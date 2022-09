Homepage von Redner Thorsten Jost in neuem Glanz

Überarbeiteter Internetauftritt des ehemaligen Seefahrers über seine Vortragsthemen zum Thema Mitarbeitermotivation

In Zeiten, in denen die User täglich mit einer Unmenge an Informationen konfrontiert werden, ist es wichtig aus der Masse herauszustechen. Dies gelingt dem Keynote Speaker mit seiner neuen Homepage sehr gut. Die Auffindbarkeit von Rednern, Coaches und Experten über die Suchmaschinen ist ein ganz wichtiger Aspekt wenn es um die Sichtbarkeit geht. Dementsprechend wurde die Homepage des ehemaligen Seefahrers im Bereich Suchmaschinenoptimierung auf den aktuellen Stand gebracht und mit aussagekräftigen Texten und Bildern versehen.

Die Seite ist unter: www.redner-motivation-seefahrer-begeisterung.de zu finden und gibt Interessenten, die auf der Suche nach einem Redner beziehungsweise Keynote Speaker für ihre Veranstaltungen sind, einen exakten und vielversprechenden Eindruck des Mannes der auf den Kreuzfahrtdampfern von AIDA neben dem Kapitän, auch gern als Stimme und Gesicht des Schiffes bezeichnet wurde. Dies lag in der ständigen Präsenz die Thorsten Jost als Entertainment Manager beinahe rund um die Uhr an den Tag gelegt und mit großer Begeisterung an Bord gelebt hat.

In seinen Vorträgen, über die jeder Interessierte einen ersten Eindruck auf der neugestalteten Homepage sammeln kann, spricht der ehemalige Seefahrer über seine Tätigkeit. Sowohl als Moderator von Shows wie „Wer wird Millionär“ oder „The Voice of the Ocean“, als auch über seine Rolle als Führungskraft eines internationalen Teams. Die Teilnehmer seiner Vorträge erfahren von dem Keynote Speaker Interessantes aus dem Kosmos „Kreuzfahrtschiff“. Thorsten Jost spricht mit großer Begeisterung und mitreißend über diese laut eigener Aussage, „…prägendste Zeit…“ seines Lebens.

Ein Überblick der Vortragsthemen des Keynote Speakers Thorsten Jost:

Alle Mann an Deck

– Wie das Buddy-System ein schnelles Onboarding ermöglicht

– Wie man junge Menschen dauerhaft begeistert

– Erkennen was Mitarbeitern wichtig ist

– erfolgreiche Mitarbeiterbindung am Beispiel der AIDA

– Wie man Talente erkennt und fördert

Auf stürmischer See musst du dich auf die Crew verlassen können

– Warum man Konflikte sofort ansprechen sollte

– Interkulturelle Zusammenarbeit am Beispiel der AIDA

– SOS: schnelles Reagieren und Change Bereitschaft rettet Leben

– Warum ein Kapitän immer als letzter von Bord gehen muss

– Wie man eine perfekt funktionierende Crew wird

Ahoi: Erfolg voraus!

– Warum Wertschätzung so wichtig ist

– Man sollte auch im Privatleben jeder/ jede als letzte/r Mann/Frau von Board gehen

– Warum ohne Mut im Leben nichts voran geht

– ein guter Kapitän muss immer zu seiner Verantwortung stehen

Machen Sie Ihre Mitarbeiter zu Stars

– Die drei Säulen der Mitarbeitermotivation

– Von guten Kapitänen lernen: Vertrauen in die Crew ist der Anfang von allem

– Warum wertschätzendes Leadership und gegenseitiger Respekt für die Mitarbeitermotivation so wichtig ist

– Wie es Führungskräfte schaffen, dass ihre Mitarbeiter fokussiert arbeiten

– Wie man als Führungskraft seine Mitarbeiter begeistert

Volle Kraft voraus: Mit Volldampf zum Glück

– Warum es nie zu spät für Veränderungen ist

– Wie man es schafft, motiviert zu werden

– Warum Glück das Lebenselixier ist

– Wie man sich und andere dauerhaft motiviert

– Mut als Schlüssel für ein glückliches Leben

– Was jeder von der Crew und dem Captain der AIDA lernen kann

Mut zur Vielfalt: Die beste Crew ist bunt!

– Je unterschiedlicher die Crew, desto besser

– Warum man Konflikte sofort ansprechen muss

– Die VUCA Welt auf AIDA und was man davon lernen kann

– Vielfalt als Erfolgsfaktor

Durch ein völlig überarbeitetes Seitenlayout wird es den Veranstaltern von Vortrags-Events deutlich erleichtert, schnell und sicher zum passenden Vortrags-Thema zu gelangen. Eine klare Übersicht erleichtert es, alles Wichtige mit nur einem Klick zu erreichen.

Redner und Buch-Autor Thorsten Jost spricht in seinen Vorträgen über die Themen Mitarbeitermotivation, interkulturelles Management und Zusammenhalt innerhalb der Crew. In seinem Buch „Alle in einem Boot – Was Führungskräfte von Seefahrern lernen können“ schreibt er über seine prägende Zeit als Führungskraft an Bord eines Kreuzfahrtschiffes.

