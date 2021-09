Hochwertige Drahtbiegeteile made in Germany

Drahtbiegeteile werden in nahezu jeder Branche benötigt: In der Automobilindustrie genauso wie Maschinen- und Anlagenbau, in der Möbelindustrie wie im Ladenbau oder im Bereich Hobby- und Bastelartikel. Ein Unternehmen, das seit mehr als 30 Jahren am Markt für Drahtbiegeteile erfolgreich ist, ist der DBS Drahtbiege Solutions GmbH. Im oberfränkischen Michelau fertigt ein Team aus qualifizierten Fachleuten Drahtbiegeteile, die höchsten Ansprüchen genügen. Spezialhaken, Drahtkörbe, Drahtbügel und Warendisplays, Lampenschutzgitter, Federstahlklammern, CNC-Biegeteile und mehr gehört zum Produktionsumfang des Drahtbiege-Spezialisten. “Mit unserem vollautomatischen Maschinenpark können wir Drahtdurchmesser von 0,5 mm – 13 mm biegen”, erzählt Geschäftsführer und Inhaber Armin Zecevic. “Was uns besonders auszeichnet ist die Qualität unserer Drahtbiegeteile, unsere Flexibilität und Vielseitigkeit und die kurze Bearbeitungsdauer”, so Zecevic weiter. Ein Großteil der Kundenaufträge wird innerhalb von einer Woche bearbeitet – dabei handelt es sich vor allem um Klein- und Mittelserien sowie um Spezialanfertigungen und Einzelteile. Möglich macht dies eine effiziente Betriebsstruktur mit einem erfahrenen Team, der Inhouse-Werkzeugbau und der hochmoderne Maschinenpark, zu dem mit der BM 36 HS, zwei BM 43 HS sowie einer BMU 50 unter anderem vier Highspeed-Maschinen des Spezialmaschinenherstellers Wafios gehören. “Neben der Herstellung der individuellen Drahtbiegeteile umfasst unser Service außerdem das Schweißen und die Oberflächenveredelung der fertigen Produkte”, sagt Armin Zecevic. “So erhalten unsere Kunden alles aus einer Hand, alles in kürzester Zeit und alles in bester Qualität made in Germany.” Ein überzeugendes Angebot, das mehr und mehr Kunden überzeugt.

Kleinunternehmen mit Serien von 10 bis 1.000.000 Teile Jahresmenge

DBS Produtziert in Michelau Drahtbiegeteile mit 10 Mitarbeitern

