgende drei Kategorien unterteiltes Gaming-Zubehör-Ökosystem: AOC GAMING für Core Gamer, AGON für Competitive Gamer sowie AGON PRO für eSports-Enthusiasten und professionelle eSports-Spieler. Seit 2020 ist AGON by AOC eine der führenden Gaming-Monitor-Marken und eine erste Wahl von Gamern in aller Welt.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die offizielle Website von AGON by AOC oder folgen Sie AGON by AOC auf Facebook, Twitter oder Instagram.

