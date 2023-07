Hologic auf dem 42. Jahreskongress der Deutschen Gesellschaft für Senologie

Hands-on Workshops mit Expertinnen und Interessanter Austausch mit Partnern und Kunden

Hologic, ein führendes Medizintechnikunternehmen für Frauengesundheit, war mit Workshops und Stand auf dem 42. Jahreskongress der Deutschen Gesellschaft für Senologie (DSG) vertreten.

Der diesjährige Senologie-Kongress fand vom 06. bis 08. Juli 2023 im ICM Internationales Congress Center München statt. Der Stand von Hologic war ausgezeichnet besucht und ermöglichte intensive Gespräche. Unter dem Motto „LEADING IN TOMOSYNTHESIS“ konnten sich die Besucherinnen und Besucher aus erster Hand über die neuesten Entwicklungen in der Brusttomosynthese informieren.

Zusätzlich zu seiner Standpräsenz bot Hologic zwei Hands-on Workshops mit renommierten Expertinnen an. Die Teilnehmenden konnten sich vorab für die limitierten Plätze anmelden. Der Workshop von Dr. med. Bettina Wolfgarten mit dem Schwerpunkt „Tomosynthese und intelligente KI-Lösungen in der modernen Mammadiagnostik“ und der Workshop von Dr. med. Claudia Vogel-Mina mit dem Schwerpunkt „Scherwellenelastographie in der täglichen Praxis – wann stanzen, wann kontrollieren“.

Dr. med. Bettina Wolfgarten, Fachärztin für Radiologie, Gründerin der Praxisgemeinschaft Wolfgarten und Geschäftsführerin der Forum Wolfgarten GmbH, ist Expertin auf dem Gebiet der bildgebenden Diagnostik der Brust. Unter dem Titel „Wie lange brauchen Radiolog:innen, um der AI zu vertrauen? 1001 Aufnahmen später“ stellte Frau Dr. med. Wolfgarten ihre Erfahrungen mit der intelligenten AI-Tomosynthese vor. An Befundungsstationen wurde die Entwicklung von DBT zu 3DQuorum™ (CE 2797, EC REP Hologic BV, Da Vincilaan 5, 1930 Zaventem Belgium) von Teilnehmenden evaluiert.

Dr. med. Claudia Vogel-Minea leitet die diagnostische und interventionelle Senologie an den Rottal-Inn Kliniken und ist verantwortlich für die Mammographie sowie die interventionelle Mammadiagnostik. Die Mitautorin der Best-Practice-Guideline, Dr. med. Vogel-Minea, stellte im Workshop ihre Erfahrungen mit der Scherwellen-Elastographie in interaktiven Fallbeispielen vor. Die Elastographie ist ein effizientes diagnostisches Zusatzverfahren zur Mammasonographie für die Dignitätsbeurteilung von Herdbefunden.

Hologic bedankt sich bei allen Stand-Besucherinnen und Besuchern, die auch den diesjährigen Jahreskongress für Senologie zu einem Erfolg gemacht haben, sowie bei allen Kolleginnen und Kollegen für die Organisation und Teamarbeit.

Einblicke zu dem Stand von Hologic und Bildmaterial der Expertinnen Dr. med. Bettina Wolfgarten und Dr. med. Claudia Vogel-Minea finden Sie hier.

Über Hologic

Hologic ist ein führendes innovatives Medizintechnikunternehmen

im Bereich der Entwicklung, Herstellung und dem Vertrieb von hochwertigen diagnostischen und chirurgischen Produkten sowie medizinischen Bildgebungssystemen mit Schwerpunkt in der Frauenheilkunde. Die drei Kerngeschäftsbereiche konzentrieren sich auf die Diagnostik, die Bildgebung und die gynäkologische Chirurgie.

Mit einer umfassenden Technologiesammlung sowie einem leistungsstarken Forschungs- und Entwicklungsprogramm engagiert sich Hologic seit seiner Gründung im Jahr 1985 für eine bessere Lebensqualität. Dafür nutzt Hologic modernste Wissenschaft als Grundlage, damit medizinische Fachkräfte mit immer größerer Sicherheit die richtige Diagnose und Therapie für Patientinnen finden. Der Hauptsitz des Unternehmens ist in Marlborough, im US-Bundesstaat Massachusetts.

