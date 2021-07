Horn & Görwitz unterstützt den Straßenkinder e. V. mit einer Sachspende

Verantwortungsvolles unternehmerisches Handeln und soziales Engagement prägen das Leitbild von Horn & Görwitz. Regelmäßig unterstützt das Unternehmen Sportvereine sowie schulische und soziale Einrichtungen in Berlin.

In den Berliner Räumlichkeiten des Kinder- und Jugendhauses BOLLE, einer Einrich-tung des Straßenkinder e.V. übergab der Vertriebskollege der Horn & Görwitz GmbH & Co. KG, Christian Hartmann, ein Multifunktionsgerät vom Typ Kyocera TASKalfa 3051ci an den Vereinsvorsitzenden des Straßenkinder e. V., Herrn Eckhard Baumann.

Das Farbsystem von Kyocera ist als universelles Multifunktionssystem für kleine bis große Abteilungen geeignet. Das Gerät wurde zudem auf die spezifischen Bedürfnisse an die Mitarbeiter des Straßenkinder e. V. eingerichtet. Dazu zählen neben der Netzwerkanbindung die Einstellung der Kopier- und Scanprofile zur Vereinfachung der Arbeit der Mitarbeiter sowie der Druckertreiber-Rollout für 80 PCs.

Neben einer ergänzenden Nutzereinweisung und Übergabe des Gerätes hat Horn & Görwitz auch das Altgerät entfernt und umweltgerecht entsorgt.

Der Straßenkinder e. V. unterstützt seit über 20 Jahren Kinder und Jugendliche sowie deren Familien in sozial schwierigen Lebenslagen. Ziel des Vereins ist es unter anderem, “Straßenkarrieren” frühzeitig zu verhindern und für Bildungs- und Zukunftsperspektiven von Kindern aus sozial und finanziell schwachen Lebensverhältnissen zu sorgen.

Horn & Görwitz freut sich sehr, den Straßenkinder e. V. genau dort zu unterstützen, wo es mit Leistungen und Know-how am besten helfen kann.

Weitere Spenden sind herzlich willkommen.

Wenn auch Sie die Arbeit des Straßenkinder e.V. unterstützen möchten, finden Sie hier weitere Informationen: https://strassenkinder-ev.de/spenden/

Horn & Görwitz ist ein bundesweit agierender Spezialanbieter für Geschäftsprozesse mit digitalen und gedruckten Dokumenten. Seit 120 Jahren setzt das Berliner Traditionsunternehmen Horn & Görwitz Maßstäbe in Entwicklung und Konfiguration hochwertiger Bürotechnik sowie IT-Systemlösungen. Der Dienstleister Horn & Görwitz unterstützt Unternehmen beim Einsatz digitaler Lösungen wie Dokumentenmanagementsystemen, Rechnungsmanagementprozessen oder der Realisierung optimierter Druckmanagementlösungen durch eine individuell auf die Bedürfnisse unserer Kunden zugeschnittene Auswahl an Druckern, Kopierern und Multifunktionsgeräten.

Kontakt

Horn & Görwitz GmbH & Co. KG

Sebastian Schlehofer

Kaiserin-Augusta-Allee 14

10553 Berlin

++49(0)30-34984-0

sschlehofer@horn-goerwitz.de

https://www.horn-goerwitz.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.