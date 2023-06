Hochwertige Dosen und Tuben – geprüft und gekennzeichnet mit REA

In ihrem neuesten Video zeigen die „Kennzeichnungsprofis“ unter anderem, wie die Systeme von REA Elektronik bei der Qualitätssicherung helfen

Mühltal, 1. Juni 2023 – „Creme im Gesicht, Deo unter den Achseln oder Senf aus der Tube – alles nichts Außergewöhnliches, aber die Verpackungen sind´s doch.“ Daniel Wege, Business Development Manager bei REA Elektronik, bringt auf den Punkt, was das neueste Video der Serie „Kennzeichnungsprofis vor Ort“ zeigt, das seit heute online ist (Link: https://bit.ly/REA-Profis_19). Nach einer kleinen Schaffenspause in der Rolle als Kennzeichnungsprofis haben er und sein Kollege Partner Frank Debusmann (Sales Director national Kennzeichnungssysteme) sich wieder auf den Weg gemacht und diesmal die Linhardt GmbH & Co. KG in Viechtach besucht.

Kenner der Video-Serie wissen: Wege und Debusmann wären nicht von Südhessen nach Niederbayern gefahren, gäbe es bei Linhardt nicht interessante Anwendungen der Kennzeichnungs- und Codeprüfsysteme von REA Elektronik zu sehen, die sie in gewohnt lockerem Ton präsentieren. Mit Plant Manager Christian Jungwirth besuchten sie die Fertigung innovativer Verpackungen. Sie sahen, wie aus „Butzen“ Tuben und Dosen werden, und erfuhren, warum die CO2-Laserkabine von REA JET zur dauerhaften Kennzeichnung für Linhardt wichtig ist. Und sie erfuhren auch, welche Rolle dabei das Codeprüfsystem REA VeriCube von REA VERIFIER spielt. An der Verpackungslinie im Versand sahen sie einen REA LABEL Palettenetikettierer bei seiner Arbeit, der den besonderen Bedürfnissen von Linhardt angepasst wurde. „Wir haben an die Kennzeichnung sehr hohe Ansprüche – und wenn´s einer kann, dann ihr“, sagte Volker Rankl, Head of Logistics, zu seinen beiden Gästen. Wie genau REA Elektronik zur Qualitätssicherung und Logistik bei Linhardt beiträgt, erfährt, wer sich das Video ansieht.

Längst ist schon der nächste Streifen der Kennzeichnungsprofis in Arbeit, die stets auf der Suche nach interessanten Anwendungen der Kennzeichnungs- und Code Prüfsysteme von REA Elektronik sind. Und wenn alles nach Plan läuft, geht es am 15. Juli auf der REA Webseite (www.rea-jet.com) online.

Über REA

REA JET, REA LABEL und REA VERIFIER sind Produktlinienmarken der REA Elektronik GmbH mit Sitz in Mühltal bei Frankfurt am Main. Das Partnerunternehmen REA Card entwickelt und vertreibt bargeldlose Zahlungssysteme. REA Elektronik wurde 1982 gegründet, ist inhabergeführt und beschäftigt mehr als 400 Mitarbeiter.

In der Produktlinie REA JET werden hochwertige Kennzeichnungs- und Codiersysteme für die berührungslose, industrielle Beschriftung entwickelt und produziert. Zum Portfolio gehören Tintenstrahldrucker, Laser- und Signiersysteme sowie Tinten und Verbrauchsmittel. Die praxisorientierten Produkte sind für alle Branchen geeignet und bewähren sich weltweit in unterschiedlichsten Industriezweigen. Mehr unter: www.rea-jet.com

In der Produktlinie REA LABEL werden Etikettiertechnik-Lösungen entwickelt und produziert. Zum Portfolio gehören Etikettenspender, Druckspender, Paletten-Etikettierer und der Bereich Sondermaschinenbau sowie Thermotransferdrucker und zugehörige Verbrauchsmittel wie Etiketten und Farbbänder. Mehr unter: www.rea-label.com

In der Produktlinie REA VERIFIER werden Codeprüfgeräten zur Qualitätskontrolle von Strich- und Matrixcodes entwickelt und produziert. Ziel ist die Prozessoptimierung durch hohe Erstleseraten bei automatischer Identifikation. Mehr unter: www.rea-verifier.com

Alle Produkte von REA JET, REA LABEL und REA VERIFIER sind zu 100 Prozent Made in Germany. Mehr unter: www.rea.de

Bildquelle: REA Elektronik GmbH