Holtzbrinck Digital übernimmt die Patent Analytics Plattform IFI CLAIMS

Führende US-amerikanische Patentdatenbank wird vollständig übernommen

Internationale Innovationsdaten werden für Unternehmenskunden verfügbar

Stuttgart, London. 6. Juli 2021. Digital Science, der dynamisch wachsende Wissenschaftsbereich von Holtzbrinck Digital, erhöht seine Anteile bei IFI CLAIMS Patent Services, eine der international marktführenden Plattformen für Patent- und Innovationsdaten, auf 100% und sichert sich somit strategisch wertvolle Daten für seine Kunden und Nutzer: Mehr als 119 Millionen Publikationen und 137 Millionen Patendokumente von IFI CLAIMS werden bereits in einer fruchtbaren, jahrelangen Partnerschaft mit IFI von dem erfolgreichen Digital Science Daten-Produkt Dimensions genutzt und nun noch einfacher für Kunden zugänglich gemacht.

“Patente stehen oft am Ende von Forschungsarbeiten als wichtige Ergebnisse, die eine kommerziell sinnvolle Nutzung ermöglichen. Das Interesse an einer Anwendung und Verwertung, ist für viele Institutionen und Fördereinrichtungen, aber auch zunehmend für Wissenschaftler selbst ein Gradmesser für den Erfolg der eingesetzten Forschungsgelder. Mit der Übernahme von IFI CLAIMS sichern wir für unsere Nutzer – ob Wissenschaftler, Institutionen oder Unternehmen – den Zugriff auf eine der wertvollsten und akkuratesten Quellen für Patentdaten.”, so Julian Oei, CEO von Holtzbrinck Digital. “Sie ermöglicht zugleich ein umfassendes Angebot von Patentanalyseprodukten der nächsten Generation, ergänzt Daniel Hook, CEO von Digital Science.

Die Digital Science Datenbank Dimensions offeriert eine detaillierte und zugleich komfortable Suche in mehr als 119 Millionen Datensätzen: Von wissenschaftlichen Publikationen, über die Lokalisierung von Fördermitteln bis hin zu klinischen Studien, Patenten und Public Policy Dokumenten. Die Verknüpfung all dieser Daten mit Hilfe von maschinellem Lernen und künstlicher Intelligenz ermöglicht es, die Informationen im Gesamtkontext zu betrachten, neue Erkenntnisse aus komplexen Analysen zu gewinnen und die Beziehungen zwischen den Ergebnissen zu erkennen. Es lassen sich z.B. Geldgeber oder Zuschüsse hinter einer Veröffentlichung identifizieren und nachvollziehen, wo veröffentlichte Forschung zu einem Patent angemeldet oder Teil eines wissenschaftlichen Basis-Dokuments wurde.

“Wir freuen uns auf die noch engere Zusammenarbeit mit Digital Science und den gemeinsamen Weg unsere Patentdatenbank zu dem führenden Anlaufpunkt für Unternehmens-Kunden, die Innovationen vorantreiben wollen, zu machen”, so Mike Baycroft, CEO von IFI CLAIMS.

Über Digital Science

Digital Science ist ein Technologieunternehmen, welches Forschung effizienter zu betreiben hilft. Digital Science investiert in, fördert und unterstützt innovative Unternehmen und Technologien, welche den Forschungsprozess offener, transparenter und kollaborativer machen. Zu dem Portfolio gehören bekannte Marken wie Altmetric, CC Technology, Dimensions, Figshare, Gigantum, ReadCube, Symplectic, IFI Claims, GRID, Overleaf, Ripeta und Writefull. Mehr zu uns auf www.digital-science.com und indem Sie uns auf Twitter @digitalsci folgen.

Über Holtzbrinck Digital

Holtzbrinck Digital ist die Technologie-Division der Holtzbrinck Publishing Group und der digitale Wachstumsbereich der Gruppe. Das Unternehmensportfolio umfasst wachstumsstarke bzw. marktführende Unternehmen in den Bereichen Digital Science, Digital Education und Digital Publishing. Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.holtzbrinck-digital.com

