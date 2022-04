Hornetsecurity expandiert mit zwei neuen Regionen für die Datensicherung

USA und UK ergänzen Deutschland als Speicherregionen für Hornetsecuritys Microsoft 365 Backups

Kunden und Partner von Hornetsecurity, einem führenden Anbieter von E-Mail-Security und -Backup, können ihre Microsoft 365-Daten bei der Nutzung von 365 Total Backup und 365 Total Protection Enterprise Backup nun auch automatisch in den USA und in Großbritannien sichern.

Mit 365 Total Backup haben Managed Service Provider (MSP) und Value-Added Reseller (VAR) die Möglichkeit, einen Backup- und Recovery-Service für Microsoft 365-Postfächer, Teams, OneDrive und SharePoint anzubieten. Über eine mandantenfähige, cloudbasierte Konsole können Backups auf einfache Weise erstellt und verwaltet werden. 365 Total Protection Enterprise Backup kombiniert diese Funktionalität mit modernster E-Mail-Security, die vor Spam, Viren, Phishing und Ransomware schützt, sowie Advanced Threat Protection (ATP), Signaturen und Disclaimer, E-Mail-Continuity und rechtskonformer E-Mail-Archivierung bietet.

Sichere Microsoft 365 Backups mit unbegrenztem Speicherplatz

Microsoft 365-Daten werden automatisch in redundanten Rechenzentren von Hornetsecurity gespeichert. Hornetsecurity-Partner können pro Kunde wählen, ob sie Backup-Daten in den USA, in Großbritannien oder in Deutschland speichern möchten. In Kürze wird es weitere Regionen geben, die Partnern dann ebenfalls zur Auswahl stehen.

Die Microsoft 365-Daten der Kunden werden automatisch in einem der Cloud-Backup-Standorte von Hornetsecurity gesichert, sodass sich Partner nicht um die Einrichtung eigener Server und Infrastrukturen kümmern müssen. Darüber hinaus profitieren Kunden von unbegrenztem Speicherplatz, der im kostengünstigen Preis pro Benutzer enthalten ist.

Kontrolle der Datenhoheit

Da die Microsoft 365-Daten in Hornetsecuritys unternehmenseigenen, sicheren Rechenzentren gespeichert werden, sind die Kunden in Bezug auf diese Daten nicht mehr ausschließlich von Microsoft abhängig. Die Möglichkeit, aus einer Reihe von Regionen zu wählen, wo die Sicherungsdaten gespeichert werden sollen, bietet die nötige Flexibilität, um Anforderungen an die Datenhoheit zu erfüllen.

Channel-orientierter Ansatz

„Als globales, auf den Channel fokussiertes Unternehmen hören wir unseren Partnern zu und liefern Lösungen, die die Anforderungen unserer Kunden erfüllen und übertreffen“, sagt Daniel Hofmann, CEO von Hornetsecurity. „Wir bieten robuste, zuverlässige Services an, auf die unsere Kunden zählen können. Gleichzeitig erhöhen wir fortwährend die Benutzerfreundlichkeit, den Komfort und die Flexibilität, um ihnen den Rücken freizuhalten.“

Um mehr über Hornetsecurity und die Services zu erfahren, besuchen Sie: www.hornetsecurity.com

Über die Hornetsecurity Group

Hornetsecurity ist ein führender E-Mail-Cloud-Security- und Backup-Provider, der Unternehmen und Organisationen jeglicher Größe weltweit absichert. Das preisgekrönte Produktportfolio deckt alle wichtigen Bereiche der E-Mail-Sicherheit ab: darunter Spam- und Virenfilter, Schutz vor Phishing und Ransomware, sowie rechtssichere Archivierung und Verschlüsselung. Hinzu kommen Backup, Replikation und Wiederherstellung von E-Mails, Endpoints und virtuellen Maschinen. Das Flaggschiffprodukt ist die marktweit umfangreichste Cloud-Sicherheitslösung für Microsoft 365. Mit über 350 Mitarbeitern an 10 Standorten verfügt das Unternehmen mit Hauptsitz in Hannover über ein internationales Netzwerk von mehr als 5.000 Channel-Partnern und MSPs sowie über 11 redundante, gesicherte Rechenzentren. Die Premium-Services nutzen mehr als 50.000 Kunden, darunter Swisscom, Telefonica, KONICA MINOLTA, LVM Versicherung, DEKRA und CLAAS.

Weitere Informationen: www.hornetsecurity.com

