Honda S2000 Lautsprecher nachrüsten 345 Watt Frontsystem

Der Honda S2000 ist ein Sportwagen Cabrio der von 1999 – 2009 gebaut wurde. Das Standard-Soundsystem ist damit schon in die Jahre gekommen und benötigt ein Soundupgrade. Mit dem Paket Honda S2000 Lautsprecher Frontsystem mit Power wird das APK 165 Power 2 Wege System vom italienischen Hersteller Audison in die Türen des Honda S2000 montiert. Mit bis zu 345 Watt Maximalleistung und einem Wirkungsgrad von 92,5 DB sorgt es selbst ohne zusätzliche Endstufen für ordentlich Pegel im Fahrzeug.

Das Honda S2000 1 DIN-Radio ab Werk ist ja unter einer Abdeckblende in der Mittelkonsole versteckt, die neuen Lautsprecher werden in den Türen mit beiliegenden Adapterkabel direkt an die bestehenden KFZ-Leitungen zum Radio angeschlossen. Damit entfällt ein lästiges Verkabeln im Fahrzeugraum, es werden nur die Lautsprecher getauscht und die Fahrzeugspezifischen Halterungen.

Die Einbauringe für die Lautsprecher in den Türen sind wahlweise aus Kunststoff oder MDF (Mitteldichterfaserplatte), was zu einer verbesserten Wiedergabe der Bassqualität führt. Bei Versionen aus MDF müssen die Löcher für die Lautsprecher-Schrauben vorgebohrt werden. MDF Mitteldichte Faserplatte bietet aber akustisch bessere Bedingungen für die Lautsprecher und verbessert die Basswiedergabe. Die Schraubpunkte für die Türen sind am MDF Ring schon gebohrt.

Die Audison APK 165 Power 2 Wege Systeme sind eine exzellente Wahl für Honda S2000 Lautsprecher, hochwertige Verarbeitung des Hoch- und Tieftöners ermöglichen bei sorgfältiger Installation eine hervorragende Klangqualität. Gerade bei Cabrios ist der hohe Wirkungsgrad der Lautsprecher von enormem Vorteil. Wenn sie ohne Dach fahren, benötigt das Soundsystem um bis zu 6 DB mehr Pegel für die gleiche Wahrnehmung der Lautstärke als bei Fahrzeugen mit geschlossener Kabine.

Die 26 mm Hochtöner mit eigener Frequenzweiche verfügen über einen externen Pegel-Wähler , der in der Stellung +3DB für mehr Brillanz auch hinter Werksgittern in den Türen sorgt. Der Tieftöner des 2 Wege Systems ist mit einer eigenen Frequenzweiche ausgestattet, um straffe, pegelfeste Bässe zu erzeugen. Ab Werk sind in den Türen nur einfachere Lautsprecher mit Papier Membranen verbaut. Wer Musiktitel mit mehr Pegel hört und auch auf Dynamik und saubere Wiedergabe einen Wert legt, ist mit diesem Lautsprecher rundum gut beraten.

Die Montage kann auch vom Fahrzeughalter für die Honda Auto-lautsprecher durchgeführt werden, im Webshop von auto-lautzsprecher.eu haben wir auch passende Entriegelungswerkzeuge in der Form von Kunststoffhebel für die Türverkleidungen. Damit gehen diese leicht ab, ohne Klipse zu brechen oder Plastikteile zu beschädigen.

Für die Türdämmung empfehlen wir Alu-Bitumenmatten als Dämmmaterial, es stellt die vibrierenden Fahrzeugteile ruhig und sorgt für bessere akustische Bedingungen im Fahrzeug für den Betrieb der Honda Auto-lautsprecher in den Türen. Die Basswiedergabe wird deutlich verbessert durch das Dämmen der Fahrzeugtüren.

Auto-lautsprecher.eu bietet hochwertige Lautsprecher für verschiedene Fahrzeugmodel an um das werkseitig installierte Standard Soundsystem aufzuwerten. Rund um das Thema Lautsprecher Einbau werden jeden Menge Tipps von Profis vermittelt.

