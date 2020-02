Hochwertige Damen Schuhe in Übergrößen in vielen Varianten bei schuhplus

Von Ballerina über Sandaletten und Stiefel bis zu Hausschuhen in XXL

Damen mit Füßen in Übergröße wissen ein Lied davon zu singen: Es ist sehr schwierig, im Handel oder im Internet ein paar passende Modelle zu finden, ganz zu schweigen von modischen Damenschuhen, die sich in Büro oder Freizeit tragen lassen. Das Unternehmen schuhplus hat es sich daher zur Aufgabe gemacht, eine breite Auswahl an Schuhen speziell für Damen und Herren mit großen Füßen anzubieten.

Von Ballerina über Sandaletten und Stiefel bis zu Hausschuhen in XXL

Damen, die gern modisch unterwegs sind, benötigen für einen zeitgemäßen Style ganz verschiedene Schuhmodelle. Daher sollten in jedem Schuhschrank mindestens ein Paar Ballerina und Sandaletten, Stiefel und Hausschuhe vorhanden sein. Bei Damen mit Füßen in Übergröße ist das natürlich nicht anders. Doch wo gibt es die vielen verschiedenen Modelle für Füße ab der Größe 42 zu kaufen? Zum Glück gibt es Schuhplus! Das Unternehmen hält viele verschiedene Schuhmodelle für jeden Anlass und Stil bereit.

Damen Schuhe Übergröße in unterschiedlichen Designs bei schuhplus

Ebenfalls wichtig: Es gibt Damen Schuhe in Übergröße in vielen verschiedenen Farben. Ob für ein schwarzes oder ein blaues Kleid, die weiße oder gelbe Bluse oder ein buntes Kleid. Mit den Schuhen des Unternehmens schuhplus sind Damen ab sofort stets perfekt gekleidet unterwegs. Dazu erhalten Damen Modelle zahlreicher bekannter Label wie Gabor, Romika oder Think!. Mit schuhplus muss sich niemand mehr mit weniger abgeben!

Trendige Details sorgen für jede Menge Hingucker an den Modellen in Übergröße

Neben der Varianten- und Farbenvielfalt überzeugen Damen Schuhe in Übergröße bei schuhplus ebenfalls mit trendigen Details, die ganz sicher für den einen oder anderen Hingucker sorgen! Das können neben den angesagten Mustern kontrastfarbene Nähte oder Sohlen, kleine Riegel oder Schnallen und mehr sein. So avancieren selbst Schuhe in großen Größen zu echten Trendsettern, die normalen Modellen rein äußerlich in nichts nachstehen.

Jetzt passende Damenschuhe in Übergröße bei schuhplus bestellen

Interessierte Damen sollten nicht länger zögern und direkt auf der Seite von schuhplus die passenden Modelle für sich ordern. Alternativ bietet schuhplus einen Ladenverkauf an. An insgesamt drei Standorten lassen sich die Damen Schuhe in Übergröße daher sogar direkt anprobieren und anschließend käuflich erwerben. Die Standorte befinden sich am Firmenhauptsitz von schuhplus in Dörverden auf 1100 qm Verkaufsfläche (Landkreis Verden), in Kaltenkirchen (Metropolregion Hamburg) im Ohland-Park auf 600 qm Verkaufsfläche sowie im Saterland (Landkreis Cloppenburg) am c-Port auf 800 qm Fläche. Der Vorteil eines Besuchs direkt im Ladengeschäft besteht übrigens darin, dass es dort kompetentes Personal gibt, welches freundlich und zuvorkommend berät.

Die schuhplus – Schuhe in Übergrößen – GmbH ist ein in Europa führendes, multimedial operierendes E-Commerce-Unternehmen mit POS-Integration, welches sich auf den synchronen Multichannel-Vertrieb im Produktsegment Schuhe in Übergrößen spezialisiert hat. Als lizensierter Handelspartner nationaler wie internationaler Marken erstreckt sich das Portfolio über die gesamte Abdeckung anlassbezogener Schuhmoden. Damenschuhe in Übergrößen werden in den Größen 42 – 46 geführt; das Segment Herrenschuhe in Übergrößen umfasst die Größen 46 – 54. Das Sortiment des Webshops wird im SchuhXL-Geschäft von schuhplus ebenfalls auch stationär angeboten in den Filialen in Dörverden, Kaltenkirchen sowie im Saterland. Geschäftsführender Gesellschafter ist der Unternehmensgründer Kay Zimmer.

Kontakt

schuhplus – Schuhe in Übergrößen – GmbH

Georg Mahn

Große Straße 79a

27313 Dörverden

04234 8909080

04234 8909089

presse@schuhplus.com

https://www.schuhplus.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.