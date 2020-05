Hochzeit auf Gut Aiderbichl in Niedersachsen

Neue Standesbeamtin von Schwaförden, Denise Neuhaus, gibt ihr Debüt auf der Ballermann Ranch

Corona-Abstandsregeln, mieses Schauerwetter und doch ein glückliches Paar. Anke und Gerhard Collath haben sich in der St. Leonhard Kapelle auf der Gut Aiderbichl Ballermann Ranch in Blockwinkel getraut.

Da die Corona-Krise noch nicht überwunden ist, war es nur eine kleine Hochzeitgesellschaft, die sich am Samstag, 02.05., an der St. Leonhard Kapelle in Blockwinkel eingefunden hatte, um die Sulinger Brautleute auf ihrem Weg ins Eheglück zu begleiten. Immer darauf bedacht, die Abstandsregeln einzuhalten. Begrüßt wurden sie neben den ehrenamtlichen Gutsleitern Annette u. André Engelhardt auch von den auf der Ranch freilaufenden und neugierigen Eseln, für die die Gäste eine willkommene Abwechselung darstellten.

Die Trauung fand in der kleinen, geschmückten Kapelle statt, wobei die Hochzeitsgäste leider draußen bleiben mußten. Die feierliche Trauungszeremonie wurde (erstmals) geleitet von Denise Neuhaus, die auf der Ballermann Ranch ihr Debüt als neue Schwafördener Standesbeamtin an der Seite von Kim Meyer gab.

Als Anke und Gerhard Collath, die frischgebackene Eheleute, die Kapelle verließen, blitzte sogar die Sonne durch die dunkeln Wolken. So, als wolle auch sie den Brautleuten ihren Segen für ein glückliches Leben zu zweit geben.

Die ” Gut Aiderbichl BALLERMANN RANCH” gehört seit Januar 2019 zu Europas größtem Gnadenhofverbund GUT AIDERBICHL. Auf 30 Höfen in sechs Ländern leben über 6.000 gerettete Tiere bis zu ihrem natürlichen Lebensende.

Annette und André Engelhardt, die Inhaber von Deutschlands wohl bekanntester Partymarke “Ballermann”, verschenkten ihre völlig lastenfreie Pferderanch in Niedersachsen in 2019 an Gut Aiderbichl – der Heimat der geretteten Tiere. Dort haben die “Ballermanns” weiterhin die ehrenamtliche Leitung der Ranch mit 50 Pferden und Eseln übernommen. Fernerhin kommt seitdem ein Großteil der durch die Partymarke “Ballermann” erzielten Lizenzeinnahmen geretteten Tieren und dem Ausbau bzw. Erhaltung der “Gut Aiderbichl BALLERMANN RANCH” als niedersächsisches Pferde- und Eselparadies zugute (www.ballermann-ranch.com).

