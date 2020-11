HOFGARTEN SOLINGEN macht Wünsche erfüllen einfach

Geschenkgutscheine im Wert von 10 bis 250 Euro

Was wünscht sich die Familie, der beste Freund oder die Kollegin? Das perfekte Geschenk ist nicht immer leicht zu finden. Damit sich die Beschenkten garantiert über ihre Präsente freuen können, gibt es im HOFGARTEN SOLINGEN seit dem 23. November Geschenkgutscheine im Wert zwischen 10 und 250 Euro zu kaufen. Mit diesem Service bietet das Center Gutscheine für jeden Anlass, die in fast allen Shops und Restaurants des Centers eingelöst werden können.

“Der HOFGARTEN SOLINGEN ist ein modernes und beliebtes Shoppingziel in der Region. Wir freuen uns, unseren Besucherinnen und Besuchern ab sofort Geschenkgutscheine anbieten zu können. Damit erweitern wir unser Serviceangebot und präsentieren eine Geschenkidee mit unzähligen Auswahlmöglichkeiten für jeden”, sagt Ralf Lindl, Center Manager des HOFGARTEN SOLINGEN.

So einfach ist das Schenken im HOFGARTEN SOLINGEN: Am Gutscheinautomaten im Erdgeschoss (neben Orsay) sind die Geschenkgutscheine in Scheckkarten-Größe schnell und bequem erhältlich. Der Wert der Gutscheine kann individuell zwischen 10 und 250 Euro gewählt werden. Bezahlt wird mit EC- oder Kreditkarte. Danach kann der Gutschein mit Kaufbeleg sofort dem Automaten entnommen werden. Eine hochwertige Verpackung für den Gutschein erhalten die Kunden aus einer Box an der Wand neben dem Automaten.

Shopping-Vergnügen pur und perfekte Geschenke für jeden Anlass

Mit dem HOFGARTEN SOLINGEN Geschenkgutschein macht das Schenken und Wünsche erfüllen künftig noch mehr Vergnügen. Der HOFGARTEN SOLINGEN präsentiert mit seinen 70 Geschäften und Restaurants eine vielfältige Einkaufswelt mitten in Solingen und lädt dazu ein, stets die neuesten Trends zu entdecken. Ob Mode, Schuhe, Accessoires, Schmuck, Kosmetik, Spielwaren, Bücher, Geschenk- und Dekoartikel oder Elektronik, hier finden die Menschen aus der Region alles, was Shoppingherzen höherschlagen lässt. Bei der großen Auswahl kommt die ganze Familie auf ihre Kosten.

Mehr über den HOFGARTEN SOLINGEN erfahren Sie hier oder bei Facebook.

Über den HOFGARTEN SOLINGEN

Im Herzen von Solingen bietet das Einkaufszentrum HOFGARTEN SOLINGEN auf drei Ebenen 70 Shops mit einem attraktiven Sortiment, viele Dienstleistungen, Restaurants und 600 Parkplätze. Auf 28.400 Quadratmetern Gesamtmietfläche (GLA) sind angesagte internationale und nationale Einzelhändler sowie lokale Anbieter mit einem hochwertigen Sortiment vertreten. Die Ankermieter sind dm, Edeka, H&M, Saturn, Spiele Max und TK Maxx. Erstklassige Dienstleistungen runden das attraktive Einzelhandelsangebot ab. Der HOFGARTEN SOLINGEN wurde am 24. Oktober 2013 eröffnet. Für das Centermanagement ist die CEMAGG Management GmbH zuständig.

Bildquelle: HOFGARTEN SOLINGEN