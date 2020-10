HOFGARTEN SOLINGEN präsentiert Solinger Gesichter

Shoppingcenter feiert siebten Geburtstag

Solingen hat viele nette Gesichter! Das beweist der HOFGARTEN SOLINGEN mit seinem Gewinnspiel “Faces of Solingen”. Anlässlich seines siebten Geburtstags lädt das beliebte Shoppingcenter am Samstag, den 24. Oktober die Sieger der erfolgreichen Aktion ein. Um 14 Uhr findet die Preisverleihung mit den Ehrengästen Prinz Andre I. und Prinzessin Silke II., dem amtierenden Solinger Prinzenpaar, im Erdgeschoss des Centers statt. Sowohl die Gewinner von “Faces of Solingen” als auch die Ehrengäste dürfen sich über ihr Porträt als exklusives Gemälde des Künstlers Michael Strogies freuen. In feierlichem Rahmen überreicht der Maler persönlich seine individuellen Kunstwerke. Vom 19. bis 24. Oktober haben alle Besucher zuvor die Gelegenheit, die Sieger-Porträts in der “Faces of Solingen”-Galerie im Erdgeschoss des HOFGARTEN SOLINGEN zu den regulären Öffnungszeiten des Centers zu bewundern.

“Die Aktion “Faces of Solingen” war für uns ein voller Erfolg. Wir freuen uns sehr, dass sich so viele Solingerinnen und Solinger an unserem Gewinnspiel beteiligt haben”, so Ralf Lindl, Center Manager des HOFGARTEN SOLINGEN. “Die Fotos der Teilnehmer zeigen, dass viele interessante Menschen in Solingen leben. Wir vom HOFGARTEN SOLINGEN sind stolz, dass wir nun schon seit sieben Jahren Teil dieser lebendigen Stadt sind.”

Seit 2013 ist der HOFGARTEN SOLINGEN ein beliebtes Einkaufscenter und ein starker Partner in Solingen. So gelang es dem Center, viele Menschen aus der Region für die Aktion “Faces of Solingen” zu begeistern. Sie alle waren aufgerufen, sich mit einem Lieblingsfoto oder Selfie von sich zu bewerben. Mit etwas Glück hatten sie die Chance, ihr Porträt als individuelles Gemälde des Malers und Cartoonisten Michael Strogies zu gewinnen. Über insgesamt fünf Wochen wurden jeweils zwei Wochensieger gewählt, deren Porträts anschließend auf Leinwand verewigt wurden. Mehr als 130 Foto-Einsendungen und eine hohe Beteiligung an den Wahlen der Wochensieger bestätigen den großen Erfolg der Aktion.

Über den HOFGARTEN SOLINGEN

Im Herzen von Solingen bietet das Einkaufszentrum HOFGARTEN SOLINGEN auf drei Ebenen 70 Shops mit einem attraktiven Sortiment, viele Dienstleistungen, Restaurants und 600 Parkplätze. Auf 28.400 Quadratmetern Gesamtmietfläche (GLA) sind angesagte internationale und nationale Einzelhändler sowie lokale Anbieter mit einem hochwertigen Sortiment vertreten. Die Ankermieter sind dm, Edeka, H&M, Saturn, Spiele Max und TK Maxx. Erstklassige Dienstleistungen runden das attraktive Einzelhandelsangebot ab. Der HOFGARTEN SOLINGEN wurde am 24. Oktober 2013 eröffnet. Für das Centermanagement ist die CEMAGG Management GmbH zuständig.

