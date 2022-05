Holiday Inn Lübeck: erfolgreich und ausgezeichnet

Hoteldirektor Christian Schmidt erhielt den „Journey To Tomorrow Award“

Motivierende Songs im Livestream „#stayingalivetogether“ für Lübeck und die Welt oder tatkräftige Unterstützung für die lokale Kleinunternehmer- und Start-up-Szene der Hansestadt. Mit frischen Ideen macht Christian Schmidt vom Holiday Inn Lübeck immer wieder von sich reden. Nun wurde der umtriebige Hoteldirektor dafür mit dem renommierten „Journey To Tomorrow Award“ ausgezeichnet.

Dies ist nach dem „Trailblazer Award“, der Christian Schmidt im Jahr 2019 verliehen wurde, bereits die zweite Auszeichnung durch die InterContinental Hotels Group (IHG), die weltweit zu den größten und führenden Hotelgruppen zählt. Da die vergangenen zwei Jahre für die gesamte Branche zahlreiche Herausforderungen mit sich gebracht hat, würdigt IHG mit dem neuen Award innovatives Denken, Kreativität und die Leidenschaft von Persönlichkeiten in außergewöhnlichen Zeiten. International ausgeschrieben, wurde Christian Schmidt nun als einer der besten Direktoren Europas ausgezeichnet.

„Ich bin nicht nur von seinem Engagement für das Hotel beeindruckt, sondern auch von seinem Einsatz für die Stadt und ihre Menschen. Deshalb habe ich ihn für den Preis nominiert“, erklärt Andreas Kessling, Director Hotel Performance Delivery Northern Europe IHG Hotels & Resorts. Besonders beeindruckt haben ihn nachhaltige Initiativen, wie die Pferdetränken, die das Team aus alten Hotelbadewannen für einen wohltätigen Zweck gebaut hat, der hoteleigene Kräutergarten oder die selbst gestalteten Insektenhotels. Ebenso bemerkenswert fand er die Förderung verschiedener Lübecker Kleinbetriebe im Lockdown und von Start-ups, die mit nachhaltigen Produkten aus der Region auf den Markt gehen. „Diese passen besonders gut zu unseren eigenen Bemühungen im Rahmen unseres Programms ‚Journey To Tomorrow‘, umweltbewusst und zukunftsorientiert zu handeln“, so Andreas Kessling. „In Zeiten von Kostendruck und vielfältigen Herausforderungen ist Christian Schmidt für mich daher ein hervorragender Vertreter unserer Marke, der immer offen für Neues ist und sich auch über sein eigenes Hotel hinaus engagiert. Ein solches Engagement ist wichtig und sollte gewürdigt werden.“

Die Auszeichnung durch IHG wird auch vom Eigentümer und Betreiber der Hotelimmobilie, der Pandox Gruppe, unterstützt. „In einer Phase, in der viele Hotels eher über Schließungen nachgedacht oder sich mit Kurzarbeit beschäftigt haben, konnte sich Christian Schmidt einen positiven ‚Spirit‘ bewahren, mit dem er auch sein Team immer weiter motiviert hat“, sagt Patrick Krüger, Geschäftsführer der Pandox Germany. „Ebenso hat mich beeindruckt, welche Leichtigkeit er trotz der äußeren Umstände beispielsweise im Livestream ausgestrahlt hat, der auch dazu diente, auf andere unter dem Lockdown leidenden Branchen wie Clubs oder Schneidereien aufmerksam zu machen.“ Dieses „Verbinden und Netzwerken“ liegt Christian Schmidt, auch nach eigener Aussage, im Blut. So ist er mittlerweile in verschiedenen Vorstands- und Beiratsfunktionen in Lübeck und auf Landesebene aktiv. Zuletzt wurde er am 25. April einstimmig in den Vorstand des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes von Schleswig-Holstein gewählt, wo er sich als Landesausbildungswart zukünftig für die Entwicklung neuer Talente der Branche einsetzen wird. Doch auch vor Ort möchte er sich weiterhin im Vorstand des Lübeck Management, der IHK Lübeck und im Hansebelt engagieren. „Für mich ist Schleswig-Holstein die Region der Zukunft“, betont Christian Schmidt. „Der echte Norden ist als Platz zum Leben und Arbeiten sicherlich die attraktivste Gegend Deutschlands. Daher bin ich sehr stolz, einen Beitrag dafür zu leisten und die internationale Hotellerie auch in unserer Region vertreten zu dürfen – für mich die schönste Berufung der Welt.“

Holiday Inn Lübeck

Im Herzen von Lübeck direkt vor dem historischen Burgtor und seinem Park liegt das 4-Sterne-Superior Hotel Holiday Inn Lübeck. Das von der Pandox Lübeck GmbH betriebene Hotel verfügt über 159 modern eingerichtete Zimmer und Suiten. Alle Zimmer sind klimatisiert und bieten kostenloses Wi-Fi, Flat-TV, Kaffee/Tee-Set und einen komfortablen Arbeitsbereich. Die Superior-Zimmer verfügen über Parkblick und eine Minibar. Insgesamt elf technisch hochwertig ausgestattete Konferenzräume auf 650 Quadratmetern Fläche überzeugen mit vielseitigen Tagungskapazitäten. Eine Auszeit vom Alltag verspricht der großzügige Fitness- und Wellnessbereich mit Innenpool. Das Team aus dem weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannten à la carte-Restaurant „Kochwerk Lübeck“ verwöhnt demnächst wieder im ansprechenden Ambiente mit hausgemachten Spezialitäten – auch auf der weitläufigen Sommerterrasse. Signature Cocktails und andere Drinks werden in der hauseigenen Bar kreiert.

Bildquelle: Natalie Mucenieks

